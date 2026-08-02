Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Costa Rica blinda La Reforma por alias “Diablo”: reportan armas, droga y motos decomisadas en los alrededores del centro penal

Las autoridades reforzaron la vigilancia en el centro penal con patrullajes, controles y tareas de inteligencia, con el objetivo de prevenir una fuga del interno

El Ministerio de Seguridad Pública informó que más de 7,000 personas fueron abordadas en controles alrededor de La Reforma como parte del cerco policial para evitar su fuga. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
Guardar

Desde el 25 de julio, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica mantiene un operativo policial permanente en los alrededores del Complejo Penitenciario La Reforma ubicado en San Rafael de Alajuela, con el objetivo de reforzar la seguridad e impedir cualquier intento de fuga tras el ingreso de alias “Diablo” al centro penal.

La acción, en la que participan distintas fuerzas y unidades especializadas, representa uno de los mayores despliegues de vigilancia registrados en la zona, según informó el propio Ministerio.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación involucra a la Fuerza Pública, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Unidad Canina, la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

PUBLICIDAD

Estas instituciones coordinan una estrategia conjunta de vigilancia, patrullaje y control, con una labor de inteligencia que, según la cartera de seguridad, busca “resguardar la integridad de los centros penitenciarios” y prevenir cualquier alteración al orden interno. El Ministerio de Seguridad Pública detalló que la DIS mantiene una “amplia operación de inteligencia” en torno al complejo.

La presencia de alias “Diablo” activó controles en las vías de acceso y en los sectores aledaños al penal para proteger al personal penitenciario, a los internos y el orden interno. (Cortesía: Fuerza Pública/ Ministerio de Seguridad Pública)
La presencia de alias “Diablo” activó controles en las vías de acceso y en los sectores aledaños al penal para proteger al personal penitenciario, a los internos y el orden interno. (Cortesía: Fuerza Pública/ Ministerio de Seguridad Pública)

Controles intensificados por la llegada de alias “Diablo” a “La Reforma”

Como resultado de los operativos, las autoridades han reportado la detención de 13 personas con órdenes de captura vigentes, así como el decomiso de 11 armas de fuego y 15 motocicletas. Además, los controles policiales en la zona permitieron abordar a más de 7,000 personas y realizar decomisos de droga durante las inspecciones preventivas. Según el comunicado oficial, la consigna de estos días ha sido: “Máxima seguridad, máxima vigilancia”.

PUBLICIDAD

La presencia de este interno, considerado de alto perfil, motivó el refuerzo del perímetro y la intensificación de los controles en vías de acceso y sectores aledaños.

Durante los patrullajes, las fuerzas de seguridad identificaron y detuvieron a la hija de alias “Diablo” en las inmediaciones del centro penitenciario. Según el Ministerio de Seguridad Pública, la mujer se movilizaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego, la cual fue decomisada en la intervención. El propio ministerio confirmó que el vehículo utilizado por la hija del interno fue ubicado y localizado como parte de las acciones de inteligencia y patrullaje.

Durante los patrullajes en Alajuela, las fuerzas de seguridad detuvieron a la hija de alias “Diablo” en las inmediaciones de La Reforma cuando circulaba en un vehículo blindado con un arma de fuego decomisada. (Cortesía: Redes sociales)
Durante los patrullajes en Alajuela, las fuerzas de seguridad detuvieron a la hija de alias “Diablo” en las inmediaciones de La Reforma cuando circulaba en un vehículo blindado con un arma de fuego decomisada. (Cortesía: Redes sociales)

El despliegue en Alajuela ha sido reforzado por la presencia constante de la Policía Penitenciaria, que coordina con las demás fuerzas el control de los accesos y la supervisión de movimientos en las cercanías. La colaboración entre las distintas unidades permite mantener un cerco de seguridad que, de acuerdo con la autoridad nacional, busca garantizar la integridad tanto del personal penitenciario como de los internos y prevenir cualquier escenario de fuga o violencia.

La operación se desarrolla en el contexto de una creciente preocupación de una posible fuga de alias “Diablo”. Por tal motivo, el despliegue incluye patrullajes terrestres, controles de vehículos y personas, vigilancia aérea y acciones de inteligencia, según el balance presentado por la institución.

De igual forma, el Ministerio de Seguridad destacó que se compromete a continuar las medidas de prevención.

Temas Relacionados

Sistema penitenciarioAlajuelaOperativo policialCosta Ricaalias "Diablo"

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

«La pérdida de nuestro hijo tenía un propósito»: La Casa de Mateo acoge a familias del Hospital Bloom en El Salvador

El espacio fundado por Tatiana Beltrán y Óscar Sandoval acompaña a quienes enfrentan largas estadías hospitalarias junto a sus hijos, brindando servicios básicos y apoyo emocional en San Salvador

«La pérdida de nuestro hijo tenía un propósito»: La Casa de Mateo acoge a familias del Hospital Bloom en El Salvador

Buques de siete países llegan a Panamá para participar en ejercicios de seguridad

Las unidades fueron distribuidas entre el Pacífico y el Caribe, donde realizarán patrullajes, interdicciones y simulaciones destinadas a proteger el Canal ante amenazas transnacionales.

Buques de siete países llegan a Panamá para participar en ejercicios de seguridad

La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran al animal siendo arrastrado por un automóvil. La Policía capturó al conductor y el Ministerio Público investiga un presunto caso de maltrato animal.

La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

Los capturaron cargando televisores y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Los arrestos se produjeron cuando los implicados fueron sorprendidos cargando bienes sustraídos del local en llamas

Los capturaron cargando televisores y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

Un supuesto comunicado atribuido a la MS-13 asegura que la estructura abandonó la extorsión, pero las autoridades de Honduras aún no han confirmado la autenticidad del documento

Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

TECNO

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español y cómo transmitirlo del teléfono al TV

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español y cómo transmitirlo del teléfono al TV

Modelos de la IA de Anthropic escapan del espacio de simulación y hackean empresas reales

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este domingo 2 de agosto

Nueva York endurece el control sobre redes sociales para menores: qué implica la SAFE for Kids Act

Qué pasa con tu conexión a internet cuando aparece LTE en vez de 4G o 5G

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Audrey Hepburn reveló secretos y desmintió mitos en una biografía autorizada

El hijo de Audrey Hepburn reveló secretos y desmintió mitos en una biografía autorizada

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

MUNDO

Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar

Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar

El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

Los líderes de Irán muestran un frente unido, pero están divididos sobre cuál es el objetivo de la guerra

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina: “Rusia no está ganando esta guerra, está estancada”