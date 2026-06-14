Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Barcelona de F1: notable largada y sólido manejo para volver a sumar puntos

Franco Colapinto volvió a sumar puntos con Alpine (Photo by Peter Fox/Getty Images)

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 al finalizar octavo en el Gran Premio de Barcelona. El piloto argentino de 23 años pudo remontar un fin de semana que comenzó complicado, con un Alpine A526 que no le transmitió confianza en las prácticas libres, superó en clasificación a su compañero de equipo Pierre Gasly y pudo terminar con un buen resultado en la competencia disputada en el circuito ubicado en Montmeló.

El corredor bonaerense hizo una gran largada. Arrancó con neumáticos blandos, esos que logran más rápido la adherencia en pista, pero que más degradación tienen. Ganó un puesto ante Gabriel Bortoleto (Audi) y también capitalizó el retraso de Isack Hadjar (Red Bull), quien perdió varias posiciones.

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Luego, en el giro 12º, Hadjar se recuperó y lo superó a Colapinto, quien comenzó a sufrir con el caucho que se desgastó mucho pese a llevar poco más de diez vueltas. Gasly, con neumáticos medios, tuvo mejor adherencia que el argentino. “Estoy perdiendo tiempo aquí”, dijo el francés por radio.

Fue en la 13ª vuelta cuando Franco cumplió con su parada en los boxes. Le colocaron neumáticos duros. Volvió a pista en el 18º puesto y ganó una posición, ya que superó a Fernando Alonso (Aston Martin). El argentino avanzó más puestos en el clasificador por los ingresos a los boxes de los otros pilotos y volvió a quedar adelante de su compañero de equipo, que tardó tres segundos en su parada.

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Franco mantuvo un buen ritmo, clavó dos buenos registros 1m23s746 en la (15ª vta.) y 1m24s333 en la (18ª vta.) Luego le ordenaron ceder su posición ante Gasly, algo en lo que discrepó, pero obedeció la orden de su equipo en la vigésima ronda. En ese momento, Colapinto se ubicó en la 12ª colocación.

*La radio de Colapinto con su equipo

Sin embargo, con el correr de las vueltas, el ritmo de los dos Alpine fue parejo, aunque Franco logró sacar una leve ventaja con 1m24s536 (21ª vta.) contra 1m24s539 (25ª vta.) de Pierre, ambos con neumáticos duros.

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Luego, ambos avanzaron puestos en el 30º giro ante la detención en boxes de Nico Hülkenberg (Audi). Gasly quedó décimo y Colapinto decimosegundo. Cuatro vueltas más tarde, Franco se pasó en la segunda curva, pero no tuvo mayores problemas.

En la siguiente ronda el ingeniero del argentino, Stuart Barlow, lo llamó a Franco para que hiciera su segunda parada y le colocaron otra vez gomas duras, pero con un juego nuevo. La estrategia del team galo fue que el bonaerense hiciera un undercut (N. de la R: cuando un piloto entra antes a boxes que sus rivales) con Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls). De hecho, superó al neozelandés en la 37ª ronda y quedó undécimo para firmar un crono de 1.23.197, que fue el mejor del argentino hasta ese momento en la competencia. Con neumáticos que tuvieron mejor temperatura que los de Gasly, en Alpine no le ordenaron al francés que cediera la posición ante el argentino.

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En la vuelta 39ª, Colapinto quedó décimo debido a la segunda parada de Arvid Linbland (Racing Bulls). Aunque Franco se perjudicó dos giros más tarde por el auto de seguridad virtual para retirar el Aston Martin de Fernando Alonso, quien abandonó en su carrera de local. Esa neutralización benefició a Gasly porque aprovechó para hacer su segunda parada y quedó con gomas duras más frescas que las de Colapinto. En el reinicio, el argentino quedó décimo y el francés noveno.

Los pilotos de Alpine aceleraron: Franco marcó 1m22s448 (su mejor vuelta en toda la carrera) y Gasly respondió con 1m21s.707, pero con gomas más frescas. Ante la imposibilidad de reducir la diferencia con su francés, el argentino debió dedicarse a gestionar su diferencia con Lawson, ya que fue informado de una posible infracción con la carrera neutralizada. Franco pudo controlar las acciones ante el oceánico: de 3 segundos pasó a sacarle 7,4s en el tramo final de la carrera.

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Colapinto pudo cruzar la meta en la octava colocación y sumó puntos por cuarta vez en siete eventos del presente ejercicio. Luego de la competencia ibérica habló sobre la determinación de Alpine de no decirle a Gasly que le devolviera la posición tras detención del francés: “Fue una decisión del equipo. Pueden ver información desde otro lado y puede tener lógica. Pudimos sumar puntos”, afirmó el pilarense.

Luego, se lamentó por la neutralización en su mejor momento con los relojes: “Fue mala suerte con el auto de seguridad virtual que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos y yendo detrás del aire sucio por cinco o seis vueltas con la goma dura. Perdí mucho tiempo ahí. Fue una carrera positiva”.

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La carrera fue ganada por Lewis Hamilton que consiguió su primera victoria con Ferrari. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). La próxima fecha será el 28 de junio con el Gran Premio de Austria.