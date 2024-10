Explosivas declaraciones de Canobbio contra Bielsa en medio del conflicto en la selección de Uruguay: “Si un jefe te humilla, reaccionás”

Canobbio apuntó contra Marcelo Bielsa

Un nuevo capítulo se suma a la novela que protagoniza Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. Pocos días después de las explosivas declaraciones de Luis Suárez, que apuntó contra el entrenador argentino por su forma de ser y que generó que otras figuras de La Celeste como Federico Valverde y Nahitan Nández apoyen al histórico goleador, el que apareció en escena fue el jugador que puso en tela de juicio el trato de El Loco con el plantel del combinado charrúa. Agustín Canobbio dio una extensa entrevista en la que habló por primera vez de lo que ocurrió entre él y el DT.

“Si no fuese por aquella reacción no estaba hablando. Primero que nada tengo que hablar de mi declaración apenas llegué de la Copa América en el Aeropuerto porque dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo mejor. Quería hablar y no fue lo mejor. Te da un poco de tristeza porque quería jugar y estar pero quedé en ese silencio para no manchar al grupo que venía de un tercer puesto y alguno estaba en sus emociones. Respeté cada decisión y seguí con la mía, se me buscó y preferí estar callado para seguir mi camino, pero ahora se da la posibilidad de poder expresarme”, expresó Canobbio en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, de Uruguay.

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, mencionó el surgido en el club Fénix y que ahora está en el Atlético Paranaense, de Brasil.

Hay que recordar que cuando Canobbio llegó a Uruguay tras la actuación de la Celeste en Estados Unidos, una periodista del canal Teledoce le preguntó al delantero si estaba triste por el resultado. ¿Cuál fue la respuesta del ex Peñarol? “Ya sabrán, no es el resultado”, dijo sobre su escasa participación en la Copa América.

Frente a ese hecho, el que dio detalles de lo sucedido puertas adentro del seleccionado fue el periodista uruguayo Diego Jokas. “Hubo un destrato en un entrenamiento a Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, reveló en el programa deportivo de mismo canal. “Bielsa puso a Cannobio de alcanza pelotas en un entrenamiento”, agregó el cronista.

En la última conferencia de prensa que brindó el técnico argentino en el complejo de la AUF como previa a los partidos de clasificación al Mundial 2026, Bielsa fue contundente cuando le consultaron sobre lo sucedido. “Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o a cualquier convocado, no sé sinceramente como una afirmación tan despectiva para todos simplemente se basa en un trascendido”, aclaró el rosarino.

Es más, el propio Suárez aclaró en sus declaraciones que detonaron el conflicto qué fue lo que había ocurrido con esa decisión del entrenador. “A Canobbio, lo banco en lo que sucedió porque es entendible, bastante se contuvo y es normal. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”, dijo El Pistolero.

A días de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, y luego de no volver a ser convocado por Bielsa cómo sucedido en las jornadas de septiembre, Canobbio habló sobre el momento en que su relación y la del histórico DT comenzó a resquebrajarse.

“En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”, contó el futbolista.

Y agregó detalles sobre esa situación que lo marcó. “En un video análisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien. Repito, la situación que tuve generó el gol y tuve una más que la pasé hacia el medio. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en lo que me lo dijo”, agregó.

Acto seguido, el delantero de 26 años mostró las diferencias que hizo Bielsa con una parte del plantel durante el certamen que terminó con la selección uruguaya en el tercer puesto. “Faltaban dos semanas y medias para el primer partido de la Copa América y ya él tenía su grupo, porque separaba seis, siete jugadores y hablaba con ese grupo y nos dejaba a nosotros afuera mirando cómo hablaba con ellos”, relató.

“Prefiero hablar de mí y de mi experiencia. No quiero meter a nadie y prefiero respetar la decisión de los demás. Nunca esperé nada de nadie y hablo de mi experiencia, de lo que viví y también porque se me nombra. Firmo abajo todo lo que dijo Luis. Es verdad y dijo todo. Y en base a eso, acá estoy, mirándolo de afuera y sintiéndome decepcionado porque hice un trabajo especial para la Copa América y ver que todo eso se derrumbó antes, fue duro”, sumó en su explicación sobre lo sucedido.

