Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato: el gesto del uruguayo que sorprendió

El delantero uruguayo acordó su salida anticipada del Xeneize y cobrará hasta el último día trabajado. El club de la Ribera libera un cupo de extranjero clave para las incorporaciones

Edinson Cavani y Boca Juniors alcanzaron un acuerdo verbal para rescindir el contrato de manera anticipada, según confirmó el periodista Martín Arévalo. El delantero uruguayo de 39 años cobrará únicamente hasta su último día efectivo como jugador del Xeneize y no reclamó compensación alguna por los seis meses que le restaban de vínculo y su intención es seguir jugando al fútbol, un gesto que sorprendió. El contrato del Matador estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión se desencadenó tras la determinación del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, de no incluir a Cavani en su planificación para el segundo semestre. El técnico descartó al delantero por sus “reiteradas complicaciones físicas y la imposibilidad de entrenar con el grupo que lleva más de seis meses”, indicó el periodista de ESPN, Augusto César. Arruabarrena se pondrá formalmente al frente del plantel este jueves 18 de junio en el Boca Predio.

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La sorpresa en el entorno del jugador

La noticia tomó por sorpresa al círculo cercano del futbolista. Cavani se había sometido hace apenas una semana a un nuevo bloqueo en la zona lumbar —una termolesión por radiofrecuencia para evitar una intervención quirúrgica— con la expectativa de recuperarse y retornar a la actividad. El delantero tenía por delante al menos un mes y medio de recuperación y su plan era reincorporarse al plantel. Nadie del club le había comunicado formalmente su situación antes de que trascendiera la decisión de Arruabarrena.

La reacción inicial del entorno fue de resistencia: hubo una respuesta contundente del jugador y su representación, con la intención de seguir trabajando para volver, pero encontró una negativa del cuerpo técnico. Cavani no tiene intención de retirarse del fútbol profesional y, una vez cerrado el vínculo con Boca, evaluará nuevos destinos. Una de las posibilidades que se barajan es un regreso a Uruguay para el tramo final de su carrera.

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Edinson Cavani se va de Boca Juniors: acordó su rescisión seis meses antes de que se termine su vínculo (Crédito obligatorio: Steve Roberts-Imagn Images)

Tres años, 81 partidos y ningún título

El ciclo de Cavani en Boca arrancó a mediados de 2023 con la expectativa que genera su trayectoria en el fútbol europeo —pasó por Danubio, Palermo, Nápoli, el Paris Saint-Germain (PSG), Manchester United y Valencia— y una Bombonera repleta para recibirlo. En tres temporadas disputó 81 partidos oficiales, anotó 28 goles, repartió 12 asistencias y acumuló 5.860 minutos en cancha, a razón de un gol cada 209 minutos.

Su mejor versión llegó en 2024, con Diego Martínez como entrenador: convirtió 20 de sus 28 goles en el Xeneize y fue una de las figuras del equipo, aunque Boca volvió a quedar sin trofeos tras caer por penales ante Estudiantes en las semifinales del Torneo Apertura. El año anterior, en 2023, el club había alcanzado la final de la Copa Libertadores y Cavani anotó en la semifinal ante Palmeiras, aunque quedó marcado por una chance clara desperdiciada en la final ante Fluminense.

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El declive llegó en 2025: perdió protagonismo, cerró el año con apenas cinco goles y el Xeneize sufrió la eliminación ante Alianza Lima en el repechaje para ingresar a la Copa Libertadores. Ya en 2026, el delantero solo pudo disputar dos encuentros —frente a Racing y Platense en febrero— sin completar ninguno de los dos, con apenas 104 minutos en cancha. Cavani se va de Boca sin haber conquistado ningún título en sus tres años en el club.

El éxodo en el Xeneize

La salida de Cavani se inscribe en una reestructuración más amplia del plantel. Antes que él, Nicolás Orsini ya rescindió su contrato y se encuentra en libertad de acción. Ander Herrera también finalizó su vínculo y se despidió públicamente. Juan Ramírez podría concretar su salida en las próximas horas. A ese grupo se suman Agustín Martegani, con la puerta de salida abierta, y Lucas Janson, con chances de continuar en Newell’s.

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En paralelo, Arruabarrena decidió darles lugar a juveniles: Camilo Rey Domenech, Leonel Flores y Dylan Gorosito comenzarán la pretemporada junto al plantel profesional.