Uruguay anunció sus 26 jugadores para el Mundial: la actuación especial de Marcelo Bielsa en bicicleta para la presentación

El combinado charrúa presentó a los citados para la Copa del Mundo

La selección de Uruguay anunció a sus 26 convocados para el Mundial 2026 en un video difundido por la AUF antes de la última conferencia del entrenador Marcelo Bielsa, prevista para este lunes, en la antesala de lo que será el viaje de la Celeste a México para la preparación final antes del estreno. El entrenador argentino fue uno de los protagonistas centrales de la pieza audiovisual que difundió la entidad que rige los destinos del fútbol charrúa.

El video tuvo como banda sonora la canción llamada “Cielo de un solo color” y la Asociación Uruguaya de Fútbol explicó que la elección “no fue un capricho del azar”: tras una consulta a más de 900.000 hinchas, la encuesta confirmó que un 70% eligió el tema de la banda No Te Va Gustar como cortina para la presentación de los elegidos por Bielsa.

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En el video aparecen, entre otros, el bar de Wilmar “Toro” Cabrera, campeón de América en 1983. También se produce una charla con la actriz Danna Liberman, el reconocido músico Edú Pitufo Lombardo; el piloto Santiago Urrutia; el músico Charly Sosa, creador del tema “Mayonesa”; el carnavalero Imanol Sibes; los cantantes Gerardo Nieto y Luana Persíncula; y el conductor Maxi de la Cruz.

En cuenta a los nombres más destacados de la lista, el DT que ya disputó dos Copas del Mundo al frente de Argentina (Corea-Japón 2002) y Chile (Sudáfrica 2019) aparecen el arquero Fernando Muslera, que disputará su quinto Mundial, junto a Sergio Rochet. Entre los defensores, Bielsa eligió a estandartes como Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera. Apellidos como los de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Giorgian De Arrascaeta sobresalen entre los volantes, mientras que delanteros como Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre son de lo más relevante de la nómina mundialista.

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El cierre del clip causó furor porque mostró a Bielsa en bicicleta por un camino de tierra tras haber repartido algunos diarios en los que aparecen los nombres de los futbolistas citados. En el final del video, aparece una persona trabajando y exclama: “¡Vamos que somos tres millones!”, a lo que la cámara se va con el técnico argentino, que aparece en primer plano y asiente con la cabeza tras el último nombre de la convocatoria. “26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste”, fue el título elegido.

Los 26 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay con miras al Mundial de la FIFA 2026

Hay que recordar que hace unos días, fue el propio entrenador el que dejó en claro que una vez que termine la participación de la Celeste en la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, dejará el seleccionado charrúa. En declaraciones durante un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el estadio Antel Arena, el Loco comunicó su decisión. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, afirmó el estratega de 70 años.

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En ese mismo encuentro, el DT vinculó su decisión con el sentido que le asigna al torneo: “Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”. Bielsa también expresó: “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”.

La Celeste integrará el Grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.

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La lista de Uruguay para la Copa del Mundo:

ARQUEROS

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

DEFENSAS

Guillermo Varela

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

VOLANTES

Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Giorgian de Arrascaeta

Nicolás de la Cruz

Rodrigo Zalazar

Agustín Canobbio

Facundo Pellistri

Maxi Araújo

Brian Rodríguez

DELANTEROS

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

La lista de Bielsa para el Mundial en Norteamérica