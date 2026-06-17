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El jugador de la selección argentina que Mourinho puso como refuerzo prioritario para el Real Madrid

a Casa Blanca continúa renovando su plantel y apunta a una figura clave de la Scaloneta para reforzar el mediocampo en la nueva etapa que lidera José Mourinho

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Enzo Fernández está en la órbita del Real Madrid (Reuters/Denny Medley)
Enzo Fernández está en la órbita del Real Madrid (Reuters/Denny Medley)

El Real Madrid continúa rearmándose. Tras dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos importantes y en medio de una profunda crisis interna, la dirigencia decidió avanzar con una revolución estructural. El Merengue dejó atrás la estrategia de apostar por jóvenes promesas y ahora prioriza la llegada de futbolistas consagrados, con experiencia internacional, en sintonía con el regreso de José Mourinho al banquillo.

En ese escenario, surge el interés prioritario de la institución por uno de los jugadores de la selección argentina que disputa el Mundial 2026.

El nombre que encabezaría la lista de refuerzos solicitados por Mourinho es Enzo Fernández. Según informó Marca, el entrenador portugués le transmitió a la directiva, encabezada por Florentino Pérez, la importancia de incorporar a un futbolista de jerarquía en la mitad de la cancha, y el argentino de 25 años reúne las condiciones que exige el nuevo proyecto madridista.

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Hay que recordar que el mediocampista del Chelsea le había hecho un guiño a la Casa Blanca al expresar públicamente su deseo de vivir en Madrid y su afinidad por la capital española, una declaración que le trajo problemas, ya que generó malestar en el club londinense e incluso derivó en una sanción interna.

“Me gusta mucho Madrid, es parecida a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, dijo Enzo, una frase que alimentó las especulaciones sobre su futuro y abrió la puerta a una posible salida de Chelsea en este mercado.

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El mediocampista podría abandonar el Chelsea en este mercado (Reuters/Peter Cziborra)
El mediocampista podría abandonar el Chelsea en este mercado (Reuters/Peter Cziborra)

De acuerdo al medio español, el interés del máximo campeón europeo es conocido por su representante, el ex jugador Javier Pastore, y por el entorno del futbolista. Sin embargo, la operación presenta obstáculos: el club londinense no se desprenderá fácilmente de una de sus figuras, y la transferencia solo podría materializarse si Real Madrid acepta desembolsar una cifra cercana a los 120 millones de euros, el monto que Chelsea pagó al Benfica tras el Mundial de Qatar 2022.

Mientras tanto, la lista de alternativas elaborada por Mourinho incluye otros nombres, como el brasileño Mateus Fernandes -actualmente en el West Ham, que descendió a la segunda división- y el joven marroquí Ayyoub Bouaddi, quien se destacó y se ganó los elogios en su estreno en la Copa del Mundo, enfrentando a Brasil.

La prioridad, no obstante, sigue siendo el volante argentino, a quien la dirección deportiva considera la pieza ideal para liderar la renovación del centro del campo.

Al margen de ello, el mercado merengue sigue movido. En las últimas horas se oficializó la contratación de Bernardo Silva hasta 2028, con opción de renovar el vínculo por una temporada más. El portugués de 31 años firmó como agente libre tras concluir su etapa en el Manchester City, donde desempeñó un papel fundamental para Pep Guardiola desde su llegada en 2017. Su llegada fue por pedido expreso de Mourinho.

Esta semana, además, el club también confirmó el fichaje de Marc Cucurella, marcador de punta español proveniente del Chelsea.

A estos refuerzos se suman los acuerdos cerrados con Denzel Dumfries, lateral neerlandés que dejará el Inter de Milán, e Ibrahima Konaté, defensor central francés que finalizó su contrato con Liverpool. Se espera que ambas incorporaciones sean anunciadas en los próximos días.

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