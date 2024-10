Durísimas declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa: “Separó a todo el grupo en Uruguay, ni saludaba”

Luis Suárez habló sobre su relación con Marcelo Bielsa

La relación de Luis Suárez con Marcelo Bielsa fue una bomba que estuvo a punto de detonar en su último ciclo en la selección uruguaya. Sin embargo, bien podría decirse que en las últimas horas terminó de explotar tras las fuertes declaraciones del delantero contra el entrenador argentino. El Pistolero reveló la interna de cómo se vivió la concentración y fue durísimo al criticar al DT de la Celeste.

“Mi relación con Bielsa solo fue profesional. La primera charla que tuve fue el 6 de junio, previo a que me reintegre en la Copa América. Es la primera conversación que tengo con él a nivel personal. Después la convocatoria que tuve en noviembre fue mediante un llamado del Profe. Y después un diálogo que tuve en un entrenamiento que tuve sobre una presión que estaba haciendo y de una conversación que tuve en La Bombonera, en el entretiempo con una situación que pasó con Darwin (Núñez). Fue el único diálogo que había tenido con él hasta ese entonces hasta que me convoca para la Copa América”, confesó el punta de 37 años en diálogo con DSports de Uruguay.

Según el artillero del Inter Miami, el clima se complicó en la última Copa América en la que el equipo charrúa fue eliminado en las semifinales al caer 1-0 contra Colombia. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”, esgrimió el ex jugador del Barcelona, Liverpool, Atlético Madrid y Ajax.

Luis Suárez afirmó que Marcelo Bielsa no quería que saluden a la gente

Durante el torneo que se disputó entre junio y julio pasado en los Estados Unidos, Suárez destacó: “De la Copa América tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección”.

En su relato hizo hincapié en el caso de uno de sus compañeros: “A Canobbio, lo banco en lo que sucedió porque es entendible, bastante se contuvo y es normal. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”.

Del testimonio de Suárez se desprende que el vínculo entre el DT y sus dirigidos se quebró en Norteamérica: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”.

Luis Suárez reveló la situación de Agustín Canobio: "No lo puso de alcanza pelotas, lo puso de sparring"

Al ser consultado de si se acercó a Bielsa a plantearle estas inquietudes, el ex Nacional respondió: “No porque ya conocía la situación y es sabido que Bielsa no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia, prefería evitar todo eso porque estaba la Selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la Selección y no quería formar parte de un problema. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”.

“Se sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender y parecía que era preferible callarme para evitar un roce porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que se generaron y que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América y había que callar por respeto a la Selección”, continuó.

Suárez aseguró que el quiebre llegó hasta la relación que debían tener con el público. “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”.

La despedida de Luis Suárez de la selección uruguaya

El máximo goleador en la historia de la Celeste con 69 tantos también expuso el clima que se vive en el campo de entrenamiento en Montevideo: “En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”.

Además, destacó: “Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?”

“Irme con el cariño de la gente me dejó más que tranquilo. No me quería ir de la forma en la que se fueron algunos de mis compañeros y tuve la suerte y el privilegio de irme así con mi gente y mi familia”, contó sobre su despedida en el encuentro igualado sin goles ante Paraguay en Montevideo por las Eliminatorias.

Y dejó una reflexión final: “El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.