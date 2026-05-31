Polémica en Uruguay por la ausencia de Nández en la lista de Bielsa: la concluyente frase de uno de los referentes

Marcelo Bielsa comunicó la lista de 26 elegidos y el ex Boca no fue seleccionado

El referente de la selección uruguaya, José María Giménez, salió a respaldar públicamente a Nahitán Nández tras la ausencia del mediocampista en la lista de 26 convocados que el técnico Marcelo Bielsa presentó para el Mundial 2026. Las declaraciones del zaguero del Atlético de Madrid se dieron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue interceptado por periodistas al llegar para sumarse a los entrenamientos de la Celeste.

Giménez no ocultó su sorpresa ante la decisión del cuerpo técnico. “Me sorprendió muchísimo. Si vas a nivel estadístico, fue de los jugadores que más minutos ha tenido y siempre que estuvo a disposición fue convocado”, afirmó el defensor. Nández disputó 22 de los 36 partidos del ciclo de Bielsa al frente de la selección, un registro que, según su compañero, hacía difícil anticipar su exclusión.

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El mayor enojo del zaguero, sin embargo, no apuntó a la decisión técnica en sí, sino a las versiones que circularon tras el anuncio de la lista, en las que se vinculaba la ausencia de Nández con supuestas actitudes poco comprometidas dentro del grupo. "Jode y molesta mucho ver y escuchar barbaridades respecto a su persona. Como profesional siempre ha sido un señor y siempre fue el alma del equipo“, declaró Giménez, visiblemente molesto.

El defensor marcó una distinción entre la crítica futbolística, que consideró legítima, y las acusaciones de otra índole. “Se puede criticar futbolísticamente, como a cualquier jugador de la selección del mundo, porque para eso están los micrófonos al final y es su labor; pero ya el decir barbaridades como las que se dijeron a mí me hace enojar muchísimo”, sostuvo ante los medios presentes en el aeropuerto.

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Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, y el futbolista Nahitan Nández, excluido de la nómina mundialista

Giménez fue más lejos y lanzó un desafío directo a quienes difundieron esas versiones. "El que tenga alguna de esas barbaridades con información, como dijeron de adentro, que venga y me las diga, que en dos minutos le hago pedir disculpas públicamente hacia la persona de Nahitán“, afirmó el zaguero celeste.

El rendimiento del equipo en los amistosos previos al torneo también formó parte de su descargo. Nández fue señalado como uno de los responsables de la derrota por 5 a 1 ante Estados Unidos, pero Giménez rechazó esa lectura. “Si pedís los datos físicos del partido contra Estados Unidos, creo que fue uno de los que más corrió. Futbolísticamente el equipo no rindió ni contra Estados Unidos ni contra México, es una realidad, eso fue un conjunto y hay que hacer autocrítica, pero ensuciar indirectamente a compañeros que no se lo merecen, que se han desvivido por la selección, que han perdido y dejado dinero de su bolsillo para la selección, me parece una falta total de respeto“, remarcó.

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Al cierre de su intervención ante la prensa, Giménez extendió su defensa al conjunto del plantel. “Quiero aclararles que si tienen algo para decir respecto a la persona de mis compañeros, que vengan y me lo digan a mí: nos sentamos, lo charlamos y en dos minutos les hago pedir disculpas públicamente”, concluyó el experimentado referente de Uruguay.

La lista de Bielsa para el Mundial 2026 incluyó a nueve debutantes en Copa del Mundo y generó debate en Uruguay por varias ausencias, entre las que la de Nández fue la que mayor repercusión tuvo en el plantel.

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La lista de Uruguay para la Copa del Mundo:

ARQUEROS

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

DEFENSAS

Guillermo Varela

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

VOLANTES

Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Giorgian de Arrascaeta

Nicolás de la Cruz

Rodrigo Zalazar

Agustín Canobbio

Facundo Pellistri

Maxi Araújo

Brian Rodríguez

DELANTEROS

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó la lista oficial de 26 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en el Mundial 2026