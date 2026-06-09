Otro escándalo en Uruguay con Marcelo Bielsa tras la lesión de Ronald Araujo a días del Mundial: “Son cosas que no pueden pasar”

Marcelo Bielsa fue criticado por el hermano de Ronald Araujo (AP Foto/Matilde Campodónico)

El clima en la selección uruguaya a horas del estreno en el Mundial está lejos de ser el mejor. La conducción de Marcelo Bielsa llega esmerilada desde hace tiempo, con fricciones viejas y nuevas que sumaron otro capítulo por estas horas. Tras conocerse el viaje relámpago que realizó el defensor Ronald Araujo para hacer un tratamiento express por una lesión, su hermano difundió un lapidario posteo apuntando contra el DT argentino.

“Gracias por lesionar jugadores”, escribió Maikel Araujo en su cuenta de Instagram sobre el posteo original del comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) detallando el proceso de tratamiento que iba a afrontar su hermano. Poco después, según afirmó el diario El País de Uruguay, el mensaje fue eliminado.

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Si bien se generaron dudas sobre la veracidad del texto, el propio Araujo tocó el tema cuando retornó a la concentración en Montevideo: “Me enteré de la publicación de mi hermano cuando llegué a España. Es un error suyo y son cosas que no pueden pasar”, dijo según replicó el mencionado periódico uruguayo.

La AUF había adelantado el domingo que Ronald Araujo recibiría un tratamiento en España por una “lesión muscular”. La situación pone en duda su presencia en el debut de la Celeste en el Mundial 2026, el 15 de junio ante Arabia Saudita. Se espera sí que esté disponible ante Cabo Verde y, sobre todo, en el cierre de la fase de grupos contra España. La AUF había detallado que el futbolista del Barcelona recibiría “un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han tratado con anterioridad”.

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“Tengo una pequeña lesión en el gemelo y fue en un entrenamiento. No creo que haya sido por la exigencia de las prácticas porque lo tenemos muy controlado, pero se me vinieron todos los fantasmas del Mundial pasado a la cabeza. No sabría decir si estoy para el primer partido. No lo puedo asegurar. Pero voy a dar todo de mí para jugar este Mundial”, reconoció el futbolista de 27 años que se perdió 17 de 50 partidos de la selección charrúa por lesiones, según el diario de su país.

La historia de Instagram de Maikel Araujo

Este es un capítulo más de la tensa estadía del Loco en la Celeste. Aunque los resultados acompañan la gestión, puertas adentro las cosas son distintas e incluso ya anticipó que dejará el cargo tras el Mundial. “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, dijo semanas atrás.

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El entrenador de 70 años recibió críticas muy duras de Luis Suárez y Agustín Canobbio, con Federico Valverde involucrándose en el tema. Tras quedar en el ojo de la tormenta por una caída por goleada en un amistoso contra Estados Unidos, Bielsa otra vez fue objeto de críticas por la ausencia de Nahitan Nández en la lista para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que hasta el propio José María Giménez expresó su sorpresa por esta decisión.

“Yo no tengo ninguna diferencia extradeportiva con Nández. Si yo hubiera tenido alguna dificultad extradeportiva, que no la tuve, esa gestión para insistir con su convocatoria no hubiera sucedido”, afirmó el Loco sobre la ausencia del ex Boca Juniors.

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Mientras tanto, con el fantasma del problema físico que sufrió Argentina en el Mundial 2002 –“Llegamos muy sobreexigidos”, reveló en los últimos días el arquero Pablo Cavallero sobre aquel suceso–, Bielsa debe gestionar la lesión de otra figura como Giorgian De Arrascaeta. El talentoso jugador será tratado por el fisioterapeuta del Flamengo para intentar ponerlo a tono físicamente de cara al torneo tras permanecer entre los convocados a pesar de su lesión muscular.

Ronald Araujo es pieza clave en el once titular de Uruguay (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports - 23638803)

En todo este contexto, la reacción del entorno de Ronald Araujo remite a un episodio anterior bajo la conducción de Bielsa. El entrenador argentino ya había quedado bajo cuestionamientos en la Copa América 2024 en Estados Unidos, cuando Uruguay ganó sus dos primeros partidos de la fase de grupos: 3-1 ante Panamá y 5-0 contra Bolivia.

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Con la clasificación a cuartos de final ya asegurada, Bielsa no rotó el equipo en el tercer encuentro ante Estados Unidos y Uruguay ganó 1-0. Días después, el 6 de junio de 2024, en el cruce de cuartos de final que se impuso ante Brasil, Araujo salió del campo a los 33 minutos por una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. Aquella lesión lo dejó fuera del resto del torneo. El zaguero tuvo que ser operado y recién volvió a jugar de manera oficial en enero de 2025 con Barcelona.

Araujo, de 27 años, ocupa un lugar fijo en la defensa uruguaya. Disputó 15 de los 34 partidos que lleva Bielsa al mando de la selección y suma 27 encuentros y un gol con la casaca charrúa. Su peso en la estructura del equipo también aparece en sus presencias recientes. Fue titular en los últimos tres amistosos y en tres de los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias.

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Este mismo martes, a las 23:00, el plantel partirá rumbo a Playa del Carmen, donde establecerá su base durante el Mundial 2026. La evolución física del central definirá si puede llegar al primer partido o si Uruguay deberá esperar su recuperación para los siguientes compromisos del grupo.

La selección uruguaya integra el grupo H de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su estreno será el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 19:00. El segundo compromiso será contra Cabo Verde seis días más tarde en el mismo escenario, también a las 19:00, y cerrará la fase frente a España el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México, a las 21:00.

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