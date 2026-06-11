Fuerte remate entre las piernas del arquero: así fue el primer gol del Mundial 2026 en México-Sudáfrica

Julián Quinones marcó el primer gol del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Julián Quiñones marcó primer gol del Mundial 2026 en el partido inaugural y puso a México arriba por 1 a 0 ante Sudáfrica: anotó a los 8 minutos del primer tiempo.

La jugada nació de un error en la salida de los Bafana Bafana. Erik Lira presionó y le robó la pelota a Siphephelo Sithole; el rebote le quedó a Quiñones, que juega en Al-Qadisiyah FC. El atacante definió de caño ante el arquero Ronwen Williams con un disparo furioso.

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Quiñones se mostró muy activo y luego pudo ampliar las diferencias con un tiro de media distancia que pasó cerca del palo. Más tarde reventó el palo izquierdo con un franco remate desde la medialuna del área.

El mencionado punta se ganó su lugar en el once titular del entrenador Javier Aguirre tras una temporada en la que fue el máximo goleador de la liga saudita con 33 tantos.

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Ese rendimiento en Arabia Saudita lo colocó por encima de figuras como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney, según el texto fuente. La actuación terminó por revertir las dudas que había expresado Aguirre meses antes sobre la visibilidad de esa competencia.

El delantero nació en Magüí Payán en 1997, cuando comenzó su formación en la academia del Club Deportivo Fútbol Paz de Colombia. Allí fue apadrinado por César Valencia, fundador de ese club, antes de que los ojeadores de Tigres UANL lo captaran para incorporarlo a la categoría Sub-20.

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La respuesta a por qué terminó jugando para la selección mexicana está en su recorrido dentro del fútbol mexicano: después de llegar a Tigres, pasó por Venados y Lobos BUAP, debutó con el primer equipo en 2018, explotó en Atlas, fue campeón con América y en ese proceso se abrió la posibilidad de nacionalizarse.

El tanto de Quiñones quedó además ligado a un hecho inédito: fue el primero del Mundial 2026, una Copa del Mundo que tiene como sedes a México, Canadá y Estados Unidos. El torneo también estrena un formato de48 selecciones e incorpora una nueva instancia, los dieciseisavos de final.

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En el inicio del cotejo el equipo azteca se mostró superior al sudafricano. De hecho, antes del tanto inicial el Tri pudo ponerse en ventaja con una llegada de Raúl Jiménez, cuyo mano a mano lo desvió el propio Williams. Antes del descanso Jiménez tuvo otra, pero nuevamente el guardameta visitante la despejó con la mano izquierda.

La secuencia del primer gol del Mundial

Quiñones se perfila y en instantes sacará su disparo para romper el cero

El momento en el que Quiñones le pega para abrir el marcador

El remate del delantero azteca venció al arquero sudafricano

La corrida de Quiñones para su festejo

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Crédito: Reuters

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