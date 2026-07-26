Un legendario futbolista hizo historia al anotar un gol oficial a los 59 años

El histórico delantero japonés marcó el quinto gol y fue reemplazado minutos después

El Fukushima United vivió una jornada memorable gracias al gol de Kazuyoshi Miura, el delantero japonés conocido por todos como King Kazu. En un partido de la Tercera División de la liga japonesa Miura anotó su primer tanto oficial en cuatro años y contribuyó al contundente 7-0 frente al Iwaki Furukawa, asegurando así la clasificación del equipo para la Copa Emperador.

La jugada se gestó en el minuto 52, cuando uno de sus compañeros sorteó a tres defensores y le cedió la pelota a Miura, quien tras una corrida solo tuvo que empujarla para sellar el quinto gol del encuentro. El estadio estalló en gritos y aplausos. Tanto los titulares como los suplentes celebraron la hazaña, conscientes de que estaban presenciando a una leyenda de 59 años volviendo a marcar tras un largo silencio goleador. Solo tres minutos después, el técnico decidió sustituirlo, permitiéndole retirarse entre ovaciones.

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El delantero, lejos de pensar en el retiro, sigue sumando minutos y goles en el fútbol profesional japonés. Tras su última anotación en noviembre de 2022, cuando defendía la camiseta del Atlético Suzuka, Miura volvió a ser protagonista con el Fukushima, reafirmando su vigencia y su pasión por el deporte.

Kazuyoshi Miura fue el autor del quinto gol en la victoria del Fukushima United (X: @fufc_staff)

Miura nació el 26 de febrero de 1967 en la prefectura de Shizuoka. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su vida: dejó Japón para instalarse en Brasil, país donde debutó profesionalmente con el Santos en 1986. Su paso por el fútbol sudamericano fue solo el inicio de una carrera que lo llevaría a romper barreras y a marcar hitos para el fútbol asiático.

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A su regreso a Japón en 1990, Miura se convirtió en una de las figuras centrales de la recién creada J-League. En 1993, jugando para el Verdy Kawasaki, fue elegido como el jugador más valioso de la temporada inaugural. Su habilidad para eludir rivales y su determinación en la cancha lo convirtieron en un modelo para generaciones enteras de futbolistas nipones.

No conforme con su éxito local, King Kazu buscó nuevos desafíos en el extranjero. En la temporada 1994-1995, se transformó en el primer asiático en disputar la Serie A italiana al fichar por el Génova C.F.C.. También vivió etapas en equipos como el Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, consolidando su reputación como uno de los jugadores japoneses más respetados y admirados dentro y fuera de su país.

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El delantero japonés alcanzó la clasificación a la Copa Emperador (Kyodo News via AP)

La década de los noventa lo tuvo como máxima figura de la selección japonesa. Con la camiseta de los Samuráis Azules, Miura acumuló 91 partidos y 51 goles, y fue pieza clave en la conquista de la Copa Asiática en 1992. Sin embargo, el fútbol a veces no premia la trayectoria: cuando Japón logró su primera clasificación a un Mundial, en Francia 1998, el técnico decidió dejar a Miura fuera de la lista definitiva poco antes del debut. Esa exclusión fue un golpe difícil de asimilar para el delantero, quien había sido el referente del equipo durante años.

Entre los recuerdos que atesoran los hinchas nipones figuran sus enfrentamientos ante la selección argentina. En 1995, durante la Copa Rey Fahd en Arabia Saudita, Kazuyoshi Miura marcó un gol de tiro libre a la Albiceleste, aunque Japón terminó cayendo por 5-1.

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El caso de Miura desafía cualquier lógica habitual del fútbol profesional. A punto de cumplir 60 años, el delantero renovó su contrato con el Fukushima United hasta junio del año próximo y sigue dando de qué hablar.