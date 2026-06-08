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Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

El defensor del Barcelona sufrió una lesión muscular. Se suma a los problemas físicos que arrastra Giorgian De Arrascaeta

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El defensor del Barcelona, con la casaca de Uruguay (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)
El defensor del Barcelona, con la casaca de Uruguay (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Ronald Araujo abandonó la concentración de Uruguay en Montevideo y viajó este domingo a Barcelona para recibir atención médica por una molestia muscular, en una decisión avalada por el cuerpo técnico y los servicios sanitarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El defensor del FC Barcelona se perderá el entrenamiento del lunes, aunque la intención es que se reincorpore al grupo el martes 9 de junio, cuando la delegación parta rumbo a México para preparar el Mundial 2026.

Según informó la AUF en un comunicado, el central, de 27 años, recibirá tratamiento “a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad”, una fórmula que apunta directamente al cuerpo médico del club catalán. La entidad subrayó que tanto el técnico Marcelo Bielsa como el área de salud del seleccionado estuvieron de acuerdo con la decisión, lo que descarta cualquier tensión institucional en torno al viaje.

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De acuerdo con la prensa de Montevideo, el partido del debut de la Celeste, el 15 de junio frente a Arabia Saudí en Miami —correspondiente al Grupo H— se perfila como demasiado cercano para el defensor. Las estimaciones apuntan a que Araujo podría estar disponible para el segundo partido del grupo, ante Cabo Verde el 22 de junio, y para el tercero frente a España en Guadalajara el 26 de junio, aunque el propio cuerpo técnico no ha confirmado ninguna fecha de regreso a la actividad.

La delegación uruguaya viajará la noche del martes a Cancún y desde allí se trasladará a Playa del Carmen, donde fijará su base de concentración para el torneo. Araujo se sumará al grupo antes de esa partida, según lo informado por la AUF, que no precisó la naturaleza exacta de la lesión muscular.

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La situación del central se suma a la de otro referente del equipo, el centrocampista Giorgian De Arrascaeta, quien arrastra una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha mientras termina de recuperarse de una fractura de clavícula. El jugador de Flamengo no podrá trabajar a la par de sus compañeros hasta el 12 de junio y tampoco sería titular ante Arabia Saudí, aunque el cuerpo técnico decidió mantenerlo en la lista de 26 convocados al considerar que su dolencia no imposibilita la participación en el certamen.

Para acelerar la puesta a punto del volante, la Celeste sumó un nombre inesperado a su delegación: Laniyan Neves, fisioterapeuta del Flamengo. Fue el propio De Arrascaeta quien lideró las gestiones ante la federación y ante el club brasileño para que Neves viajara con la delegación charrúa. El especialista es el terapeuta de su entera confianza y ya conoce el entorno de la Celeste: previamente había acompañado al también jugador del Fla Nicolás de la Cruz durante su paso por la selección uruguaya. El Mengao autorizó su liberación temporal sin reparos, consciente del peso que tiene la participación de su figura en el torneo.

Araujo, por su parte, acumula 27 partidos y un gol con la selección uruguaya. Fue titular en los tres últimos amistosos previos al Mundial y en tres de los cuatro últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que lo sitúa como un elemento fijo en el esquema de Bielsa, quien sumó una nueva preocupación en el umbral de la gran cita.

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