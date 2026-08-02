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A pesar de limitaciones de cupo, los autos híbridos y eléctricos mantuvieron el 15% del mercado en julio

Varias marcas y modelos empezaron a quedarse sin unidades a mitad de año. Pero dos de las principales terminales locales siguieron sumando híbridos para mantener la parte “electrificada” del mercado

La electromovilidad sigue manteniendo su cuota del 15% en el mercado automotor argentino. REUTERS/Alessia Maccioni
La electromovilidad sigue manteniendo su cuota del 15% en el mercado automotor argentino. REUTERS/Alessia Maccioni
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Aunque algunas marcas empezaron a bajar su cuota de mercado por falta de unidades, la electromovilidad en el mes de julio mantuvo todavía el mismo nivel de cuota de los últimos meses en el mercado automotor argentino.

Si bien es una excelente noticia, en especial para quienes impulsan la utilización de vehículos híbridos y eléctricos, también es cierto que al sumarse casi el 70% del cupo de autos exentos de arancel que correspondían a las licitaciones de 2025, más la totalidad del cupo de 2026, lo que naturalmente debía ser entre un 8 y un 10%, es actualmente el 15% del mercado.

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Los autos híbridos siguen dominando en el terreno de los vehículos electrificados, sumando 6.265 unidades en el primer mes el segundo semestre, mientras los eléctricos puros alcanzaron los 611 patentamientos. En términos relativos, los primeros bajaron un 5,2% respecto a junio, mientras que los autos que funcionan únicamente con electricidad tuvieron una caída mayor, del 30,7%.

Varias marcas chinas empezaron a quedarse sin unidades al llegar al tope de autos que trajeron dentro del cupo exento de arancel de importación. (Chinatopix via AP)
Varias marcas chinas empezaron a quedarse sin unidades al llegar al tope de autos que trajeron dentro del cupo exento de arancel de importación. (Chinatopix via AP)

Buena parte de la explicación de este comportamiento del mercado está en que varias marcas, especialmente las chinas, se empezaron a quedar sin las unidades que entraron en el programa del Gobierno sin pagar el arancel de importación del 35%. Algunas traerán autos fuera del cupo, otras esperarán al año próximo administrando las unidades que quedan nacionalizadas.

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Por ese motivo, los autos 100% eléctricos, todos ellos vienen con el cupo, cayeron mucho más que los híbridos, tecnología que también venden marcas generalistas regionales como Toyota o Ford, que no tienen problema de abastecimiento o límite de unidades como los autos orientales que entran con un tope de 50.000 unidades anuales.

Entre los híbridos, Toyota dominó ampliamente las ventas de julio casi duplicando a Ford que quedó en segundo lugar. Mientras el fabricante de origen japonés ofrece casi todos autos regionales como los Corolla, Corolla Cross, Yaris y Yaris Cross, la marca norteamericana tiene únicamente el SUV Territory, y con una cuota muy baja (más aún por la interrupción del acuerdo comercial con México) la pickup Maverick.

Ford Territory Híbrida
La Ford Territory sigue encabezando la lista de autos híbridos con mayores ventas en 2026. (Ford Argentina)

Los números muestran a Toyota liderando el mes y también el año, con 1.526 unidades y 9.964 en ambas variables, Ford está segunda con 844 autos en julio y 6.055 en los primeros siete meses del año, y BYD, que cayó un 52% las ventas de autos híbridos, quedó tercera en el período con 549 unidades y también en el acumulado, en el que suma 5.929 patentamientos.

En cuarto lugar quedó Baic con 503 vehículos y un acumulado de 4.232 y quinto fue Chevrolet, que vendió 448 autos en julio y suma 2.270 unidades en los primeros siete meses del año. Sin embargo, aquí se da la situación de marcas que bajaron sus ventas el último mes, ya que Chery sumó 390 y Haval 357, pero ambas tienen un volumen más grande que Chevrolet en el acumulado del año.

Entre los modelos, si bien el Ford Territory volvió a ser el híbrido más vendido con 836 unidades, julio fue el mes del Toyota Yaris Cross, que matriculó 631 vehículos y con ese resultado subió a la segunda posición del ranking específico, superando al Corolla Cross por 66 unidades.

Primer plano de un Toyota Yaris Cross híbrido blanco perlado en un escenario con pantallas digitales de fondo en el Movistar Arena
El nuevo Toyota Yaris Cross híbrido fue la sorpresa de julio, quedando en segundo puesto entre los autos híbridos. (Toyota Argentina)

Cuarto quedó el Baic BJ30 con 492 autos, quinto el Chevrolet Captiva (mejor híbrido enchufable) con 448, y completaron los diez autos híbridos más vendidos el Chery Tiggo 7 con 266, el BYD Song Pro con 248, Toyota Corolla con 203, Haval H6 con 198 y el Changan CS55 con 166.

Las sorpresas del mes fueron las caídas de varios modelos chinos, ya que salvo Territory y BJ30, la mayoría perdieron volumen de ventas. El más notorio fue el BYD Atto 2, que vendió solo 111 unidades (cayó un 79% por falta de stock), aunque también tuvieron caídas importantes de ventas el Chery Tiggo 4 un 52%, BYD Song Pro un 47%, Chery Tiggo 7 un 36%, MG ZS un 30% y Haval Jolion un 28%.

En el ranking de los autos 100% eléctricos, el BYD Dolphin Mini se mantuvo como el vehículo más vendido a pesar de caer un 32%, alcanzando las 331 unidades. El segundo fue el BYD Yuan Pro con 116 vehículos patentados, por delante del Chevrolet Spark EUV con 44, el Baic EU5 con 23 y el Jmev Easy con 21 unidades patentadas.

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