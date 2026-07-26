Estados Unidos condenó las ejecuciones en Irán e instó al régimen a liberar a los presos políticos

Las ejecuciones son moneda corriente entre las condenas por parte del régimen islámico de Irán (Europa Press/Archivo)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes, condenó el sábado las ejecuciones de ciudadanos iraníes que participaron en protestas contra el régimen islámico y exigió la liberación de los presos políticos en ese país.

“Condenamos las ejecuciones de ciudadanos iraníes por parte del régimen: jóvenes iraníes valientes que se atrevieron a alzar la voz”, sostuvo el funcionario a raíz del aumento de las condenas capitales impuestas contra manifestantes opositores a Teherán.

“Nos unimos al pueblo iraní en su petición al régimen para que libere a todos los presos políticos y deje de ejecutar a personas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El mundo está observando”, publicó Barnes en su cuenta de la red social X.

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Actualmente, las autoridades de Irán sostienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. Por este motivo, el funcionario estadounidense instó a las autoridades de Irán a poner fin a las penas capitales y reiteró el respaldo de Washington a las demandas de los integrantes de las movilizaciones.

Distintos informes reportan que, en lo que va del año, se dictaron decenas de penas de muerte contra presos políticos, manifestantes y supuestos integrantes de organizaciones prohibidas en Irán.

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP, Archivo)

Desde el fin de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán intensificó la aplicación de la pena capital, en un contexto de creciente fragilidad política y represión interna. La situación se agravó tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada al poder de su hijo Mojtaba, quien no ha hecho apariciones públicas desde la muerte de su padre el pasado 28 de febrero de 2026.

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Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) advierten que, tras la ruptura del alto el fuego, el régimen podría aumentar la persecución y eliminación de opositores mediante ejecuciones. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, alertó: “Con la ruptura del alto el fuego y la reanudación de la guerra, nos preocupa profundamente que las autoridades aprovechen la situación para intensificar la ejecución de presos políticos”.

Según IHR, cientos de detenidos por causas políticas y manifestantes enfrentan cargos que podrían conllevar la pena de muerte. Cerca de 100 personas ya han sido condenadas a la horca, incluidos más de 70 reclusos en la prisión de Dastgerd, en Isfahán.

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Desde el inicio de la guerra, la organización documentó que 24 personas fueron ahorcadas por participar en protestas recientes y otras dos por movilizaciones anteriores. Además, 13 hombres fueron ejecutados por supuestos vínculos con el Muyahidines del Pueblo (MEK) y otros grupos prohibidos, y 10 personas más por acusaciones de espionaje.

Iran Human Rights

Las autoridades justifican estas condenas al alegar que los ejecutados participaron en ataques mortales contra fuerzas de seguridad o instalaciones públicas. No obstante, las organizaciones no gubernamentales denuncian torturas y juicios sumarios con graves irregularidades procesales.

IHR y otras ONG exigen a la comunidad internacional, y especialmente a la Unión Europea, que se condicione cualquier diálogo con Irán a la imposición de una moratoria inmediata de las ejecuciones. “La comunidad internacional… debe convertir la moratoria inmediata sobre las ejecuciones en un tema central” de toda negociación, señaló Amiry-Moghaddam.

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Por su parte, las autoridades de Irán cuestionaron el sábado la postura de la Unión Europea sobre derechos humanos, luego de que la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, manifestara su “preocupación” por la represión en territorio iraní.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, respondió a través de redes sociales: “Kaja Kallas habla de las preocupaciones sobre Derechos Humanos por parte de la Unión Europea respecto a Irán. ¿Cómo puede reconciliarse tan fácilmente un supuesto compromiso con los Derechos Humanos con la entrega de apoyo logístico y técnico para cometer agresiones letales contra el pueblo iraní?”. El funcionario hizo referencia al respaldo del bloque europeo hacia Estados Unidos, en medio de nuevas conversaciones entre Teherán y Washington tras la última escalada en Medio Oriente.

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