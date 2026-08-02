Costa Rica blinda La Reforma por alias “Diablo”: reportan armas, droga y motos decomisadas en los alrededores del centro penal

El Ministerio de Seguridad Pública informó que más de 7,000 personas fueron abordadas en controles alrededor de La Reforma como parte del cerco policial para evitar su fuga. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

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Desde el 25 de julio, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica mantiene un operativo policial permanente en los alrededores del Complejo Penitenciario La Reforma ubicado en San Rafael de Alajuela, con el objetivo de reforzar la seguridad e impedir cualquier intento de fuga tras el ingreso de alias “Diablo” al centro penal.

La acción, en la que participan distintas fuerzas y unidades especializadas, representa uno de los mayores despliegues de vigilancia registrados en la zona, según informó el propio Ministerio.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación involucra a la Fuerza Pública, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Unidad Canina, la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

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Estas instituciones coordinan una estrategia conjunta de vigilancia, patrullaje y control, con una labor de inteligencia que, según la cartera de seguridad, busca “resguardar la integridad de los centros penitenciarios” y prevenir cualquier alteración al orden interno. El Ministerio de Seguridad Pública detalló que la DIS mantiene una “amplia operación de inteligencia” en torno al complejo.

La presencia de alias “Diablo” activó controles en las vías de acceso y en los sectores aledaños al penal para proteger al personal penitenciario, a los internos y el orden interno. (Cortesía: Fuerza Pública/ Ministerio de Seguridad Pública)

Controles intensificados por la llegada de alias “Diablo” a “La Reforma”

Como resultado de los operativos, las autoridades han reportado la detención de 13 personas con órdenes de captura vigentes, así como el decomiso de 11 armas de fuego y 15 motocicletas. Además, los controles policiales en la zona permitieron abordar a más de 7,000 personas y realizar decomisos de droga durante las inspecciones preventivas. Según el comunicado oficial, la consigna de estos días ha sido: “Máxima seguridad, máxima vigilancia”.

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La presencia de este interno, considerado de alto perfil, motivó el refuerzo del perímetro y la intensificación de los controles en vías de acceso y sectores aledaños.

Durante los patrullajes, las fuerzas de seguridad identificaron y detuvieron a la hija de alias “Diablo” en las inmediaciones del centro penitenciario. Según el Ministerio de Seguridad Pública, la mujer se movilizaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego, la cual fue decomisada en la intervención. El propio ministerio confirmó que el vehículo utilizado por la hija del interno fue ubicado y localizado como parte de las acciones de inteligencia y patrullaje.

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Durante los patrullajes en Alajuela, las fuerzas de seguridad detuvieron a la hija de alias “Diablo” en las inmediaciones de La Reforma cuando circulaba en un vehículo blindado con un arma de fuego decomisada. (Cortesía: Redes sociales)

El despliegue en Alajuela ha sido reforzado por la presencia constante de la Policía Penitenciaria, que coordina con las demás fuerzas el control de los accesos y la supervisión de movimientos en las cercanías. La colaboración entre las distintas unidades permite mantener un cerco de seguridad que, de acuerdo con la autoridad nacional, busca garantizar la integridad tanto del personal penitenciario como de los internos y prevenir cualquier escenario de fuga o violencia.

La operación se desarrolla en el contexto de una creciente preocupación de una posible fuga de alias “Diablo”. Por tal motivo, el despliegue incluye patrullajes terrestres, controles de vehículos y personas, vigilancia aérea y acciones de inteligencia, según el balance presentado por la institución.

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De igual forma, el Ministerio de Seguridad destacó que se compromete a continuar las medidas de prevención.