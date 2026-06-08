La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

El francés superó el límite en dos oportunidades. El Alpine recortó distancias en el inicio y en la salida

La edición 2026 del Gran Premio de Mónaco contó con múltiples peculiaridades. Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el ganador más joven de la historia (19 años, 9 meses y 13 días), hubo siete abandonos, el asfalto provocó una bandera roja que perduró más de 45 minutos por una extraña falla y se impusieron seis penalizaciones por exceder el límite de velocidad en los boxes. Esto último privó a Pierre Gasly (7°) de subirse al podio, hecho que lo dejó “destrozado”, al punto de que Alpine emitió un pedido a revisión para cambiar el resultado.

La Fórmula 1 realizó un informe sobre las polémicas sanciones en su sitio web y afirmó que “el podio de Mónaco se decidió por menos de 0,5 km/h” y lo sintetizó como “cuestiones triviales de física”. En la explicación conformada por Michael Lamonato se hizo hincapié en una ecuación: “Velocidad = distancia / tiempo. Esta es la fórmula básica que determinó las posiciones del podio”. El error de Gasly habría estado centrado en cortar la línea especificada tanto en la entrada como en la salida del pit.

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“La velocidad en el pit lane no se calcula con un radar; en su lugar, se calcula con la fórmula crucial mencionada anteriormente, utilizando una serie de bucles de cronometraje de la FIA instalados a lo largo del pit lane. La longitud del pit lane se mide a lo largo del eje central del carril rápido. A continuación, se calcula el tiempo que se tarda en recorrer ese eje entre los bucles de cronometraje a 60 km/h”, argumentó la F1. La Máxima puntualizó que “las infracciones por exceso de velocidad en el pit lane son relativamente raras” y que seis pilotos superaron el límite de 60 km/h en el pit lane de Montecarlo.

Pierre Gasly festejó el tercer puesto en Mónaco, aunque luego por las sanciones terminó séptimo

En el análisis, la categoría especificó con detalles los cambios en el box del Principado para el 2026: “El pit lane de Mónaco es peculiar, con curvas en ambos extremos, y los pilotos suelen meter las ruedas en el carril lento al entrar y salir, mientras intentan tomar la línea más recta. Cabe destacar que la forma de la salida cambió este año para dar cabida al garaje de Cadillac. La curva cerrada a la izquierda antes de la salida de boxes pudo haber sido demasiado tentadora para muchos pilotos, quienes aparentemente la acortaron al salir. El ahorro de tiempo fue suficiente para alterar el cálculo de la velocidad media, lo que resultó en una penalización de 5 segundos”.

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Para reflejar los estrictos límites que se imponen en la F1, cinco de las sanciones que se aplicaron fueron por pasar tan solo 0,1 km/h, mientras que la siguiente fue de 0,4 km/h. “Menos de medio kilómetro por hora bastó para decidir el podio”, aseguró la Fórmula 1. Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Lance Stroll y George Russell recibieron la multa.

Sin embargo, la peor situación la vivió Pierre Gasly: lo penalizaron por excederlo en dos oportunidades (10 seg. en total) y, pese a atravesar la bandera a cuadros tercero, quedó relegado a la séptima ubicación. “Estoy destrozado. Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que está aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos. No sé qué decir. Todos trabajamos muy duro para este podio, para momentos como este, cuando llegan. Llevo 10 años en esto, tengo cinco podios en mi carrera. Duele cuando cruzas la línea del podio y entonces… no sé”, comentó, notablemente conmocionado, el piloto francés tras la carrera.

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*El compacto del Gran Premio de Mónaco

El malestar de Alpine escaló de tal manera que presentó un derecho a revisión a la FIA por las penalizaciones que le impusieron a Gasly. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede en Enstone, lanzó fuertes declaraciones en la misma línea. “Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”, remarcó el italiano.

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A esto, sumó: “Estas penalizaciones afectaron al menos a cuatro equipos, lo que justifica una revisión. Por ello, hemos solicitado el Derecho de Revisión a la FIA. Mantenemos la quinta posición en el Campeonato de Constructores y estamos decididos a mantener la buena racha del equipo en Barcelona y en las próximas carreras, con mejoras en el rendimiento y otras actualizaciones del coche”.

“Velocidad = distancia / tiempo”, sostuvo la F1 en el cierre de su informe sobre las “cuestiones triviales de física” que privaron a Gasly de un podio histórico en Mónaco. A pesar del golpe que supone para el equipo, Alpine se mantuvo en el quinto puesto del Campeonato de Constructores con 41 unidades. La próxima semana se correrá en España con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

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