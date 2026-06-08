EN VIVO: Scaloni brinda una conferencia de prensa antes del último amistoso ante Islandia: el estado de los lesionados

También se pondrá el foco en el equipo que jugará ante Islandia
El amistoso adquiere un peso particular por la baja confirmada de Leonardo Balerdi, desafectado por lesión, y la posibilidad de que otras modificaciones se produzcan en función de los informes médicos. En ese escenario, el duelo ante el conjunto europeo es la última oportunidad del DT para observar a sus jugadores antes de que comience el torneo.
Aunque Scaloni no suele confirmar el once de antemano, todo indica que Lionel Messi tendría minutos desde el inicio. La formación que se perfila incluye a Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Messi y Lautaro Martínez. Esos nombres podrían variar según lo que el entrenador decida comunicar en la conferencia.
El estado de los lesionados, el punto principal de la conferencia
La conferencia llega en un momento de máxima atención sobre el estado físico del plantel. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastraban molestias y no pudieron entrenarse a la par del grupo en los últimos días, aunque tanto Molina como Montiel se sumaron a las tareas colectivas el domingo y evolucionan de forma favorable. Su recuperación es un alivio para el cuerpo técnico: son los dos especialistas del carril derecho defensivo y su disponibilidad despeja una de las principales incógnitas tácticas. Nicolás Paz también quedó atrás sus problemas físicos y está disponible tanto para el amistoso como para el debut mundialista.
Otros nombres también están bajo seguimiento médico. Julián Álvarez trabaja para dejar atrás una inflamación en el tobillo, mientras que Emiliano Martínez se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha. Paredes, en tanto, continúa siendo monitoreado de cerca. Scaloni aclaró tras la victoria ante Honduras —2-0 el sábado pasado— que no informará cambios en la lista hasta después del partido con Islandia.
Bienvenidos a la conferencia de Lionel Scaloni
El entrenador argentino brinda este lunes una rueda de prensa desde el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, a las 19.45 (hora argentina), en la antesala del amistoso que la selección argentina disputará este martes ante Islandia —el último antes del inicio del Mundial 2026. La demora respecto del horario original (19.15) se debió a un retraso en el vuelo de la delegación desde Texas.