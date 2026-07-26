El mensaje con el que el streamer Speed buscó acercarse a los fanáticos de Argentina tras los roces durante el Mundial

El streamer habló sobre su relación con el país

El streamer IShowSpeed reconoció que los hinchas argentinos genuinamente no le tienen simpatía, aunque aclaró que su vínculo con el país va más allá de la rivalidad futbolística. Las declaraciones del creador de contenido estadounidense llegaron días después de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina 1-0 en tiempo suplementario en el Estadio MetLife, en Nueva Jersey, y de los roces que se dieron públicamente y en las redes

“Me gusta Argentina. He estado literalmente en Argentina. Me encanta Argentina. Amo a la gente de Argentina”, afirmó Speed en sus declaraciones. El streamer admitió que ya anticipaba una recepción hostil de parte del público argentino en el partido del 19 de julio, al punto de que había “aceptado el hecho” de que lo abuchearían. Atribuyó ese rechazo, en parte, a su condición de fanático declarado de Cristiano Ronaldo, figura históricamente opuesta a Lionel Messi en el imaginario del fútbol mundial. “Está ese asunto entre Ronaldo y Messi”, reconoció.

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A pesar de eso, Speed trazó una distinción entre la burla habitual de los fanáticos y lo que percibe como un rechazo más profundo: “Siento que cruza la línea de la típica broma. Hay una diferencia entre la broma común y lo que siento con ellos, que de verdad no les agrado”. Ante eso, el streamer reaccionó con cierta sorpresa: “Guau, no es para tanto”, dijo. Y agregó un reconocimiento que pocos esperaban de su parte: “Ustedes literalmente tienen los mejores cánticos de fútbol”.

El festejo de Speed tras la derrota de Argentina ante España

La presencia de IShowSpeed en la final del Mundial no pasó desapercibida. El joven se vistió con una casaca que llevaba los escudos de ambas selecciones —Argentina y España— para no repetir el papel de “mufa” que le adjudicaron sus seguidores en transmisiones anteriores, donde el equipo que portaba siempre perdía. En la semifinal entre Argentina e Inglaterra, había lucido la camiseta de Los Tres Leones, que cayeron 2-1 en Atlanta.

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Durante el partido, Speed se perdió el gol de Ferrán Torres a los 105 minutos porque había salido del palco al término del primer tiempo suplementario. Uno de sus colaboradores le avisó que regresara con urgencia, pero llegó tarde: el alarido del estadio ya le había anticipado la definición. “¡Gol de España! ¿Qué está pasando con mi vida?”, exclamó frente a cámara. Luego, ya alejado de los hinchas argentinos, se permitió celebrar sin reservas: “No lo puedo creer. Sí, hermano. Ay, mis Dios. No lo puedo creer”.

La reacción ante la victoria española fue de euforia, pero el tono cambió cuando las pantallas del MetLife mostraron a Messi en lágrimas. Speed se llevó una mano a los ojos y adoptó un semblante serio. Luego le dedicó palabras de reconocimiento al conjunto argentino: “Bien jugado, Argentina. Juegan con el corazón, juegan con pasión. Hay que respetarlos. Realmente lo dejan todo y lo hicieron bien en este torneo”. También destacó la fortaleza del equipo pese a las lesiones de Cristian Romero y Lisandro Martínez, y la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario: “No se rinden. Es de temer”.

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El streamer también participó en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026. Lionel Messi, que disputó lo que todo indica fue su último partido mundialista, quedó a un gol de ganar el título de máximo artillero histórico del torneo, que terminó en manos de Kylian Mbappé. Emiliano Martínez fue la gran figura de la Albiceleste con varias atajadas a lo largo de los 120 minutos.