Crimen y Justicia

Nahir Galarza pidió la revisión de su condena a prisión perpetua: los motivos

El nuevo planteo judicial apunta contra una pericia y la calificación legal utilizada en el fallo por el crimen de Fernando Pastorizzo

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Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua
Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua

La nueva defensa de Nahir Galarza presentó ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) un pedido formal para revisar la condena a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. El planteo busca que el tribunal provincial reexamine el fallo que mantiene a Galarza privada de su libertad desde hace más de seis años.

El recurso fue presentado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de Galarza a fines del año pasado, informó AFPDigital. El letrado tomó el caso luego de que en julio de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso extraordinario presentado por la defensa anterior y dejara firme la condena.

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La presentación se apoya en el artículo 527 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, que habilita la revisión de sentencias firmes ante circunstancias excepcionales. De acuerdo con el mismo medio, la estrategia de la nueva defensa se basa en dos argumentos principales: la utilización de una presunta prueba pericial falsa y una interpretación legal que, según el planteo, resultó más gravosa para Galarza.

Fernando Pastorizzo
Fernando Pastorizzo

El escrito presentado por Gerard solicita que la Sala Penal analice la validez de la prueba que sirvió de sustento a la sentencia y que, a criterio de la defensa, podría haber sido determinante para el resultado del proceso. Además, cuestiona la manera en que se aplicó la ley penal en el caso y pide revisar si esta interpretación fue la adecuada.

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El primero de los cuestionamientos apunta a la actuación de la perito de la Policía de Entre Ríos, Gabriela Laiño, quien es licenciada en Bromatología y realizó el análisis del teléfono celular de Galarza.

Ese informe, de alrededor de 1.500 páginas, fue considerado una de las pruebas centrales para acreditar la existencia de una relación de pareja entre la acusada y Pastorizzo, circunstancia que permitió aplicar la figura de homicidio agravado por el vínculo, remarcó UNO.

En segundo lugar, el recurso sostiene que el juicio no fue analizado con perspectiva de género y que existen fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que permitirían revisar la sentencia bajo criterios jurisprudenciales más recientes.

En ese punto, el recurso cuestionó especialmente la forma en que el Tribunal estableció la existencia de una relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo. El planteo sostiene que la interpretación utilizada para aplicar el agravante no habría considerado adecuadamente los requisitos exigidos en materia penal, entre ellos la existencia de un proyecto de vida en común.

En declaraciones recientes, Nahir Galarza expresó: “No sirve de nada que pida perdón”, al referirse a Pastorizzo y al futuro que imagina tras la condena.

La Sala Penal N° 1 del STJ deberá analizar los argumentos presentados y decidir si corresponde abrir el trámite de revisión solicitado por la defensa de Galarza sobre la condena dictada el 3 de julio de 2018 por unanimidad por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.

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