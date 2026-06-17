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El llanto de Lionel Scaloni y el abrazo con Lionel Messi tras reemplazarlo después del triplete frente a Argelia

El entrenador se mostró emocionado en el banco de suplentes cuando el capitán abandonó la cancha

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La selección argentina abrió su participación en el Mundial 2026 con una actuación memorable de Lionel Messi, quien marcó los tres goles del triunfo ante Argelia en el estadio de Kansas City. El capitán argentino se transformó en el centro de toda la atención al concretar su primer triplete en una Copa del Mundo, una gesta que lo llevó a igualar el récord de Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos.

Lionel Scaloni fue uno de los que vivió el encuentro con las emociones a flor de piel. El seleccionador nacional decidió sustituir al astro rosarino a los 78 minutos, momento en el que el estadio entero se puso de pie para ovacionarlo. El técnico, visiblemente emocionado, presenció la escena desde el banco de suplentes y no logró contener las lágrimas cuando se acercó su capitán. Las cámaras captaron el instante en que Scaloni, conmovido, recibió a Messi con un fuerte abrazo antes de que el delantero se acomodara al costado del banco.

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En la rueda de prensa posterior, Scaloni describió sus sensaciones tras el histórico partido. “No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sabés qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite”, expresó el entrenador. El técnico, campeón del mundo en 2022, profundizó en el significado de la presencia de Messi en el equipo. “Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”, sostuvo ante los medios, reflejando el sentimiento de una generación que acompaña al capitán desde hace más de una década.

Otro de los que se sumó a los elogios posteriores fue el propio técnico de Argelia. En la conferencia de prensa, el seleccionador resumió su visión del impacto del delantero: “La clase es para siempre”. Petkovic remarcó la trayectoria de Messi y lo puso en contexto: “No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera”.

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Messi y Scaloni se fundieron en un abrazo tras la sustitución (Reuters)
Messi y Scaloni se fundieron en un abrazo tras la sustitución (Reuters)

La actuación de Messi no solo generó reconocimiento entre los aficionados y el cuerpo técnico, sino que también expuso el costado humano del futbolista. Tras su primer gol, el rosarino también rompió en llanto y explicó el motivo. “Pasé unos días complicados, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque siempre están al lado mío dándome fuerzas”, señaló Messi. En otra nota, su ex compañero Juan Pablo Sorín le preguntó por emoción tras el primer gol: “Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“. El capitán argentino fue claro: ”Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz".

El récord alcanzado por Messi se produjo en el contexto de su sexta participación consecutiva en Copas del Mundo, una marca inédita para un futbolista. Con los tres goles convertidos ante Argelia a los 17, 60 y 76 minutos, elevó su cuenta personal a 16 tantos en fases finales, igualando la cifra histórica de Klose, hasta entonces el único en alcanzar ese registro. La última vez que Messi había marcado en un partido mundialista había sido en la final de Qatar 2022, cuando anotó dos goles frente a Francia.

Con este debut, la selección argentina sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J, impulsada por una actuación que ya se perfila como uno de los momentos destacados del certamen. La Albiceleste volverá a la acción el próximo lunes 22 de junio cuando se enfrente al combinado de Austria a partir de las 14 hs (hora argentina). Finalmente, cerrará la primera fase el sábado 27 frente a Jordania (23 horas argentina).

Este Mundial es el primero con tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, y estrena un formato con 48 selecciones. Tras los grupos, habrá una ronda de playoffs de 16avos. La primera fecha se completará este miércoles.

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