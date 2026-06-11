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“No es agua”: la confusa escena que desbloqueó un nuevo meme de Messi antes del Mundial 2026

La reacción del capitán argentino tras recibir una advertencia en el banco se volvió viral y sumó una nueva imagen a la previa del debut del equipo nacional en la Copa del Mundo

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Al capitán argentino le hicieron una divertida advertencia en el último amistoso

El último amistoso de la selección argentina previo al Mundial 2026 dejó tranquilidad por el rendimiento del equipo tras la victoria 3-0 ante Islandia, pero también una situación inesperada que se dio en el banco albiceleste y no pasó desapercibida en las redes sociales.

La escena tuvo como protagonista a Lionel Messi. Antes del inicio del partido, una situación inesperada con una botella generó una reacción del capitán que no tardó en viralizarse y sumar un nuevo meme a su repertorio.

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La expresión de Messi, luego de recibir una advertencia sobre el contenido de una botella, captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La secuencia ocurrió instantes antes de que empezara el cotejo. Messi, sentado en el banco junto a Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, pidió agua a quienes estaban cerca. Uno de los integrantes del grupo le arrojó una botella. La Pulga la tomó y observó el envase con atención, sin abrirlo de inmediato. Algo le resultaba extraño.

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En ese instante, Alexis Mac Allister se acercó y le advirtió que no era agua lo que había en la botella. “No es agua, culiado”, le dijo.

La reacción de Messi fue inmediata. Volvió a observar la botella y, tras percatarse, luego levantó la vista y mostró una expresión de sorpresa combinada con una sonrisa.

Díptico mostrando a Lionel Messi en primer plano, con barba y camiseta de Argentina, su boca abierta en expresión de sorpresa o confusión en ambos cuadros
La reacción de Messi tras una confusa escena con una botella

La escena quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente. La imagen del astro argentino se multiplicó en memes y comentarios. Más tarde, ya en el segundo tiempo, ingresó al campo de juego, convirtió un gol de penal y participó de la jugada del tercer tanto.

Ese gol ante Islandia tuvo un valor especial, ya que Messi se convirtió en el jugador más longevo en marcar con la selección argentina, con 38 años, 11 meses y 14 días. De esta forma, superó un récord que llevaba 69 años vigente, perteneciente a Ángel Labruna, quien había anotado a los 38 años, 9 meses y 8 días en 1957.

El atacante de Inter Miami afrontará la sexta Copa del Mundo de su carrera, una marca inédita que comparte únicamente con Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, quienes también dirán presente en el torneo que se desarrolla en Canadá, Estados Unidos y México.

Lionel suma 26 partidos disputados en Mundiales y ya superó el registro del alemán Lothar Matthäus, que acumuló 25 encuentros en la máxima cita. Por detrás figuran el alemán Miroslav Klose con 24, el italiano Paolo Maldini con 23 y Cristiano Ronaldo con 22.

El capitán argentino llega al Mundial de la mejor forma (John Reed-Imagn Images)
El capitán argentino llega al Mundial de la mejor forma (John Reed-Imagn Images)

En cuanto a goles, Messi acumula 13 tantos y ocho asistencias en Mundiales. Esta cifra lo ubica en el cuarto puesto histórico junto al francés Just Fontaine. Solo Klose (16), el brasileño Ronaldo Nazario (15) y el alemán Gerd Müller (14) lo superan, aunque La Pulga todavía tiene margen para incrementar sus registros.

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