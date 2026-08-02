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El verano de Emiliano Pinsón en España: baño en el mar Mediterráneo en medio de su tratamiento contra el Parkinson

El periodista deportivo disfruta de unos días de relax en Valencia, donde se instaló para seguir una nueva terapia experimental para su enfermedad

El periodista compartió en sus redes cómo disfruta de su estadía en Valencia, a donde viajó para tratar el Parkinson que le fue diagnosticado hace un tiempo. En pleno verano europeo, se sumergió en el mar Mediterráneo con la ayuda de sus afectos más cercanos.

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El periodista deportivo Emiliano Pinsón atraviesa una etapa clave en su vida tras ser diagnosticado con Parkinson en junio de 2022. Recientemente, compartió en sus redes sociales un video donde se lo ve sumergiéndose en el mar Mediterráneo, en Valencia, acompañado por su esposa y otro familiar. El registro muestra cómo, apoyándose en ellos para caminar, logra disfrutar del agua cálida en pleno verano europeo. Ese instante, simple y sereno, adquiere un significado especial en el contexto de su lucha diaria contra una enfermedad neurodegenerativa que afecta su motricidad.

El baño en el mar no representa solo un momento de ocio, sino una pausa luminosa en medio del tratamiento experimental que lo llevó a radicarse en España. Para Pinsón, el verano europeo y la inmensidad del Mediterráneo se presentan como un respiro y una celebración de lo cotidiano, en contraste con las dificultades que impone el Parkinson. La escena, breve y sincera, refleja su determinación por seguir disfrutando de la vida en cada oportunidad posible.

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Después del diagnóstico, Pinsón compartió con su audiencia el paso a paso de su proceso. No fue inmediato el reconocimiento público de la enfermedad: “Me costó decirlo un año, fácil. Se lo conté a mi familia, a mis jefes y se portaron de primera en mi laburo. ¿Si tenía miedo? Re. Pensé que me limpiaban del trabajo”, relató en una entrevista. Recuerda que, tras comunicarlo en su trabajo, llegó preparado para una posible desvinculación. Sin embargo, la respuesta fue de acompañamiento: “Me dijeron: ‘No, dale. Anda a seguir laburando’. Ese miedo pasó a ser más seguridad”.

Entrevista a Emiliano Pinsón - Random
Emiliano Pinsón habló el Parkinson que le diganosticaron (Gastón Taylor)

La variante de Parkinson que enfrenta Pinsón es atípica, con atrofia multisistémica. “No es habitual porque nace en el cerebelo y no en el cerebro como los demás”, explicó. Por esta razón, fue seleccionado para participar en un ensayo clínico experimental en una clínica de la Universidad de Pamplona. “Estoy muy emocionado. Desde hace un tiempo lo estaba esperando. La gente me ayudó mucho”, expresó en diálogo con el periodista Marcelo Benedetto. “Esto es un paso adelante y es la única esperanza que tengo de volver a tener una vida más cercana a la normal”.

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El origen del diagnóstico se remonta a pequeñas señales que despertaron alertas en su entorno y en él mismo. “Jugaba al fútbol todos los sábados. En una de esas, voy a gambetear y no puedo. No me salió el movimiento. Lo hice dos o tres veces, y a la tercera quise gambetear, intenté una jugada, pisé la pelota, me caí y todos se cagaron de risa, yo también me hubiera reído. Todo el mismo día. Era raro. Yo me sentía que me movía raro, robótico”, recordó en una entrevista. Fue entonces que, tras consultar a especialistas y realizarse estudios en el Fleni, confirmó el diagnóstico. “La médica me hace caminar y pregunta: ‘¿Sabés lo que tenés?’. ‘No, calculo que stress’. ‘No, tenés Parkinson’. Seco. Ahora lo agradezco. En el momento, no creí”.

Desde aquel momento, su vida se transformó. “Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza”, explicó. La enfermedad lo llevó a reducir su carga laboral y a repensar rutinas diarias. “Tardo 20 minutos en cambiarme. He mejorado en que no pierdo vergüenza en dejar que me aten los cordones, que me sequen la espalda o si me tienen que cortar la comida. Al principio, decía ‘yo puedo’ y después ‘che, ¿me cortás?’”.

El baño en el mar, compartido y celebrado, se convierte en símbolo de la actitud con la que Pinsón afronta su nueva realidad. Entre tratamientos, diagnósticos y desafíos, el periodista sigue apostando por disfrutar el presente y aferrarse a cada instante de bienestar. “Voy a tratar de que no sea así, pero puede pasar”, dijo sobre el futuro. Mientras tanto, el Mediterráneo y el verano europeo le regalaron un momento de felicidad.

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Emiliano PinsónParkinsonPeriodista deportivoTratamiento experimental contra el ParkinsonEspañaValencia

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