Cultura

Cambio histórico: una obra de Picasso comprada, durante el nazismo, deberá ser restituida a la familia

La pieza de bronce de 1906 saldrá de las Colecciones Estatales de Pintura de Baviera y será entregada a los descendientes del marchante judío, gracias a una norma vigente desde diciembre pasado

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pablo picasso
Pablo Picasso (Filmsonor/Kobal/Shutterstock)

El estado federado de Baviera, en el sur de Alemania, devolverá a la familia del coleccionista de arte judío Alfred Flechtheim un busto de bronce de 1906 firmado por el artista español Pablo Picasso, titulado Fernande, después de que el marchante perdiera los derechos sobre ella al exiliarse.

“En el presente caso, cabe suponer que Alfred Flechtheim debe considerarse propietario de la escultura incluso después del 30 de enero de 1933″, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura del Gobierno de Baviera.

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Los herederos de Flechtheim trataron sin éxito en 2022 de recuperar la obra de arte, algo que les fue denegado en 2024 por las autoridades bávaras.

Sin embargo, “el caso ha podido ser revisado y se ha tomado la decisión de proceder a la restitución”, expuso el ministerio bávaro a raíz de la aprobación de un nuevo “marco valorativo” para casos como el que afectaba a esta obra de Picasso.

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Según la nueva regla, en vigor desde el pasado 1 de diciembre, una propiedad transferida a un banco como garantía -como hizo en su día Alfred Flechtheim con el busto- que no pudo recuperarse por motivo del exilio, debe ser devuelta al propietario original que fue objeto de la persecución nazi.

Picasso
“Cabeza de mujer (Fernande)” (París, 1906) de Picasso (Crédito: Museo Picasso Malaga)

“Me complace que el catálogo de criterios, claramente definido y ampliado, del nuevo marco de evaluación del Tribunal de Arbitraje sobre Bienes Robados por el nazismo establezca los requisitos legales para la restitución del busto de bronce", indicó el responsable de Cultura de Baviera, Markus Blume, en alusión a la obra de Picasso y los receptores de la misma.

El busto Fernande, esculpido en bronce por el genio malagueño, mide 33,5 centímetros por 45,5 centímetros, se encontraba en el Fondo de Colecciones Estatales de Pintura de Baviera, tras haber sido adquirida en 1964 a los galeristas Fritz Nathan y Peter Nathan, de Zúrich.

Fuente: EFE

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