El auge digital de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la nueva medida del impacto deportivo

Tras tres jornadas, Colombia acumula una medalla de oro, seis de plata y seis de bronce en natación-crédito Comité Olímpico Colombiano

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Los organizadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo afirmaron que, al llegar a la mitad del calendario, están “más que satisfechos” con la marcha del evento, que continuará hasta el 8 de agosto y que, según el comité local, ha exigido la operación logística más grande en la historia deportiva de la región.

Esa evaluación convive con un impacto digital de gran escala. De acuerdo con un monitoreo de la firma internacional Brand24 difundido por Prensa JCC2026, Santo Domingo 2026 ya superó los 542 millones de alcance estimado y acumuló más de 62 mil menciones en plataformas digitales y medios de comunicación.

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Según EFE, el presidente del Comité Organizador de los Juegos de Santo Domingo, José Monegro, aseguró que la satisfacción se refleja en los comentarios que reciben de los responsables de las misiones de los 37 países y territorios participantes.

“Los responsables de las misiones nos dicen a diario que su experiencia ha sido extraordinaria. A eso añadimos la reacción satisfactoria de la población con los Juegos”, dijo Monegro a la agencia durante un recorrido por la villa de atletas.

El comité atribuye el balance positivo a la respuesta de delegaciones y público

Monegro sostuvo que una de las principales dificultades logísticas ha quedado fuera del control de la organización: las altas temperaturas que afectan a la República Dominicana. Explicó que el país atraviesa una emergencia meteorológica y que las condiciones han estado siete grados por encima de lo previsto para esta época.

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A mitad del programa, la cita regional mantiene una evaluación positiva pese al calor extremo, con elogios de delegaciones, reuniones diarias de seguimiento y una respuesta rápida ante fallas puntuales. (Imagen de cortesía)

“Estamos bajo siete grados más de los que se había previsto para estas fechas, estamos en emergencia meteorológica y aún así ejecutamos, funcionamos con gran responsabilidad y esto se refleja en la satisfacción de los deportistas dominicanos y extranjeros”, afirmó.

El dirigente también reconoció que se han presentado inconvenientes puntuales, aunque sostuvo que la respuesta ha sido rápida. Entre ellos figuran apagones en escenarios como la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, que retrasaron el inicio o detuvieron partidos de baloncesto.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, describió el momento del torneo como una mezcla de tensión y conformidad. “Estamos nerviosos, pero contentos”, declaró al medio, y añadió que la dirección de los Juegos celebra cuatro reuniones diarias para seguir la operación.

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Mejía señaló además que la propia apertura de la villa a un recorrido de prensa era, a su juicio, una señal del funcionamiento interno. “El hecho de que hayamos invitado a la prensa a recorrer la villa, es sinónimo de lo bien que estamos. No se estila este tipo de recorridos en los lugares de descanso de los atletas, pero estamos haciéndolo bien y ese lujo nos lo permitimos”, dijo.

También afirmó que la villa opera con un nivel de servicios que permitió incluso instalar cuadriláteros dentro del gimnasio. Añadió que, por la evolución del certamen, Centro Caribe Sports suspendió hasta el lunes su reunión habitual en estas jornadas.

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AME3915. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 28/07/2026.- Eva Luna Guerrero (d) y Laura Vidal de R. Dominicana compiten en gimnasia de trampolín este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Rodrigo Sura

El evento suma 4,498,249 interacciones y un valor publicitario equivalente de USD 61,7 millones

El monitoreo de Brand24 muestra que la conversación en torno a los Juegos siguió creciendo después de la inauguración. El informe registró 4.498.249 interacciones en redes sociales, desglosadas en 4.223.181 reacciones, 60.445 comentarios y 214.623 contenidos compartidos.

Los compartidos fueron uno de los indicadores de mayor expansión, con un alza de 1.140 %. El reporte también contabilizó 38.312 contenidos generados por usuarios, entre publicaciones, fotografías, videos y comentarios, lo que representó un crecimiento de 431 %.

Del alcance total estimado, 418,2 millones provinieron de redes sociales y 124,2 millones de medios digitales, portales informativos y otras fuentes fuera de esas plataformas. El Presence Score del evento llegó a 64 sobre 100, mientras que el valor publicitario equivalente de la exposición fue calculado en USD 61.7 millones, un aumento de 562 % frente al período comparativo.

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Prensa JCC2026 indicó que ese rendimiento refleja el interés por las competencias, la respuesta del público y la circulación diaria de contenidos impulsada por atletas, delegaciones, voluntarios, patrocinadores, medios y ciudadanos.

AME4040. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 28/07/2026.- Isabella Rojas de Cuba compite en gimnasia artística este martes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Rodrigo Sura

La actual edición es la tercera vez que la República Dominicana alberga los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya los organizó en Santo Domingo en 1974 y en Santiago en 1986; en 2003 fue sede de los Juegos Panamericanos.

En el plano deportivo, a mitad de la competencia México seguía al frente del medallero general con 214 medallas: 97 de oro, 65 de plata y 52 de bronce.

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