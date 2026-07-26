Una investigación descubrió que Lionel Messi tiene raíces brasileñas: el desconocido lazo familiar de su árbol genealógico

Lionel Messi tiene antepasados brasileños, según un historiador italiano (Reuters)

El árbol genealógico de Lionel Messi reveló recientemente una historia migratoria inesperada: uno de los bisabuelos del futbolista argentino nació en el interior del estado de Sao Paulo, Brasil, según una investigación replicada por Globo Esporte. Esta revelación se suma a la ya conocida ascendencia italiana de la familia paterna de la estrella, ofreciendo un nuevo capítulo en la biografía del deportista.

El responsable de reconstruir el entramado familiar es Fiorenzo Santini, banquero e historiador aficionado, quien se interesó por el origen del apellido Messi cuando el jugador comenzaba a sobresalir en el FC Barcelona. En declaraciones recogidas por GloboEsporte, Santini explicó: “Me puse en contacto con el padre y le conté la historia en 2015. Años después, el padre me contactó para rastrear el linaje de la madre y así poder obtener la ciudadanía italiana”.

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De acuerdo con el medio brasileño, la investigación sobre la familia materna de Messi arrancó en la localidad italiana de San Severino Marche. Allí nació Raniero Coccettini, tatarabuelo del futbolista, quien contrajo matrimonio con Rosa Ricchezza. Ambos tuvieron dos hijos, Giulia y Francesco, antes de embarcarse rumbo a Brasil en 1899 a bordo del barco Washington. Según los registros históricos del Museo de la Inmigración del Estado de Sao Paulo, la familia llegó al puerto de Santos el 20 de septiembre de ese año.

Lionel Messi tiene lazos familiares con Brasil según una investigación publicada por Globo Esporte (REUTERS/Ricardo Moraes)

En los documentos del museo, el apellido original de Raniero sufrió una transformación. Al arribar, su nombre pasó a ser Ramiero Concenttini, un cambio habitual entre inmigrantes por dificultades ortográficas y fonéticas. Como granjero, Ramiero se trasladó junto a su familia al interior paulista, específicamente a una finca del Dr. Martinho Prado Júnior en Rincao, ubicada a poco más de 70 kilómetros de Ribeirao Preto.

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La investigación de Santini, citada por Globo Esporte, señaló que en esa región nacieron dos nuevos integrantes de la familia: Ermínia, el 1 de enero de 1900, y Arderigo, el 27 de enero de 1904. Fue a través de Arderigo que, según el investigador, se produjo el cambio definitivo de apellido que perdura hasta hoy en la familia materna de Messi. El registro en Ribeirao Preto marcó el inicio de la variante Cuccittini.

Un año después del nacimiento de Arderigo, toda la familia partió hacia Argentina, arribando el 27 de septiembre de 1905 a la región de Rosario. Allí nacerían tanto el abuelo materno de Messi, Antonio Cuccittini, como su madre, Celia María Cuccittini, hasta el nacimiento en 1987 de Lionel Andrés Messi Cuccittini.

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El vínculo proviene de los antepasados de la madre del futbolista

El propio Santini relató al citado medio: “Durante mi investigación, descubrí que aquí no existía ningún Cuccittini. Solo lo comprendí cuando recibí documentos de una prima de la madre de Messi, quien me habló del cambio de nombre y apellido al llegar a Brasil”.

El trabajo de investigación se extendió entre 2019 y 2022 y permitió a Messi recibir el título de ciudadano honorario de San Severino Marche en Italia. Santini también identificó vínculos entre esta región y las familias de otras figuras argentinas como Lionel Scaloni, seleccionador nacional, el ex basquetbolista Manu Ginóbili y el presidente Javier Milei.

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Según la reconstrucción, actualmente no hay registros de miembros de la familia Messi residiendo en Ribeirao Preto, ya que la familia migró completamente a Argentina en 1905. El único lazo físico con la ciudad brasileña persiste en una calle del barrio Vila Tibério, llamada Rua Martinico Prado, en honor al agricultor que empleó a los antepasados del futbolista.

La familia Messi dejó el interior paulista un año antes del fallecimiento de Martinico Prado en 1906, cerrando así esa etapa brasileña para el linaje materno del futbolista. El apellido Cuccittini, que no tiene registro en Italia, resultó ser el hilo conductor de la investigación que permitió a Santini descubrir la travesía sudamericana de los antepasados de uno de los mayores íconos del deporte mundial.

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