Valverde defendió a Luis Suárez

El punto culminante de la situación que derivó en su salida de la selección para Canobbio sucedió en la antesala del partido ante Canadá por el último lugar en el podio de la Copa América. Pero antes de eso, tuvo un cruce en la gira previa al torneo.

“Un ejemplo claro: estaba (por Bielsa) dando a una reunión frente a todos por algo especial que se tenía que hacer como él quería y yo estaba sentado escuchando antes de irnos a Las Vegas y por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla para él era una falta de respeto y de educación cuando yo no estaba haciendo nada. Se metió con la educación de mi familia. Parecía como que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver. Ahí lo miré como diciendo ‘para un poco porque no soy un tipo que aguanta todas’. Y ya venia de muchas. Ahí empecé a tener pocas pulgas y al final terminé estallando”, relató el atacante charrúa.

¿Qué ocurrió antes del duelo con el combinado canadiense en Charlotte? “Se me acercó y me dijo que estuviera atento porque podía jugar. Se lo dijo a todos. Jugó un poco con mi mente y con todo lo que había pasado estallé. Fue una reacción un poco sacada pero creo que fue algo normal de una persona que tiene sentimientos. No somos robots”, confesó Canobbio.

“Si un jefe te ningunea de esa manera o te humilla, reaccionás. Yo he soportado mil cosas en mi carrera pero llega un punto en el que somos humanos. Y yo tengo ese temperamento, valoro lo que soy yo y no me voy a dejar ningunear por nadie, sea quien sea, haya ganado lo que haya ganado o haya estado donde haya estado. Eso no le permite ni le da poder de tratar de determinada manera a nadie porque si bien es el entrenador y jefe, hay gente por encima de él que tampoco se la respeta. Se le permitió hacer eso y el aprovecha el poder ese. Y no creo que sean así las formas”, analizó el jugador.

Es importante mencionar que al ver que no iba a ingresar en el encuentro ante Canadá, Canobbio reaccionó de muy mala forma. Pateó una de las heladeras y otro soporte donde se ponen los líquidos para los jugadores y se sentó. Allí fue cuando llegó para calmarlo el jugador del Manchester United Manuel Ugarte y un colaborador del staff técnico.

“Es cuestión de seguir adelante. Estuve con mucha cosa en la cabeza durante la Copa América, no depresivo pero sí bajoneado. Aún así seguí peleando en cada práctica sabiendo que estaba en la Copa América perdiéndome 10 fechas del Brasileirao que venía muy bien”, concluyó el delantero sobre su paso por un torneo que marcó la convivencia entre los futbolistas y el propio Bielsa.

Más allá de la entrevista que brindó Canobbio, el que habló en su llegada a Uruguay para sumarse al seleccionado fue José María Giménez, uno de los capitanes de la selección, quien expresó su opinión de la situación. “Me llamó mucho la atención cuando dijeron que estábamos todos en conocimiento y que fue una comunicación consensuada, la verdad es que no estábamos en conocimiento”, afirmó el defensor del Atlético de Madrid sobre lo que fueron las declaraciones de Luis Suárez.

“Acá lo importante es encontrar un ambiente armónico, no creo que afecte, por ahí mucha gente está viendo un caos tremendo; es una oportunidad de que nos afiancemos como grupo”, agregó Josema, quien mostró su respaldo a Bielsa y remarcó que su relación es de respecto con el DT.

“Mi relación es profesional, al final es mi entrenador y yo soy un peón de todo esto. Hay que entender que el jugador de fútbol es el protagonista y afuera es el que tiene que hacer caso”, agregó Giménez, antes de establecer que el plantel de la selección tiene que resolver cualquier problema que exista de manera privada.

“Son cosas de convivencia que todo el mundo que está adentro de la selección es responsable, y tenemos que buscar la solución porque lo más importante es que estemos de la mejor manera para competir”, concluyó.

Canobbio dio detalles de su relación con Marcelo Bielsa (Getty Images)