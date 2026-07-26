Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

El estudio nacional muestra potencial para captar públicos nuevos, junto con una percepción mayoritaria de subexposición que no acompaña el interés social (@Argentina)

La brecha entre el interés social, la audiencia real y la limitada visibilidad mediática del fútbol femenino en Argentina se ha convertido en el eje de una discusión ineludible. El reciente estudio nacional presentado por WINN Sports y VOICES! en enero de 2026 exhibió cifras que obligan a repensar el lugar que ocupa la disciplina, no solo en las pantallas, sino también en la estrategia de marcas y organismos deportivos.

Los resultados de la investigación, basada en una muestra representativa de 808 personas adultas de todo el país, confirman que el fútbol femenino dejó de ser una promesa futura: tres de cada diez argentinos ya consumen contenidos de fútbol femenino al menos una vez al mes. Este hábito, lejos de ser una moda pasajera, se consolida especialmente entre quienes practican el deporte, donde el seguimiento crece hasta el 57%. El dato refleja la existencia de una base activa, sobre la que pueden construirse audiencias más amplias y propuestas comerciales sólidas.

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Según el relevamiento, el 65% de la población argentina considera que el fútbol femenino recibe menos visibilidad de la que merece en medios y redes sociales. Entre quienes ya lo siguen con regularidad, el acuerdo asciende al 77%. Este consenso revela una tensión central: la demanda social y el consumo real avanzan a un ritmo mucho mayor que la cobertura mediática y la inversión de las marcas. El desfase, según el informe, representa la principal oportunidad estratégica para el ecosistema deportivo argentino.

En términos de impacto directo, el 60% de los encuestados cree que el fútbol femenino puede atraer a personas que no siguen el fútbol masculino. El porcentaje sube al 80% entre los seguidores frecuentes, y es particularmente alto entre hombres, jóvenes y habitantes del interior del país. Para las marcas, este potencial implica la posibilidad de acceder a públicos nuevos, menos saturados y con expectativas de representación distintas a las de las audiencias tradicionales.

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El vínculo entre el apoyo comercial y la imagen de marca es otro de los hallazgos clave: el 55% de los argentinos afirma que mejora su percepción de una marca cuando esta apoya al fútbol femenino. Entre los seguidores habituales, la cifra trepa al 79%, con un efecto especialmente intenso en los jóvenes y fuera de la Ciudad de Buenos Aires. En palabras de Gabriela Oliván, fundadora de WINN Sports, “los datos confirman algo clave: el fútbol femenino no es una promesa futura, es un activo presente. Existe una audiencia real, una percepción social muy favorable y una enorme oportunidad para marcas, clubes y medios que decidan involucrarse ahora, antes de la masificación. Apoyar el fútbol femenino no solo genera impacto social, también construye valor reputacional y abre nuevos públicos”.

La encuesta indica impacto reputacional para patrocinadores, en un ecosistema todavía poco explotado por marcas, clubes y organizaciones deportivas (X: @Argentina)

La encuesta revela, además, que casi tres de cada diez argentinos juegan al fútbol al menos una vez al mes, con una frecuencia que crece al 54% entre quienes consumen fútbol femenino con regularidad. Aunque la práctica sigue siendo mayoritaria entre hombres (70%), el fenómeno se extiende también entre mujeres: el 25% jugó alguna vez al fútbol en los últimos doce meses. Entre los jóvenes, la frecuencia de juego es aún más elevada, lo que refuerza el carácter expansivo de la disciplina.

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Un dato relevante es la dispersión en el reconocimiento de figuras y clubes: solo el 22% de los encuestados puede mencionar alguna jugadora, equipo o torneo de fútbol femenino, y los nombres que surgen —como Aitana Bonmatí, Alisha Lehmann, Yamila Rodríguez, Marta Vieira da Silva, Estefanía Banini, Boca o River— evidencian la diversidad y el bajo nivel de saturación comercial. Esta dispersión se traduce en oportunidades: hay margen para posicionar referentes, historias y marcas que apuesten por el desarrollo de la disciplina.

La pregunta central que plantea el estudio es por qué, a pesar del crecimiento sostenido del interés y el respaldo social, el fútbol femenino sigue ocupando un espacio tan reducido en los medios y en la agenda de inversión de las marcas. El 65% de los argentinos percibe una subexposición injusta, lo que indica que apoyar el fútbol femenino no implica riesgos reputacionales, sino la corrección de una inequidad percibida.

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Constanza Cilley, directora ejecutiva de VOICES!, sostiene que “el fútbol femenino expresa una transformación cultural más amplia: no solo suma audiencias, sino que redefine quiénes se sienten convocados por el fútbol. Cuando el 60% cree que puede atraer nuevos públicos y más de la mitad mejora su percepción de las marcas que lo apoyan, los datos hablan de una oportunidad social y estratégica al mismo tiempo”.

El informe identifica al fútbol femenino como una plataforma “virtuosa”, caracterizada por su baja saturación comercial, alta legitimidad social, capacidad de expansión federal y retorno simbólico claro para quienes apuestan por su desarrollo. La oportunidad para los medios, clubes y marcas es anticiparse a la masificación, generando propuestas y contenidos que conecten con audiencias jóvenes, federales y diversas.

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Para quienes gestionan clubes, ligas y proyectos deportivos, el fútbol femenino representa la posibilidad de consolidar nuevas comunidades y atraer patrocinadores interesados en valores de equidad y diversidad. El respaldo social ya está instalado: el desafío ahora es transformar ese capital simbólico en espacios concretos de visibilidad, inversión y crecimiento.

Los resultados combinan consumo real, en un escenario donde el reconocimiento de figuras sigue disperso y deja espacio para construir referentes (@Argentina)

La investigación sugiere que existe un respaldo social sólido para ampliar la cobertura y los contenidos de fútbol femenino, especialmente en el interior del país y entre audiencias jóvenes. Los clubes y ligas tienen la oportunidad de fortalecer comunidades y captar patrocinadores en un terreno aún poco explorado por la competencia comercial.

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Para las marcas, el fútbol femenino funciona como un atajo reputacional y un canal para alinearse con valores de futuro. Según los datos, la exposición a contenidos de fútbol femenino no solo aumenta la intención de consumo, sino que también mejora la percepción de las marcas que deciden apoyar la disciplina.

El relevamiento fue realizado en enero de 2026 mediante una encuesta online a mayores de 18 años de todo el país, con cuotas por edad, género, nivel educativo, nivel socioeconómico y región. El tamaño muestral fue de 808 casos. Tanto WINN Sports como VOICES! cuentan con trayectoria en el análisis de opinión pública, consumo y tendencias sociales, con especialización en deporte, cultura y desarrollo de audiencias.

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El primer estudio nacional sobre consumo de fútbol femenino en Argentina dejó en evidencia que la demanda social y la audiencia real superan ampliamente la respuesta de medios, marcas y organismos deportivos. Mientras el interés crece, la visibilidad, la inversión y la cobertura todavía no acompañan ese ritmo. La brecha entre el lugar que ocupa la disciplina en la sociedad y el que le asignan los actores del ecosistema deportivo es el principal desafío para los próximos años.

El dato más elocuente es la convergencia de cuatro indicadores: audiencia consolidada, percepción de subexposición, potencial de expansión y retorno reputacional para las marcas. El fútbol femenino argentino ya no es una promesa: es un terreno fértil, con bases sólidas y una demanda creciente que exige respuestas a la altura de su desarrollo.

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