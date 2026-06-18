Boca Juniors hizo oficial la contratación del Vasco Arrabarruena como entrenador: así quedó conformado su cuerpo técnico

El Vasco Arrabarruena iniciará su segundo ciclo como director técnico de Boca (@BocaJrsOficial)

En la previa del arranque de la pretemporada, Boca Juniors hizo oficial la contratación de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El Vasco, que ya estaba trabajando en la institución y formó parte de la decisión de cuatro salidas de peso en el vestuario, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Será su segundo ciclo como director técnico en el banco Xeneize tras la salida de Claudio Úbeda. Sus primeros desafíos serán los cruces de eliminación directa en la Copa Argentina y los playoffs de la Copa Sudamericana.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución. El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)”, destacó la institución mediante un comunicado oficial.

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Su estreno oficial ya tiene fecha: Boca enfrentará a Sarmiento de Junín el jueves 16 de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina. Después abrirá la serie de playoffs de la Sudamericana el 23 de julio ante O’Higgins en La Bombonera, con la revancha programada para el 30 del mismo mes en Chile.

El Vasco Arrabarruena vuelve al fútbol argentina tras dirigir por varios años en el Medio Oriente (REUTERS/Stringer)

El vínculo del Vasco con el Xeneize se remonta a su etapa como jugador, cuando se formó en el club y ganó el Apertura 98, el Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000 antes de su pase al Villarreal de España. Como entrenador, en su primer ciclo entre 2014 y 2016 obtuvo el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15.

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Ese paso también incluyó dos eliminaciones ante River Plate: en las semifinales de la Sudamericana 2014 y en los octavos de final de la Libertadores 2015, una serie que no terminó en la cancha por los incidentes con gas pimienta. Su registro como técnico de Boca fue de 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas en 75 partidos, con una efectividad superior al 68%.

En su llegada al país el pasado 12 de junio, Arruabarrena explicó ante los periodistas cuál será el eje de esta nueva etapa. “Es mi segunda etapa y espero poder estar a la altura y responder a la gente que ha confiado en mí. Armar un equipo competitivo, que pueda demostrar e identificarse con el hincha”. El entrenador también anticipó cambios en el plantel y dejó en claro que su aceptación del cargo estuvo atada a esa convicción. “Estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas. Y confío, si no me hubiese quedado en casa con mi familia”.

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Tras sus declaraciones, se confirmó la salida de Ander Herrera, mientras que se espera la oficialización de los casos de Edinson Cavani, Lucas Janson, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Agustín Martegani. En sentido inverso, Boca negocia con Independiente Rivadavia para intentar la vuelta del colombiano Sebastián Villa. El movimiento forma parte de la reconfiguración del plantel que el entrenador adelantó en sus primeras declaraciones.

Arruabarrena relató que el vínculo con la dirigencia se reactivó en los últimos días a partir de conversaciones directas con Juan Román Riquelme. “Saben todos lo que significa Boca para mí, fueron 2 o 3 charlas con Román, arreglando algunas cuestiones, y no mucho más. Análisis del equipo, del plantel, de la Reserva. Tratar ahora de firmar y tener un cara a cara con Román y hablar más claro”.

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En esa misma línea, definió el perfil de futbolista que pretende fortalecer en este nuevo ciclo. “Un jugador de Boca debe tener personalidad. No tiene que ser tan viejo, tan joven, tan técnico. Tener personalidad. Espero poder potenciarlos y algunas llegadas de jugadores que nos darán un salto de calidad”.

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*La llegada de Arruabarrena a la Argentina antes de firmar con Boca

La principal novedad del nuevo cuerpo técnico es la incorporación de Amr Hussein Mokhtar, ex futbolista egipcio de 31 años especializado en análisis táctico, que se sumará como ayudante después de haber trabajado con Arruabarrena en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

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El primer encuentro entre ambos se produjo a fines de 2020 en El Cairo, cuando Arruabarrena asumió en Pyramids FC. Mokhtar ya integraba la estructura del club y, a lo largo de 38 partidos oficiales, pasó de asistente secundario a principal asesor del entrenador argentino en materia de fútbol africano.

La segunda experiencia conjunta llegó en 2022, cuando la Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos contrató a Arruabarrena para dirigir al seleccionado mayor en el tramo final de las eliminatorias mundialistas. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el técnico pidió la incorporación inmediata de Mokhtar a la delegación en Dubái y el analista participó de 14 partidos internacionales del equipo emiratí. A mediados de 2024 volvieron a coincidir en Al-Taawoun FC, de la Liga Profesional Saudí. En el regreso de Arruabarrena al fútbol argentino y a Boca, Amr Mokhtar estará presente como uno de sus laderos más importantes.

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