República Dominicana

República Dominicana cierra el primer semestre del año con 570 pacientes en lista de espera para trasplantes

Un balance oficial mostró que hubo un donante fallecido entre enero y junio de 2026, una brecha que obligó a sostener la mayoría de los injertos renales con aportes de familiares

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Dos cirujanos, hombre y mujer, con uniformes verdes, gorros, mascarillas y guantes, manipulan instrumental médico en un quirófano con monitores.
La República Dominicana cerró el primer semestre de 2026 con 570 personas en lista de espera por un trasplante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer semestre de 2026, la República Dominicana registró un marcado desafío en materia de donación y trasplante de órganos. De acuerdo los registros del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), órgano dependiente del Ministerio de Salud Pública, 570 personas se encuentran en lista de espera por un trasplante. Este dato refleja la magnitud de la demanda frente a la limitada disponibilidad de órganos y tejidos en el país caribeño.

Según informó el Incort, durante los primeros seis meses del año se concretó un único donante fallecido, cuyo acto solidario permitió salvar varias vidas y llevar esperanza a sus familias. El Ministerio de Salud Pública y sus autoridades recalcan que detrás de cada donación hay una historia, una familia y la posibilidad de una nueva oportunidad.

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En el periodo evaluado, los registros oficiales muestran que se realizaron 27 trasplantes renales: 25 de ellos procedentes de donante vivo y solo 2 renales a partir del único donante fallecido. Esta distribución evidencia la predominancia del trasplante entre personas vivas.

Mano de persona con piel oscura sosteniendo baranda de cama de hospital. Se ve un brazo con bata, pulsera de identificación y equipo médico desenfocado de fondo.
En el primer semestre de 2026 se realizaron 27 trasplantes renales, de los cuales 25 provinieron de donante vivo y dos de donante fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos aportados también señalan la realización de 157 trasplantes de córneas y 6 trasplantes de médula ósea en este periodo. La cifra de trasplantes de córnea mantiene su relevancia como uno de los procedimientos más frecuentes, mientras que el trasplante de médula ósea continúa siendo un recurso crucial para pacientes con enfermedades hematológicas graves.

Un acto solidario que transforma vidas

El Incort destaca la importancia de la donación como acto de amor y solidaridad. El organismo expresó su “más profunda gratitud” a la familia que, pese al dolor de una pérdida irreparable, autorizó la donación de órganos de un ser querido.

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Según la entidad, “su acto permitió brindar esperanza y una nueva oportunidad de vida a otras personas”. Las autoridades sanitarias insisten en que este tipo de decisiones no solo transforman la vida de los receptores, sino que dejan un legado perdurable en la sociedad.

Autoridades impulsa campañas permanentes de sensibilización para fomentar la cultura de la donación en la República Dominicana. Los voceros institucionales recuerdan que la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas depende de la disposición solidaria de las familias dominicanas.

Dos figuras humanas estilizadas, una gris y una verde, se enfrentan. Manos en el centro sostienen un corazón anatómico del que brotan flores.
El INCORT resaltó la donación de órganos como un acto de amor y solidaridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hablar sobre la donación de órganos con tu familia puede marcar la diferencia entre la vida y la esperanza” señala Incort en sus comunicados oficiales.

Falta de información y temores culturales limitan la donación de órganos

De acuerdo con las cifras oficiales, más del 70% de las familias dominicanas rechaza donar órganos tras la muerte de un familiar, principalmente por mitos, desinformación y temores, según el director del Incort, José Castillos Almonte.

Dichas declaraciones fueron retomados de un reciente encuentro, denominado “Unidos por la Donación de Órganos”, donde el objetivo es continuar promoviendo iniciativas que faciliten el acceso de los pacientes a tratamientos de alta complejidad y reafirman la necesidad de contar con el apoyo de la ciudadanía para salvar más vidas en el futuro.

Castillos Almonte señaló que las barreras culturales siguen siendo un obstáculo para aumentar el número de donantes en el país.

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