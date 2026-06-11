Impacto en Boca Juniors: Ander Herrera negocia la salida del club seis meses antes de terminar su contrato

Boca Juniors comienza a rearmarse luego de la salida de Claudio Úbeda y la inminente asunción de Rodolfo Vasco Arruabarrena como nuevo director técnico. Con su pronta llegada, se vislumbran salidas de algunos futbolistas, como por ejemplo la del español Ander Herrera. El mediocampista de 36 años será el primero en dejar el club de la Ribera en el nuevo ciclo del entrenador.

“Veníamos marcando que Arruabarrena ya comenzó a trabajar desde España. Arruabarrena va a estar llegando al país este viernes y ya está trabajando en la evaluación del plantel y demás. Nosotros marcábamos que entre ocho y nueve jugadores iban a ser prescindibles para el Vasco y esto se lo comunicó obviamente al club”, expresó el periodista Diego Monroig, en ESPN.

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Luego, el cronista que se encuentra en Estados Unidos con la cobertura del Mundial 2026, expresó: “El Vasco quiere un plantel en el que quizás busque jugadores que no frenen, que tengan continuidad y pueda contar al 100% con ellos en todas las condiciones. Uno de los jugadores que no iba a contar a partir de su asunción es Ander Herrera. Se lo hizo saber al club y el club se lo comunicó al, al jugador. Por lo tanto, de buena manera y con la decisión sobre todo del jugador, Ander Herrera rescinde su vínculo de común acuerdo con Boca”.

Ander Herrera jugó apenas 29 partidos en Boca Juniors desde su llegada a principios de 2025. Sus lesiones musculares lo condicionaron (EFE/ Matías Martín Campaya)

Ander Herrera había llegado a Boca en enero de 2025 luego de quedarse libre del Athletic Club de Bilbao. El vasco apenas disputó 29 partidos (1 gol) de 68 que disputó el equipo desde su llegada y sus lesiones musculares condicionaron su participación en el mediocampo xeneize. El jugador había firmado un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, pero negocia con la institución la rescisión del vínculo.

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El jugador español tuvo una carrera excepcional, con 588 encuentros oficiales distribuidos en los siguientes clubes: Zaragoza, Athletic, Manchester United y París Saint-Germain. Además, integró la selección de España en las categorías juveniles y en la Absoluta llegó a participar en dos encuentros de la mano de Julen Lopetegui, en 2016.

Además de la salida de Herrera, el nuevo DT de Boca aumentaría la lista de jugadores que serán prescindibles. Otro de los que siguió el camino del español es Nicolás Orsini, quien rescindió su contrato, informó Augusto César. El delantero de 31 años, que llegó al Xeneize en 2021 proveniente de Lanús a cambio de 1.7 millones de dólares por el 50% del pase, jugó 36 partidos y aportó tres goles. Su bajo nivel hizo que se fuera a préstamo a Unión de Santa Fe y Platense, pero en sus regresos no volvió a vestir la camiseta azul y amarilla.

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Nicolás Orsini en uno de sus partidos con la camiseta de Boca. El cordobés rescindió su contrato con el Xeneize (Fotobaires)

Otros jugadores que serían parte de la depuración del plantel cuando tome el mando el Vasco Arruabarrena serían Lucas Janson, Agustín Martegani, Camilo Rey Domenech, Carlos Palacios, Ángel Romero y Juan Ramírez.

En el orden competitivo a partir del segundo semestre, Boca Juniors deberá afrontar los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile. El primer partido está programado para el jueves 23 de julio en La Bombonera, mientras que el encuentro de vuelta será una semana después en Rancagua. En caso de avanzar, el Xeneize disputará la serie de octavos de final ante Recoleta FC de Paraguay. Además, tiene pendiente el cruce de 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento de Junín.

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