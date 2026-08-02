El Caribe mexicano enfrenta su peor temporada de sargazo: 90.000 toneladas flotan frente a Quintana Roo

El sargazo se acumula en las aguas frente a la costa de Tulum, México, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

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Unas 90.538 toneladas de sargazo flotan actualmente frente a las costas de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, en lo que autoridades y científicos describen como la temporada más severa registrada hasta ahora. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que el volumen de 2026 cuadruplica al de 2025 y es 27 veces superior al promedio histórico, un año que calificó de “difícil y atípico”.

Una alfombra que golpea el turismo

Carteles publicitarios se exhiben cerca de una playa cubierta de sargazo en Tulum, México, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Para muchas especies marinas, estas extensas algas pardas representan alimento y refugio. Pero para los habitantes costeros, el sargazo se ha convertido en un problema que afecta el ambiente, la pesca y el turismo. En Playa del Carmen, el mesonero Alan Vázquez, de 32 años, contó a la agencia AP que observaba desde un restaurante vacío cómo el sargazo descompuesto teñía de marrón las aguas turquesas. “Es triste que un lugar tan bonito... haya terminado así”, lamentó.

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Vázquez teme correr la misma suerte que otros cuatro compañeros despedidos hace dos meses, en un estado donde las ventas cayeron 30 % en la primera mitad del año, según estimaciones del empresariado local citadas por AP.

Hasta junio ya se habían acumulado unas cinco millones de toneladas en el Caribe, de acuerdo con el Observatorio de Oceanografía Óptica de la Universidad de Florida.

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El fenómeno no se limita a México: en Puerto Rico, el sargazo cubrió zonas turísticas como La Parguera, y en 2025 una cifra récord de 40 millones de toneladas métricas llevó al gobernador a declarar el estado de emergencia. En las Islas Vírgenes de EEUU, es posible caminar unos siete metros mar adentro sin mojarse los pies, según la consultora ambiental Amy Dempsey.

Por qué hay tanto sargazo este año

Miembros de la Armada mexicana retiran sargazo de la costa de Puerto Morelos, México, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

El científico marino Brian Barnes, de la Universidad del Sur de Florida, explicó a AP que la floración récord de 2025 “en realidad nunca desapareció” y fue suficiente para generar una nueva floración local. Es la primera vez que los científicos observan un crecimiento a gran escala en zonas como el Caribe y el golfo de México, un fenómeno que normalmente se reproduce de forma asexual mientras las algas se desplazan desde África occidental.

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En Tulum, la temporada —que debía comenzar en abril— arrancó en enero, según reportó The Tulum Times. Para mediados de julio, las cuadrillas del Zofemat ya habían retirado más de 2.800 toneladas métricas de las playas municipales, casi el doble que en el mismo período de 2025, sin contar el material que remueven directamente los hoteles, de acuerdo con el medio local.

El trabajo municipal y una cifra en disputa

El sargazo cubre la costa de Tulum, México, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Según detalló The Tulum Times, el alcalde Diego Castañón Trejo recorrió el 15 de julio la Playa del Pueblo junto a David Buchanan, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre local, para revisar una operación de limpieza que no se detuvo en todo el año. Las cuadrillas de Buchanan completaron más de 1.000 viajes en contenedores hacia sitios de transferencia. Datos acumulados del Simsar, el sistema nacional de monitoreo de sargazo recolectado, ubican a Tulum como el destino más afectado del país entre enero de 2022 y julio de 2026 —una cifra que, señala el medio, no coincide del todo con los totales anuales que reporta la Marina para todo Quintana Roo, ya que ambos sistemas parecen contabilizar cosas distintas.

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Refuerzo naval y una inversión de 2.000 millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el jueves 30 de julio la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo, que concentrará el nuevo equipamiento en cinco tramos costeros: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

La primera fase, con 768,7 millones de pesos —equivalentes a unos 115 millones de dólares—, contempla dos remolcadores, seis sargaceras costeras, 1,5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera, de acuerdo con el desglose que presentó el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y que reprodujo The Tulum Times.

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El contraalmirante Topiltzin Flores Jaramillo, coordinador de la estrategia, indicó que el objetivo es incrementar la recolección en el mar, y no solo en las playas, donde hoy se concentra la mayor parte del trabajo.

La Secretaría de Marina, que desde hace siete años lidera la operación con unos 500 marinos, reportó 92.782 toneladas recolectadas en 2025 y 96.151 toneladas en lo que va de 2026, los dos años más altos desde que existen registros.

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Actualmente la capacidad de recolección ronda las 1.200 toneladas diarias —apenas el 30 % de lo que llega al Caribe mexicano—, cifra que las nuevas embarcaciones buscan elevar a 1.870 toneladas diarias este año y a 4.000 toneladas el próximo, según datos citados tanto por Semarnat, como por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha destinado más de 770 millones de pesos estatales al problema.

Riesgos ambientales y una segunda vida para el alga

El sargazo se acumula en las aguas frente a la costa de Tulum, México, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Buchanan advirtió, según The Tulum Times, que retirar el sargazo de la arena solo tiene sentido si el destino final no genera un segundo problema: los lixiviados de la descomposición pueden alcanzar el acuífero, la vegetación y la fauna costera.

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La macroalga, además, contiene arsénico y otros metales pesados, y al descomponerse libera sulfuro de hidrógeno, el gas de olor a huevo podrido que irrita las vías respiratorias y puede causar dermatitis por contacto directo.

El plan federal enviará el material recolectado a cuatro sitios donde se secará y pretratará para producir biofertilizante, biochar y biogás. En paralelo, iniciativas privadas y académicas —como la de la UNAM en Cozumel, Akumal y Puerto Morelos, o la empresa Carbonwave, que exporta bioestimulantes agrícolas a Estados Unidos, Ecuador y Brasil— buscan convertir el alga en una fuente de ingresos para las comunidades costeras.

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Sheinbaum informó que unos 150 científicos trabajan junto a Semarnat y la Secretaría de Ciencia para determinar por qué este año produjo tanto sargazo y qué usos rentables puede tener la biomasa recolectada. Del 1 al 2 de octubre, México será sede de una conferencia Global Gateway Unión Europea-Caribe sobre el tema, con la participación de países caribeños, Brasil y Japón —este último dispuesto a ceder barcos balleneros en desuso, adaptados para la recolección.