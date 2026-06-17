La fulminante frase de Mbappé a sus críticos tras la victoria de Francia en el Mundial: qué dijo sobre su récord

Kylian Mbappé tuvo una actuación sobresaliente en la victoria de Francia ante Senegal por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 (EFE/ Sebastiao Moreira

Kylian Mbappé tuvo una actuación sobresaliente en el triunfo 3-1 de la selección de Francia ante Senegal al marcar dos tantos y convertirse en el máximo goleador en la historia de Les Bleus con 58 anotaciones, superando a Olivier Giroud (57). Luego del partido que dejó a los subcampeones como líderes del Grupo I del Mundial 2026, el delantero del Real Madrid lanzó una frase fulminante contra sus detractores.

En una entrevista en el campo de juego para la televisión francesa, el goleador de 27 años respondió que no tiene “ninguna cuenta pendiente” con sus críticos. “Si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años”, comentó Kiki con ironía al canal M6 de su país. Las declaraciones no pasaron inadvertidas y fueron dirigidas a quienes cuestionaron su rendimiento de cara a la Copa del Mundo, de acuerdo con su temporada en el Real Madrid, donde no pudo conseguir un título pese a ser una de las figuras del equipo.

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Mbappé también se refirió al rendimiento de Francia frente a Senegal y advirtió que el torneo no permite relajarse. “No creo que estemos totalmente optimizados, pero siempre es importante empezar bien en una competencia como esta, da un poco más de tranquilidad, aunque nunca estamos tranquilos en una Copa del Mundo”, dijo.

El resumen de la victoria de Francia ante Senegal en la primera fecha del Grupo I del Mundial

El ex jugador del PSG amplió sus récords personales: alcanzó los 14 goles en Mundiales, dejando atrás los 13 de Just Fontaine como mayor artillero de Francia en el torneo y además quedó a dos del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, que tiene 16. “Estoy muy contento de poder entrar un poco más en la historia de mi país, es algo que siempre quise hacer. Siempre lo he puesto por encima de todo. Pero ya tendré tiempo de pensar en ese tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar”, afirmó más tarde a periodistas en la zona mixta, de acuerdo con la agencia AFP.

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El dato extra en este registro de Mbappé es que disputa por el cetro de máximo artillero está activa: Lionel Messi, en su sexta Copa del Mundo, también pelea por alcanzar a Klose. La Pulga figura con 13 goles en 26 juegos mundialistas entre 2006 (un gol), 2014 (cuatro goles), 2018 (uno) y 2022 (siete). El dato es que en 2010 no logró gritar.

“Ahora ya sabemos por qué estamos aquí, yo sé por qué estoy aquí: para ayudar al equipo, para intentar escribir la gran página de la historia de la selección francesa con mis compañeros. Sabemos que el camino será muy largo, pero estamos listos”, sumó Mbappé sobre la candidatura de Francia en el Mundial.

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Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria de Francia ante Senegal y se convirtió en el máximo artillero en la historia de su selección con 58 tantos (REUTERS/Jeenah Moon)

El atacante del Real Madrid consideró, sin embargo, que la selección francesa todavía no está en “pleno rendimiento”, aunque destacó por encima de todo la importancia de haber empezado ganando. “Solo es el primer partido. Vamos a tener que mejorar, pero este equipo tiene margen de progresión. Tenemos muchos jugadores muy jóvenes. Es la primera vez que juegan un Mundial. Creo que también hubo un poco de tensión a nivel emocional”, agregó.

“Esta victoria le va a venir bien a mucha gente. Ganar este primer partido nos va a traer un poco de tranquilidad. Nos vamos a preparar para el partido contra Irak e intentar ganarlo. Porque si ganamos, creo que podremos clasificarnos”, sostuvo.

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La tabla de posiciones de los grupos en el Mundial 2026