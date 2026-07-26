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El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

Braden Peters quedó bajo custodia temporal después de un altercado que comenzó dentro de un club nocturno

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El video muestra a dos hombres inmovilizar al streamer en el estacionamiento del club, donde quedó en el suelo con una llave de cabeza mientras declaraba tener dificultades para respirar (X/@DramaAlert)

Braden Peters, el creador de contenido conocido como Clavicular, fue retenido brevemente por agentes de la policía de Miami la noche del viernes 25 de julio, luego de que imágenes difundidas en redes sociales lo mostraran en una pelea multitudinaria a las afueras de un club nocturno de la ciudad.

Según informó TMZ, todo comenzó dentro del local cuando alguien tomó el sombrero de Peters.

Las imágenes que circularon en la plataforma X muestran al streamer —sin camisa— confrontar al hombre, al que empujó y golpeó antes de que varias personas intentaran intervenir.

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La situación se trasladó luego al estacionamiento del recinto, donde el conflicto se agravó.

Fue allí donde dos hombres, que aparentaban ser guardias de seguridad del club, redujeron a Peters en el pavimento.

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami
Braden Peters, conocido como Clavicular, fue retenido de forma temporal por la policía de Miami tras una pelea a la salida de un club nocturno (X/@DramaAlert/Instagram)

Uno de ellos lo inmovilizó con una llave de cabeza mientras el streamer declaraba en la transmisión en vivo que tenía dificultades para respirar.

Su amigo Drago, quien grabó parte del incidente, intentó en repetidas ocasiones apartar a los agresores. “Ciudadanos arrestando... qué tontería”, escribió al compartir el video.

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TMZ detalló que la policía de Miami llegó al lugar y separó a los involucrados, aunque las versiones que cada parte ofreció a los agentes fueron contradictorias.

Imágenes posteriores parecen mostrar a Peters sentado en la parte trasera de una patrulla, lo que desató especulaciones sobre un posible arresto.

No obstante, ningún registro público en el sistema de Miami-Dade consignaba un caso criminal a nombre de Peters hasta el cierre de esa jornada, y las imágenes disponibles no muestran que haya sido esposado ni trasladado para ser fichado.

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami
Videos difundidos en X muestran a Peters sin camisa mientras confronta, empuja y golpea a otro hombre antes de la intervención de terceros (X/@DramaAlert)

La detención habría sido de carácter temporal, mientras los oficiales investigaban lo ocurrido y separaban a quienes estuvieron involucrados en la pelea.

Al día siguiente, el sábado 26 de julio, Clavicular respondió en X al video que Drago había publicado. “Drago es mi mano derecha, una leyenda. Qué crack”, escribió el streamer.

Este no es el primer episodio de este tipo para el creador de contenido. En marzo pasado, Peters fue arrestado y enfrentó un cargo de agresión menor luego de que la policía lo señalara como instigador de una pelea entre una joven de 19 años y su entonces novia, Violet, de 24. Fuentes cercanas al influencer negaron esa versión en su momento.

Clavicular se ha hecho conocido en la plataforma Kick por sus transmisiones en vivo y su pertenencia a la comunidad de looksmaxxing, centrada en la mejora física extrema.

A lo largo de 2026, el influencer acumuló varios momentos virales, entre ellos la transmisión en directo de una rinoplastia.

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami
La policía de Miami separó a los involucrados en la pelea, pero recibió versiones contradictorias sobre lo ocurrido (X/@DramaAlert)

Clavicular reveló la verdadera razón de su desmayo en vivo

Semanas antes de la pelea en Miami, Braden Peters había protagonizado otro episodio que atrajo amplia atención en redes. En abril, el streamer perdió la conciencia durante una transmisión en vivo, lo que llevó a numerosos usuarios y medios estadounidenses a especular con una posible sobredosis.

Peters desmintió esa versión en el pódcast Hang Out with Sean Hannity.

“Literalmente, no había comido ese día, consumí demasiado alcohol y simplemente me desmayé un poco”, afirmó. “No tuve una sobredosis ni nada parecido”, añadió en el mismo espacio.

El creador de contenido, de 20 años, restó peso a las reacciones del público: “La gente está actuando como si nunca se hubiera desmayado por beber un poco de más a los 20 años. Sucede todo el tiempo en la universidad. No fue algo importante”, señaló en el pódcast.

Sobre la cobertura mediática, fue más directo. Indicó que la información fue “malinformada, intencionadamente” con el propósito de viralizar su imagen antes de la apertura de un club nocturno.

Influencer Clavicular
El influencer negó en un pódcast que su desmayo en vivo hubiera sido una sobredosis y lo atribuyó a la falta de comida y al alcohol (Instagram/@clavicular0)

“La meta era esa, ¿verdad? Se volvió tremendamente viral y luego se produjo la apertura del club”, expresó.

Tras el incidente, Peters fue hospitalizado, aunque él mismo restó importancia al hecho. En una publicación en X escribió: “Acabo de llegar a casa, fue brutal. Todas las sustancias solo sirven para intentar sentirme neurotípico en público, pero obviamente no es una solución real”.

En una transmisión posterior, anunció que buscaría alejarse del consumo: “Creo que debo encontrar otra forma. O practico mogging sobrio o busco un nuevo tipo de contenido", manifestó ante sus seguidores.

La salida del hospital se produjo, de acuerdo con esa misma información, en contra de la recomendación médica.

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