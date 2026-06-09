“Me pareció de mal gusto”: la razón detrás del enojo de Scaloni cuando le preguntaron sobre el rol de Messi en la Selección

Lionel Scaloni ofreció este lunes una conferencia de prensa en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, como previa al amistoso que la selección argentina jugará ante Islandia, el último encuentro antes del Mundial 2026. Durante la charla, el entrenador se mostró visiblemente molesto y explicó las razones de su enojo ante la prensa.

En un momento de la conferencia, cuando le preguntaron sobre el papel de Lionel Messi en la Selección para el Mundial, Scaloni respondió sin dudar: “El de siempre, aprovecho ahora para aclarar. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si hablaba con él y un medio de afuera tergiversó la respuesta y salió por todos lados que yo lo consultaba con él. Me parece bien aclarar sobre todo por él, porque a mí no me importa qué piense la gente. Pero por él no cabe”.

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Scaloni aclaró que en esa entrevista él había hablado de las decisiones personales de Messi y no en lo que podría influir en la parte táctica y de equipo del grupo. En este punto, el director técnico de la Albiceleste agregó: “Incluso, le preguntaron al entrenador de Portugal si hacía lo mismo con (Cristiano) Ronaldo y cómo no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que no, que trabajan de una manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo y el equipo lo arma el entrenador como es lógico”.

El ténico argentino explicó el rol del capitán dentro del equipo y desmintió un artículo español

“Lo quiero aclarar porque me pareció de mal gusto lo que escribieron y no me gustó, sinceramente. Un medio que no es argentino y me jodió, espero que haya sido una confusión y si pueden sacar ese artículo a mí me haría un favor. Y sobre todo a Leo, porque en los años que yo llevo acá él no me dio ni una palabra del equipo. Sobre él, lo que sea, y lo voy a repetir no voy a hacer nada que él no quiera, pero a partir de ahí el que decido soy yo respecto del equipo. Me jode que hayan tergiversado la información”, declaró Scaloni.

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Su respuesta parecería aludir a una nota publicada por el medio español Marca, donde afirman que Scaloni le “cede el mando” a Lionel Messi. En ese artículo, transcriben una entrevista del entrenador argentino y aseguran que, según el medio, él habló sobre la complejidad de dirigir una selección de esa magnitud en un Mundial. “A nadie le gusta ser sustituido, a Messi tampoco”, dijeron que admitió, y también le atribuyen esta frase: “No tomo ninguna decisión sin consultarle a Messi”.

El título del artículo del Diario Marca de España que molestó a Lionel Scaloni

El artículo también sostuvo que Scaloni considera lógico que las decisiones giren en torno a Messi. “No tiene sentido decir que soy yo el que manda. Siempre hablamos con Messi sobre todas las decisiones que tomamos”, afirmaba el medio. “Le pregunto qué le parece, cómo está y tratamos de llegar a un acuerdo”. Además, remarcaron el valor que aporta el capitán argentino con 38 años: “Creo que debe ser así, porque aunque esté en el campo enfrentando dificultades, nos aporta muchísimo”. Según el texto, el entrenador justificó su presencia: “Es mejor tenerlo en el campo, es capaz de crear y generar mucho”.

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Mientras tanto, la realidad evocó a cuando el técnico explicó: “Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. Simplemente eso. ‘Bueno, estás convocado’, ya está, ja. Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque. Eso me dio una tranquilidad enorme. Solo contacto con él cuando creo oportuno. En ese momento, teníamos la lista de convocados casi segura. Ahí le preguntamos y esa fue la respuesta”, relató sobre el intercambio con el astro argentino antes del partido preparatorio frente a Honduras.

Scaloni defendió a Messi del ruido mediático y reafirmó su autoridad a horas del amistoso ante Islandia (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En ese marco, también le preguntaron al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, en la previa al amistoso frente a Chile, sobre su metodología de trabajo, teniendo en cuenta lo difundido por el medio español. La consulta apuntaba a comparar el manejo interno de la selección portuguesa con lo que se decía sobre la relación entre Scaloni y Messi.

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“Scaloni dijo que en todas las decisiones que tomaba hablaba anteriormente con Messi y quería preguntar si en el seleccionado portugués ocurre lo mismo con Cristiano Ronaldo”, planteó un periodista. Por lo que Martínez fue claro en su respuesta: "Respeto a todas las selecciones y técnicos del mundo, pero nosotros trabajamos diferente“. Por este motivo, el director técnico argentino aprovechó la conferencia de prensa para aclarar la información tergiversada que involucraba tanto a él como al capitán argentino antes del Mundial y del amistoso ante Islandia de este martes.