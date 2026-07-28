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Lo que no se vio de la captura de alias “Diablo”: el video del tenso intercambio entre las fuerzas policiales y los narcotraficantes más buscados de Costa Rica

Mientras el país seguía de cerca la histórica captura del principal criminal del país centroamericano, un video registró extractos del enfrentamiento de casi una hora que dejó ocho policías heridos y más de 2,500 disparos.

Alejandro Arias Monge fue capturado esta mañana por las autoridades en un operativo que se extendió una hora y en el resultaron cinco oficiales heridos./ (OIJ)
Alejandro Arias Monge fue capturado esta mañana por las autoridades en un operativo que se extendió una hora y en el resultaron cinco oficiales heridos./ (OIJ)
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Más allá de la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, un video grabado durante el operativo muestra un momento de tensión entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y efectivos del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT). En las imágenes se observa un intercambio de palabras entre integrantes de ambos cuerpos policiales mientras el dispositivo de seguridad continuaba activo en la propiedad donde permanecía oculto el presunto líder criminal.

La detención de alias “Diablo” puso fin a casi una década de fuga, pero antes de lograr su captura las autoridades enfrentaron un intenso combate que se prolongó durante cerca de 50 minutos, desde el ingreso de los equipos tácticos a la propiedad ubicada en San Bernardino de Sarapiquí hasta la rendición del sospechoso.

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Durante ese tiempo se registró un intercambio de más de 2,500 disparos, una cifra sin precedentes recientes para un operativo de esta magnitud en Costa Rica y que refleja el alto nivel de resistencia que opusieron los integrantes de la organización criminal.

El enfrentamiento dejó un saldo de ocho oficiales heridos, la mayoría agentes del OIJ, quienes recibieron impactos de bala mientras intentaban asegurar el inmueble y avanzar hacia el sitio donde se encontraba Arias Monge. Además, uno de los miembros de la estructura criminal murió durante el intercambio de disparos.

Las autoridades también decomisaron fusiles de asalto, pistolas, abundante munición, chalecos balísticos, equipo táctico, drones utilizados para vigilar los alrededores y otros implementos que, según los investigadores, evidencian el elevado poder de fuego con el que operaba la organización.

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Así fue el intenso ataque entre las autoridades costarricenses y los narcotraficantes más buscados en Costa Rica. Crédito: OIJ

De acuerdo con las autoridades judiciales, el operativo fue el resultado de varios meses de seguimiento e inteligencia para ubicar a Arias Monge, quien figuraba como uno de los principales objetivos del OIJ y también era requerido por autoridades internacionales. La intervención obligó a movilizar decenas de agentes de distintas unidades especializadas debido al nivel de riesgo que representaba el sospechoso y su círculo cercano.

Mientras avanzan las investigaciones, el video del intercambio entre agentes del OIJ y el SERT continúa generando comentarios en redes sociales. Aunque la prioridad de las autoridades era asegurar completamente la escena y descartar cualquier amenaza tras el enfrentamiento.

Las imágenes captadas en el lugar muestran que la tensión permanecía al máximo incluso después de finalizado el combate, en medio de un ambiente marcado por la adrenalina de casi una hora de disparos y la incertidumbre sobre la existencia de más personas armadas dentro de la propiedad.

El operativo que culminó con la captura de alias “Diablo” ya es considerado uno de los más relevantes en la historia reciente de Costa Rica, no solo por poner fin a la fuga del presunto líder criminal, sino también por la magnitud del despliegue policial, la intensidad del enfrentamiento y el arsenal incautado.

Ahora, además del proceso judicial que enfrentará Arias Monge, un video captado instantes después del operativo abrió un nuevo foco de atención sobre los momentos de alta tensión que se vivieron entre las fuerzas de seguridad tras concluir una de las intervenciones más complejas de la última década.

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