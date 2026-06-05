Scaloni reveló el mensaje que recibió de Messi para confirmar que iba a jugar su sexto Mundial con la selección argentina

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni reveló la manera que tuvo Lionel Messi de confirmarle al Gringo que estaría a disposición para afrontar su sexta Copa del Mundo con la camiseta nacional con vistas a la participación en el Grupo J, que tiene a Argelia, Austria y Jordania como oponentes.

La confesión apareció en la rueda de prensa que Scaloni dio en el Kyle Field de Texas antes del partido preparatorio frente a Honduras. En esa misma comparecencia, también advirtió que la próxima semana será determinante para medir la situación de los futbolistas con molestias físicas y definió que recién después del encuentro ante Islandia tendrá un panorama más claro.

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“Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. Simplemente eso. ‘Bueno, estás convocado’, ya está, ja. Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque. Eso me dio una tranquilidad enorme. Solo contacto con él cuando creo oportuno. En ese momento, teníamos la lista de convocados casi segura. Ahí le preguntamos y esa fue la respuesta”, explicó sobre el contacto con el capitán.

Vale recordar que la Pulga había evitado ser tajante en cada una de sus declaraciones a la prensa con la intención de analizar cómo llegaba su físico a la cita en Estados Unidos, México y Canadá. “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, manifestó el 10 tiempo atrás.

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Scaloni dijo que la semana próxima definirá el estado de los jugadores con molestias

*La lupa sobre los lesionados

El técnico argentino también puso el foco en la situación física del plantel: “La semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan. Hoy es prematuro porque no los queremos arriesgar. Tendremos un panorama más claro después de enfrentar a Islandia”.

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En la misma línea, Lionel Scaloni remarcó que los amistosos tienen una función concreta en esta etapa: sumar rodaje y evitar riesgos innecesarios. “Hoy, no digo que sean incómodos, pero a tan pocos días de empezar, tenemos que tomar nuestros recaudos. No solo con los chicos que ya sabemos que no van a jugar, sino incluso con los que están. Tomaremos las medidas necesarias, compartiremos los minutos con todos los que estén disponibles. Intentaremos hacer un buen partido, y eso es lo más importante. Juntar minutos para que lleguen con cierto rodaje”, expresó.

Sobre el cruce con Honduras, el seleccionador descartó que se trate de una repetición supersticiosa del camino previo a Qatar 2022 (también jugaron en las semanas anteriores a esa cita). “No está Jamaica, tendríamos que haber jugado con Jamaica entonces también. No es una cábala. Honduras no es una selección simple. Están los mejores del país y todas las selecciones son difíciles. Nosotros jugamos dos amistosos en Argentina y uno de los dos se nos complicó ante un rival que, a priori, todos creían que sería fácil (Mauritania). Una selección siempre tiene que estar alerta y Honduras es una buena selección que quedó a nada de clasificar al Mundial. Respetaremos al rival sabiendo que tiene buenos jugadores que nos pueden poner en dificultad”.

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El entrenador insistió en que los 26 convocados tendrán un papel real en el Mundial

*El análisis sobre los amistosos y el grupo del Mundial

Scaloni también dejó una definición sobre la estructura del plantel, al referirse a la primera ronda y a la posibilidad de administrar cargas. “En principio, la fase de grupos hay que jugarla y pasarla. Cuanto antes pasemos, mejor. Ojalá que el tercer partido podamos administrar, pero tenemos que jugar. Ya veremos con el correr de los partidos. Por eso creemos que los 26 forman parte importante. No hay nadie que esté de relleno y nos pueden aportar todos”.

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Esa idea se completó con una descripción de la identidad futbolística del equipo. “Nuestro equipo tiene una línea bastante marcada de juego y no la vamos a traicionar. Es inútil que me ponga a hablar de transiciones rápidas porque nuestro equipo no va por ahí. También dije que si tenemos que enfrentar a un equipo y tenemos que modificar algo, lo vamos a hacer porque tenemos los jugadores para modificarlo, pero la mejor versión del equipo es el juego asociativo, juntar pases e ir todos juntos. Pero si en algún partido tenemos que tener esa sensación de ruptura o vértigo, lo vamos a hacer. Nuestra meta como entrenadores es darle al equipo lo que necesita en cada partido”, sentenció.

Por último, el entrenador habló del costo de dejar futbolistas fuera de la nómina final: “Ya teníamos pensado que al que no iba a estar, no lo íbamos a llamar porque fueron muchos de los chicos que nos han dado un montón y no iba a entrar en la cabeza de ninguno de ellos las excusas o las cosas que les pudiésemos decir. Los chicos del cuerpo técnico hemos estado en una posición positiva y negativa y es una sensación horrible. Creemos que lo mejor es que se enteren cuando tengamos la lista. Agradecimiento máximo a esos chicos porque formarán parte siempre de nuestros corazones por todo lo que nos dieron, pero siempre pensamos en el bien del equipo. Eso es lo que vamos a hacer hasta que estemos acá, dejando de lado el corazón. Hay decisiones muy duras y, hasta último momento, estuvimos ahí. Al final, el equipo está por delante. Las decisiones fueron las correctas pensando en el equipo. Ya veremos qué pasa en el futuro”.

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