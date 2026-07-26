Crimen y Justicia

Balearon a un hombre en la cabeza y el abdomen en Mendoza: investigan si fue un ajuste de cuentas

La víctima, identificada como Santiago Luis Ramírez, tenía 42 años y un extenso historial delictivo. Fue hallado herido en la vía pública y murió horas después en el Hospital Central

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Los sospechosos son buscados por la Policía de Mendoza
Los sospechosos son buscados por la Policía de Mendoza

La Policía de Mendoza investiga el crimen de un hombre de 42 años, quien fue encontrado herido de bala en la vía pública y murió horas después en el Hospital Central. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el fallecido contaba con varios antecedentes penales registrados desde el año 2002. Por el momento, se desconoce la identidad de los sospechosos, quienes permanecen prófugos.

El violento incidente ocurrió este domingo a la madrugada, cerca de las 2.30, en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, en Las Heras. Tras un llamado al 911, que alertaba sobre varias detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida en la calle, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar.

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Al llegar, los agentes encontraron a un hombre tendido en la vía pública, con impactos de bala en la cabeza y en el abdomen. La víctima, luego identificada como Santiago Luis Ramírez, fue trasladada de inmediato al Hospital Central, donde fue examinada por el médico de guardia.

Fuentes del caso detallaron que el diagnóstico preliminar indicó una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de una herida abdominal. Horas después, a las 5.38, desde el hospital notificaron la muerte de Ramírez como consecuencia de las lesiones sufridas.

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Según pudo saber Infobae, el fallecido contaba con un amplio historial delictivo. Entre los hechos registrados figuran causas por robo agravado e incluso por homicidio agravado, con antecedentes que se remontan al año 2002.

Asesinato Mendoza
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens

En diciembre de 2002, Ramírez fue imputado por abuso de armas (el 1° de enero) y por el delito de robo agravado (el 18 de diciembre). En marzo de 2003, por robo agravado en grado de tentativa, mientras que en junio del mismo año apareció involucrado en otro delito no especificado.

En marzo de 2005, Ramírez fue nuevamente acusado de robo agravado, y en agosto de 2006 sumó otra causa por el mismo delito. El 8 de junio de 2007 fue imputado por robo agravado en poblado y en banda y, días más tarde, el 22 de ese mes, por portación de arma de fuego.

En mayo de 2009, enfrentó cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y en junio de ese mismo año, por robo agravado por el uso de arma de fuego. En julio de 2010, volvió a ser imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por último, en junio de 2022, Ramírez fue acusado por encubrimiento por receptación dolosa en concurso real con uso de documento falso.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras. Si bien el móvil aún no fue determinado, la hipótesis más fuerte de los investigadores es que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Por el momento se desconoce la identidad de los sospechosos, aunque fuentes cercanas al caso revelaron que los asesinos serían conocidos “en las riñas y por los ajustes por deudas”.

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