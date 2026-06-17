Cómo es la serie sobre Rafa Nadal que mira Messi: “Me identifico mucho con él”

En la conferencia posterior al triunfo ante Argelia, Leo Messi contó que está viendo “Rafa” en Netflix y que le refleja la autoexigencia

Lionel Messi sorprendió al revelar, en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Argelia en el debut del Mundial, que se siente reflejado en la serie Rafa, producción de Netflix que explora el dolor, la resiliencia y el proceso emocional de Rafael Nadal durante su última temporada en el circuito profesional.

La confesión del capitán argentino aportó una nueva perspectiva sobre el impacto de las historias deportivas en su vida y permitió conocer los puntos en común que identifica con el tenista español.

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Messi y Nadal: afinidades entre dos referentes del deporte mundial

"ESTAMOS MIRANDO AHORA LA SERIE DE RAFA NADAL Y ME IDENTIFICO MUCHO. CREO QUE SOMOS MUY PARECIDOS..."



✍️ Leo Messi tras otro partido único en el Mundial



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Luego del debut ante Argelia en el Mundial, el capitán argentino compartió en la rueda de prensa su experiencia como espectador de la serie documental sobre ell tenista español: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, afirmó el capitán argentino. Sus declaraciones, recogidas tras el partido, pusieron en primer plano no solo la admiración por el tenista mallorquín, sino también la autoexigencia y la búsqueda constante de superación que ambos comparten.

La referencia de Messi a la serie Rafa, disponible en Netflix, trasladó la conversación pública al impacto de las historias de resiliencia y sacrificio en los atletas de élite. El futbolista explicó que la docuserie muestra facetas poco conocidas de la personalidad de Nadal y destacó la profundidad con la que se retrata la lucha contra el dolor físico y la presión competitiva.

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Qué muestra “Rafa”, la serie que cautivó a Messi

La producción de Netflix dirigida por Zach Heinzerling se centra en el último año de competencia de Rafael Nadal y ofrece, según el análisis del sitio estadounidense The Contending, “una mirada sobria, incluso sombría, sobre el dolor físico y mental que acompaña a los grandes atletas”. La serie alterna entre los inicios de Nadal y su regreso en 2024, mostrando cómo el paso del tiempo afecta la capacidad de competir al máximo nivel.

A lo largo de los episodios, el documental revela los sacrificios personales y físicos del tenista. Desde el diagnóstico de síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa en el pie izquierdo, hasta las múltiples lesiones que condicionaron su carrera, la narrativa expone cómo Rafa convivió con el dolor durante toda su trayectoria. El medio estadounidense detalla que el deportista “creía que cuando sufría, estaba dando todo de sí, y esa convicción marcó su camino en el deporte”.

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La producción dirigida por Zach Heinzerling recorre el último año del español en el circuito, alterna pasajes de sus inicios con su regreso en 2024

La serie explora además el entorno familiar de Nadal, en especial la influencia de su tío Toni, quien lo entrenó durante años y defendía la idea de que el sufrimiento era parte del camino hacia la grandeza. El documental recopila material inédito, testimonios de rivales históricos como Roger Federer y Novak Djokovic, y repasa los momentos más críticos de la carrera del mallorquín, incluyendo episodios en los que debió competir anestesiado por el dolor.

The Contending destaca que la docuserie “transmite la naturaleza efímera de la carrera deportiva y la humanidad de Nadal, logrando una mirada honesta sobre su legado”. La producción evita el tono celebratorio y expone sin filtros el desgaste físico y emocional que supone competir al más alto nivel.

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El valor de la resiliencia: Messi y las historias que inspiran

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Las declaraciones de Leo Messi sobre la serie Rafa abren el debate sobre la influencia de las historias de resiliencia y sacrificio en la mentalidad de los grandes referentes deportivos. Para el capitán argentino, la identificación con el relato de Nadal radica en el esfuerzo constante, la exigencia personal y la capacidad para sobreponerse a la adversidad.

El argentino reveló que la producción dirigida por Zach Heinzerling lo impactó por su mirada sobre la resiliencia - vía Reuters/Jay Biggerstaff

La serie, según la crítica internacional, no solo se dirige a los fanáticos del tenis, sino a quienes buscan comprender los desafíos emocionales y físicos que atraviesan los atletas de élite. La confesión de Messi tras el triunfo mundialista refuerza el impacto que tienen estos relatos en la construcción de la identidad y la motivación de los deportistas contemporáneos.

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