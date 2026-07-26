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La semana perfecta de la argentina Julia Riera: fue campeona en Brasil sin ceder sets y recuperó un lugar en el Top 150

La tenista de Pergamino conquistó el W75 de Vacaria tras vencer en la final a la peruana Lucciana Pérez Alarcón por 7-5 y 6-0. Obtuvo su primer título de 2026 y se aseguró un salto de casi 20 puestos en el ranking WTA

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Julia Riera volvió a levantar un trofeo tras más de dos años (@vacaria_open)
Julia Riera volvió a levantar un trofeo tras más de dos años (@vacaria_open)

El tenis argentino celebró una nueva conquista en el circuito internacional. Julia Riera se consagró campeona del W75 de Vacaria, en Brasil, al derrotar en la final a la peruana Lucciana Pérez Alarcón por 7-5 y 6-0, en una actuación que le permitirá regresar al Top 150 del ranking de la WTA.

La pergaminense, de 24 años y primera favorita del certamen, completó una semana impecable sobre el polvo de ladrillo bajo techo. No perdió un solo set en los cinco partidos que disputó y volvió a levantar un trofeo después de más de dos años: su última consagración había sido en el W100 de Wiesbaden, en Alemania, en mayo de 2024.

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En la definición, Riera encontró resistencia en el primer parcial frente a Pérez Alarcón, de 21 años, aunque logró quedarse con el set por 7-5. Desde entonces dominó por completo el encuentro y cerró el partido con un contundente 6-0 para desatar su primer festejo del año.

La argentina había llegado a Vacaria como la máxima candidata al título y respondió a esa condición con autoridad. En su camino hacia la consagración derrotó a las brasileñas Giovana Schincariol Barbosa (6-1 y 6-0), Carolina Bohrer Martins (7-5 y 6-2), Naná Silva (6-3 y 6-1) y Laura Pigossi (6-2 y 6-2), antes de superar a la representante peruana en la final.

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El título también tendrá un impacto inmediato en el ranking mundial. Gracias a los 75 puntos obtenidos, Riera escalará 18 posiciones y aparecerá desde este lunes en el puesto 148 de la clasificación de la WTA. De esta manera volverá a instalarse entre las 150 mejores del mundo, un lugar que no ocupaba desde abril de 2025, cuando figuró en el puesto 138.

Julia Riera junto a Lucciana Pérez Alarcón durante la entrega de premios (Crédito: Felipe Vargas / Prensa Vacaria Open)
Julia Riera junto a Lucciana Pérez Alarcón durante la entrega de premios (Crédito: Felipe Vargas / Prensa Vacaria Open)

La consagración representa además el octavo título individual de su carrera profesional. El palmarés de la argentina incluye los trofeos conquistados en Antalya (2020 y 2021), Trieste (2022), dos títulos en Guayaquil (2023), Chiasso (2024), Wiesbaden (2024) y ahora Vacaria (2026).

El éxito en Brasil ratifica la recuperación de la bonaerense, que venía mostrando señales positivas en las últimas semanas. Antes de viajar a Vacaria había alcanzado los cuartos de final del WTA 125 de Roma, donde protagonizó un exigente encuentro ante la italiana Nuria Brancaccio y cayó en una ajustada definición.

Con la confianza renovada, un nuevo título bajo el brazo y nuevamente instalada entre las mejores 150 del circuito, Riera afrontará la gira norteamericana sobre canchas rápidas con el objetivo de seguir escalando posiciones y volver a acercarse al mejor ranking de su carrera: fue 93° hace dos años, tras aquella coronación en Wiesbaden.

Julia Riera coronó una gran semana en Brasil (Crédito: Felipe Vargas / Prensa Vacaria Open)
Julia Riera coronó una gran semana en Brasil (Crédito: Felipe Vargas / Prensa Vacaria Open)

La tenista argentina mejor ubicada en el escalafón femenino (y única en el Top 100) sigue siendo Solana Sierra, quien ocupa actualmente el puesto 86. Durante la gira de césped, el mes pasado, la marplatense alcanzó el 56° lugar, aunque cedió terreno al despedirse en la segunda ronda de Wimbledon luego de poner en aprietos a Coco Gauff.

Pese a su destacada actuación y sacar para partido frente a la número 4 del mundo, Sol finalmente cayó en tres sets y no logró defender los puntos cosechados en su memorable actuación en el All England Club el año pasado, cuando se convirtió en la primera tenista de la historia en llegar a octavos de final como lucky loser.

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