La increíble historia del hincha que se encontró a Marcelo Bielsa en un cajero, le pidió un autógrafo y se tatuó su firma

Un hincha se encontró a Marcelo Bielsa en un cajero y se tatuó su autógrafo

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El encuentro entre un hincha de Newell’s con Marcelo Bielsa terminaron en un inesperado tatuaje tras una reunión causal que ocurrió en Rosario mientras el entrenador pasa unos días en la ciudad después de cerrar su ciclo al frente de Uruguay tras el Mundial 2026.

La escena, que se volvió viral entre los fanáticos de la Lepra, tuvo lugar hace poco más de semana en un cajero automático ubicado entre las calles Francia y Acevedo. ¿Cómo se dio el encuentro? Alfredo Ledesma fue a retirar dinero, advirtió un movimiento inusual y, cuando le dijeron que quien estaba allí era el entrenador argentino, corrió hasta su auto para buscar un fibrón y esperarlo a la salida.

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“Yo ya tenía su rostro tatuado. Soy del barrio, trabajo en la zona, tengo mi taller ahí. Fui a sacar dinero al cajero y vi un movimiento raro, dije ‘algo pasa’. Cuando me acerco me dicen ‘che, está Marcelo’. Pongo cara de duda y me aclaran: ‘Bielsa’. Ahí es cuando me asomo y lo miro. Estaba con la cabeza baja. Me fui corriendo hasta el auto, agarré el fibrón y lo esperé, sabiendo que ese día se me iba a cumplir el sueño”, relató Alfredo en diálogo con el medio local Conclusión.

Ledesma ya llevaba tatuado el rostro del ex DT de la selección argentina y de Uruguay. Esta vez quiso inmortalizar el momento de otra manera: le pidió que le firmara el brazo y poco después fue a tatuarse esa rúbrica para conservarla en la piel. El admirador de El Loco contó que quedó paralizado durante unos segundos cuando lo vio a pocos metros, pero reaccionó con un único objetivo. Cuando Bielsa salió del cajero, ya había algunas personas esperándolo para pedirle una foto. Ese margen le dio tiempo al hincha para regresar con el marcador y acercarse después de que el técnico atendiera a otros fanáticos.

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Marcelo Bielsa firma con un marcador el brazo de un aficionado, quien más tarde se tatuará el autógrafo.

“Había dos nenitos vestidos de Newell’s, con su mamá y su papá. Él se frenó y yo me detuve para darle prioridad a los niños. Después me arremangué y le dije: ‘Marcelo, vine solamente para que usted me firme, no quiero fotos’. Me miró, giró el brazo lentamente, y empezó a firmar”, recordó. Según contó Ledesma, después de saludar a las personas que lo reconocieron, el entrenador se fue “como un ciudadano cualquiera, en un auto sin vidrios polarizados ni nada extraño”, expresó su admirador. Antes, el hincha alcanzó a transmitirle el deseo de buena parte de los simpatizantes rojinegros.

“Cuando lo pude abrazar, le dije al oído que él ya sabe lo que nosotros sentimos por él. Tiene las puertas abiertas desde el día cero. Le transmití lo que todos los hinchas sentimos”, concluyó Alfredo, que en su publicación en Instagram no pudo ocultar la emoción por encontrarse con su ídolo. “Jamás borraré este momento”.

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El encuentro se produjo mientras el técnico disfruta de unos días en su ciudad, después de la eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo. La salida marcó el cierre de una etapa atravesada por cuestionamientos de jugadores históricos y otras personalidades del fútbol charrúa. La Celeste quedó eliminada en la fase de grupos con dos empates y una derrota. Empató 1 a 1 con Arabia Saudita en la primera fecha, igualó 2 a 2 ante Cabo Verde en la segunda y perdió 1 a 0 frente a España en la tercera.

Marcelo Bielsa abraza a un hincha en la calle, tras un encuentro en un cajero automático.

Una vez que llegó a Montevideo, Bielsa brindó una conferencia de prensa en la que se despidió de manera formal de su cargo y fue contundente sobre su paso como seleccionador del combinado uruguayo. “Todo lo que yo sé, se lo volqué a cualquiera que me lo haya pedido. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, ese es mi punto de vista, nunca fue importante a ningún nivel. No le veo nada de malo. Una persona me pidió que escribiera un prólogo sobre Tabárez. Es mentira que yo eché a alguien, yo nunca eché a nadie. Todo lo que está vinculado con Tabárez está recuperado, todo lo que se hizo yo le saqué brillo, por respeto a él. ¿Por qué se que no importa nada? Porque la crítica constante no se correspondió con la transformacion que hizo Giordano (director de selecciones). No hay un daño que yo esté haciendo, solo gratitud, autocrítica y reconocimiento. Tengo claro que no dejo nada“, comentó el técnico.

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“Soy sincero, para mi este cierre es muy doloroso, por las ilusiones que me hice, por lo mal que terminó, por el esfuerzo al que arrastré a mucha gente, los jugadores han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido darle todos los argumentos que estaban a mi alcance. Nunca he hablado con ningún periodista, salvo en conferencia de prensa, y tampoco hablé con intermediaros. Solo hablé con los jugadores y esa relación a mi no me impidió de ningún modo. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial. Después, si quedo mal o no, son cosas de las que no puedo opinar”, explicó.