Arde la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Barcelona: del salto de Colapinto y Alpine a la pelea por el título

Franco Colapinto logró un gran resultado al finalizar octavo en un apasionante Gran Premio de Barcelona. Pierre Gasly terminó séptimo y Alpine sumó 10 puntos trascendentales para asentarse en la quinta posición del Campeonato de Pilotos. Lewis Hamilton se quedó con una histórica victoria en España al ganar por primera vez con Ferrari y se metió de lleno en la pelea por el título en la Fórmula 1.

El piloto británico de 44 años consumó su primer triunfo con la escudería italiana —la N° 106 en su carrera— y dio un golpe sobre la mesa en la tabla de posiciones: escaló al segundo lugar con 115 unidades y quedó a 41 puntos del líder Andrea Kimi Antonelli. El italiano peleó durante toda la competición en España con George Russell. Sin embargo, luego de superarlo en el giro 63, tuvo que abandonar de forma inmediata por una falla de su monoplaza y cedió terreno importante en la pelea.

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Su compañero de Mercedes aprovechó la situación para terminar segundo en Barcelona y recortar la distancia en la tabla con 106 puntos. Lando Norris completó el último lugar del podio en el Circuit de Catalunya y se acercó a Charles Leclerc —abandonó luego de que se le rompiera la suspensión— en el cuarto lugar: el monegasco de Ferrari suma 75 unidades contra las 73 del último campeón.

Alpine sumó diez puntos claves para el campeonato, mientras que Hamilton y Russell recortaron distancias con Antonelli en la pelea por el título (@F1)

Alpine fue otro de los grandes ganadores ante los abandonos de Antonelli y Leclerc para sumar diez puntos en Barcelona. Pierre Gasly finalizó séptimo y se asentó en la octava ubicación de la tabla de posiciones con 41 puntos, por debajo de Max Verstappen de Red Bull (55). Franco Colapinto, quien tuvo que cederle su lugar a su compañero en la vuelta 20, cruzó la bandera a cuadros en la octava plaza y alcanzó las 19 unidades para escalar al 11° puesto. Los competidores que se ubican entre los hombres del equipo francés son Isack Hadjar de Red Bull (34) y Liam Lawson de Racing Bulls (26).

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El resto del top ten del Gran Premio de Barcelona fueron Max Verstappen (4°), Oscar Piastri (5°), Isack Hadjar (6°), Liam Lawson (9°) y Arvid Lindblad (10°).

En el plano del Campeonato de Constructores, Alpine se mantiene firme en la quinta ubicación con 60 puntos gracias a las notables actuaciones de sus pilotos. Pese a que está lejos de Red Bull (89) en el cuarto lugar, la escudería con sede en Enstone sacó una buena ventaja sobre sus rivales directos en la pelea por la mitad de la tabla: Racing Bulls suma 38 unidades y Haas, 21.

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Mercedes sigue dominando en lo más alto con una cosecha de 262 puntos, mientras que Ferrari (190) mantiene una buena diferencia sobre McLaren (141) en el segundo escalón. La próxima cita de la F1 será el Gran Premio de Austria, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10:00 (hora argentina).

TABLA DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE CHINA

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 156 Lewis Hamilton - Ferrari: 115 George Russell - Mercedes: 106 Charles Leclerc - Ferrari: 75 Lando Norris - McLaren: 73 Oscar Piastri - McLaren: 68 Max Verstappen - Red Bull: 55 Pierre Gasly - Alpine: 41 Isack Hadjar - Red Bull: 34 Liam Lawson - Racing Bulls: 26 Franco Colapinto - Alpine: 19 Oliver Bearman - Haas: 18 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 12 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Gabriel Bortoleto - Audi: 2 Fernando Alonso - Aston Martin: 1 Nico Hulkenberg - Audi: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE CHINA

Mercedes: 262 Ferrari: 190 McLaren: 141 Red Bull: 89 Alpine: 60 Racing Bulls: 38 Haas: 21 Williams: 11 Audi: 2 Aston Martin: 1 Cadillac: 0