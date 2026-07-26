República Dominicana

Judoca dominicana usará el dinero del oro en Santo Domingo 2026 para terminar la casa de su madre: “Ese era mi sueño”

Ana Rosa se impuso a la representante de Colombia en la final de menos 57 kilogramos y abrió el medallero dorado para la delegación anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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La judoca Ana Rosa anunció que destinará los 300 mil pesos dominicanos (USD 5,100) del incentivo a terminar la casa de su madre en San Francisco de Macorís. (cortesía: Noticias SIN)

La judoca dominicana Ana Rosa Smerlin consiguió este sábado la primera medalla de oro para la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse a la colombiana María Villalba en la categoría de menos 57 kilogramos. El triunfo, alcanzado en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, provocó muestras de júbilo por parte del público local.

Tras asegurarse el primer lugar, la judoca dominicana se arrodilló en el tatami y alzó las manos, agradeciendo a Dios por el resultado obtenido. Este gesto de emoción tuvo un trasfondo personal, Ana Rosa anunció que destinará el incentivo económico, de 300 mil pesos dominicanos (alrededor de USD 5,100), a terminar la casa de su madre en San Francisco de Macorís. “Ese dinero lo voy a usar para terminar la casa que le empecé a construir a mi mamá allá en San Francisco de Macorís. Y ese era mi sueño, aparte de quedarme campeona, poder ayudar a mi madre”, expresó la atleta a los medios locales.

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El combate final reflejó la paridad entre ambas rivales, quienes ya se habían enfrentado en ocasiones previas. “Una rival bastante buena, nos conocemos bastante. Ya hemos peleado varias veces, nos hemos ganado mutuamente. Y hoy era dar todo por el todo”, relató Ana Rosa al término del encuentro.

La medalla de oro de Ana Rosa en Santo Domingo 2026 tuvo un valor especial al conseguirse ante el público dominicano.(Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)
La medalla de oro de Ana Rosa en Santo Domingo 2026 tuvo un valor especial al conseguirse ante el público dominicano.(Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)

La primera medalla de oro para República Dominicana

El significado de esta medalla de oro, la primera para el país anfitrión en la actual edición de los Juegos, tiene un valor especial para la deportista. “Muy orgullosa, muy contenta de poder esta medalla de oro aquí en mi casa. Los juegos me lo debían, los Juegos Centroamericanos me debían esta medalla y hoy la he conseguido”, afirmó Ana Rosa, quien dedicó su logro a su familia y a la República Dominicana.

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La fe resultó un pilar fundamental en el recorrido de la judoca. Ante la consulta sobre la importancia de la espiritualidad en su carrera, la atleta respondió: “Jamás, jamás, jamás. Dios, Dios me lo venía trabajando, el esfuerzo, sacrificio, mucho proceso. Pero mi fe siempre estuvo activa, muy presente, siempre encomendada a Dios y hoy dio frutos. De la manera que haya sido, pero hoy Dios me hizo a mí dar un testimonio de que cuando estamos pasando por momentos difíciles tenemos que aferrarnos a él y dejar que él nos guíe, aunque las cosas no vayan bien y hoy todo salió. Todo el esfuerzo, todo sacrificio, todas las lágrimas, hoy son lágrimas, pero de sonrisa”.

El primer oro de República Dominicana en casa impulsó a la delegación anfitriona en plena competencia regional. (Comité Olímpico Dominicano)
El primer oro de República Dominicana en casa impulsó a la delegación anfitriona en plena competencia regional. (Comité Olímpico Dominicano)

El impacto de la conquista de Ana Rosa resonó más allá del ámbito deportivo y familiar. El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó públicamente su reconocimiento a la atleta a través de sus redes sociales.

“¡Llegó el primer oro para la República Dominicana! Felicito a Ana Rosa Smerlin, de la provincia Duarte, por conquistar esta medalla de oro en judo, categoría -57 kg. Gracias por representar nuestra bandera con entrega y excelencia. ¡Todo un país celebra junto a sus medallistas!”, expresó el Jefe de Estado.

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