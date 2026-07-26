Las claves financieras que ayudan a las estrellas del deporte a conservar sus fortunas después del retiro

Tiger Woods, Cristiano Ronaldo y LeBron James construyeron fortunas multimillonarias mediante la combinación de salarios deportivos, patrocinios e inversiones empresariales (REUTERS/AP)

Los premios millonarios, los contratos de patrocinio y los elevados salarios convierten a muchos deportistas de élite en personas con un gran patrimonio desde edades muy tempranas.

Sin embargo, esa capacidad para generar ingresos suele concentrarse en pocos años y está expuesta a factores difíciles de prever, como lesiones, caídas en el rendimiento o el final de la carrera profesional.

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Frente a ese escenario, la planificación financiera ocupa un lugar cada vez más importante dentro del deporte de alto rendimiento. Según un informe publicado por The Telegraph, especialistas en gestión patrimonial trabajan junto a tenistas, golfistas y pilotos de Fórmula 1 para diseñar estrategias que permitan administrar esos recursos durante varias décadas y reducir el riesgo de dificultades económicas.

El desafío de administrar una carrera con ingresos concentrados

Johnnie Hampel, exbanquero de Goldman Sachs y cofundador de la firma Y Tree, explicó a The Telegraph que buena parte de su trabajo consiste en orientar a deportistas con un enorme potencial económico, aunque con trayectorias profesionales relativamente cortas.

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Tras su retiro de la NBA, Scottie Pippen enfrentó dificultades económicas derivadas de negocios fallidos en distintos sectores (REUTERS)

Según describió, su función es “actuar como policía” para ayudar a sus clientes a controlar los impulsos asociados al gasto inmediato. Al mismo tiempo, busca que adopten una perspectiva de largo plazo sobre el uso de su patrimonio.

El especialista señaló que muchos atletas alcanzan ingresos millonarios antes de los 25 años, una realidad muy distinta a la de la mayoría de los trabajadores, cuyos salarios suelen aumentar de manera gradual durante varias décadas.

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Hampel señaló a The Telegraph que quienes alcanzan el éxito económico siendo muy jóvenes suelen enfrentar un desafío adicional. “Si eres futbolista o estrella del tenis y de repente ganas millones a los 25 años o incluso antes, es muy difícil. Te sientes indestructible, como si fuera a durar para siempre. No piensas realmente en la seguridad financiera”, afirmó.

Mike Tyson llegó a generar cerca de USD 300 millones durante su carrera, pero una combinación de gastos excesivos, problemas judiciales y adicciones lo llevó a declararse en quiebra en 2003 (Netflix)

También advirtió sobre los riesgos de combinar una carrera deportiva con inversiones demasiado agresivas: “Si tienes una fuente de ingresos de alto riesgo y una estructura de inversión de alto riesgo, hay muchos problemas”.

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Lesiones, premios y carreras con trayectorias diferentes

A diferencia de otras profesiones, los ingresos de los deportistas pueden cambiar considerablemente de una temporada a otra. Un triunfo en un torneo importante puede representar millones en premios, mientras que una lesión puede reducir de forma significativa los ingresos previstos.

Por ese motivo, explicó que cada cliente cuenta con un caso de estrés en los ingresos, una proyección financiera que contempla distintos escenarios económicos durante décadas.

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Roger Federer alcanzó un patrimonio neto estimado en USD 1.100 millones, impulsado por los ingresos obtenidos dentro y fuera de las canchas (REUTERS)

Cuando los resultados deportivos son favorables, el objetivo consiste en evitar que todo el dinero se destine al consumo inmediato. En períodos menos favorables, la prioridad pasa por adaptar el nivel de gasto para mantener la estabilidad financiera.

La estrategia también cambia según la disciplina. Hampel indicó que los golfistas suelen mantener carreras más prolongadas que los tenistas, mientras que los pilotos de Fórmula 1 generalmente permanecen menos tiempo en la máxima competencia y, con frecuencia, proceden de familias con mayores recursos económicos.

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Asimismo, existen diferencias en el momento en que los atletas alcanzan sus mayores ingresos. Deportes con una fuerte exigencia física, como el tenis o el fútbol, suelen ofrecer sus mejores oportunidades económicas en edades más tempranas, mientras que disciplinas como el golf o el snooker permiten extender la etapa de mayores ganancias gracias a la experiencia acumulada.

La importancia de planificar el retiro

Para Hampel, conocer el momento en que una carrera probablemente alcance su punto máximo resulta fundamental para organizar el patrimonio con vistas al retiro. En ese sentido, destacó que el aumento de la longevidad obliga a pensar en horizontes financieros mucho más amplios.

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David Beckham alcanzó un patrimonio estimado en USD 1.000 millones gracias a la combinación de inversiones, acuerdos comerciales y negocios vinculados al deporte y el entretenimiento (REUTERS)

El informe también mencionó diferencias entre las distintas organizaciones deportivas. El PGA Tour, por ejemplo, ofrece desde 1983 un plan de jubilación mediante pagos diferidos para quienes participaron en sus circuitos. En el caso del fútbol, los expertos destacaron que las dificultades económicas después del retiro fueron frecuentes.

El exdirector ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Gordon Taylor, estimó en 2013 que entre el 10% y el 20% de los jugadores de la Premier League se declaraban en bancarrota dentro de los cinco años posteriores a su último partido.

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Entre los ejemplos mencionados aparecen el exfutbolista John Barnes, quien atribuyó su situación financiera a inversiones desacertadas tras acumular deudas, y Lee Hendrie, que responsabilizó a malos asesoramientos económicos por la pérdida de su patrimonio.

Los datos como herramienta para tomar decisiones

Hampel explicó que la firma Y Tree basa buena parte de su trabajo en el análisis de datos para evaluar riesgos, costos y rendimiento de las inversiones antes de elaborar una estrategia financiera.

Según el especialista citado por The Telegraph, los ingresos que Jannik Sinner recibió por conquistar Wimbledon podrían alcanzar para toda la vida si se administran con disciplina (REUTERS)

Según indicó a The Telegraph, ese enfoque suele resultar especialmente atractivo para deportistas acostumbrados a utilizar estadísticas y métricas para optimizar su desempeño competitivo.

“Dependemos mucho de los datos. Simplemente nos informan para tomar mejores decisiones. No obligamos a la gente a cambiar de estrategia. Les damos todas las razones por las que podrían hacerlo”, afirmó. También agregó: “A los atletas les encanta eso. Los pilotos de F1, como se pueden imaginar, se basan mucho en los datos”.

Como ejemplo, mencionó el premio de USD 4,9 millones obtenido por Jannik Sinner tras conquistar Wimbledon. Consultado sobre si ese monto podría alcanzar para financiar toda una vida, Hampel respondió que sí, aunque aclaró que solo sería posible mediante una administración rigurosa.