Sociedad

Evacuaron a más de 100 personas por el temporal de nieve en Mendoza y activaron una alerta amarilla por viento zonda

Tras una jornada marcada por los operativos de rescate, las autoridades señalaron que trabajan en abrir un corredor en la Ruta Nacional 7 para poder ingresar a Las Cuevas. En esa zona, todavía habría 20 personas a la espera de ser asistidas

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Todavía quedan, al menos, 20 personas esperando a ser rescatadas (Gentileza: MendoVoz)
Todavía quedan, al menos, 20 personas esperando a ser rescatadas (Gentileza: MendoVoz)

El persistente temporal de nieve y lluvia que afecta desde hace varios días a la cordillera de Mendoza mantiene en situación crítica a varias comunidades de alta montaña. A lo largo del sábado, las autoridades rescataron a más de 100 personas y se preparan para continuar con las tareas de rescate, debido a que este domingo estará activa una alerta amarilla por viento zonda.

Según trascendió, los equipos de asistencia realizaron un operativo para trasladar a las personas afectadas por el aislamiento y la falta de insumos básicos. Entre los casos más urgentes, se registró la autoevacuación de una familia en Polvaredas, compuesta por un matrimonio y tres menores de edad.

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Los pobladores habían solicitado auxilio inmediato debido a la imposibilidad de sostener la estadía en el lugar por la falta de leña, alimentos y recursos económicos. Por este motivo, la familia fue trasladada hasta Uspallata, donde permanece alojada en la vivienda de unos allegados.

De acuerdo con la información obtenida por MendoVoz, el operativo desplegado en la franja cordillerana contabilizó a un total de 101 personas evacuadas desde la localidad de Puente del Inca hacia Polvaredas. Asimismo, las autoridades informaron que las intensas precipitaciones de lluvia y nieve complicaron las tareas de rescate y traslado.

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Para este domingo, recomendaron no salir de las viviendas debido a las condiciones climáticas adversas
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Incluso, se requirió de la intervención de los equipos de emergencia para asistir a un minibús que trasladaba a varias familias. Según el reporte oficial, se logró poner en marcha el vehículo para completar el descenso de manera segura.

Por otro lado, las autoridades informaron que sus esfuerzos se centrarán en la villa de Las Cuevas, donde 20 personas permanecen a la espera de ser evacuadas. El operativo de rescate se concretará una vez que los equipos y maquinaria pesada de la Dirección de Vialidad Nacional logren abrir una brecha sanitaria sobre la Ruta Nacional 7, garantizando un paso seguro para los vehículos de emergencia en medio de las complejas condiciones del terreno.

Alerta por viento zonda y nevadas en la región cordillerana: recomendaciones y zonas afectadas

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento zonda en el suroeste de Mendoza y por nevadas en varias zonas del sur patagónico. Por este motivo, las autoridades pidieron reforzar los cuidados y mantenerse atentos a la evolución del clima.

Las autoridades continúan con sus tareas para despejar rutas y caminos
Las autoridades continúan con sus tareas para despejar rutas y caminos

Aunque el suroeste mendocino sería el más afectado por la combinación de los fenómenos, que implicarían una considerable reducción de la visibilidad en la zona, el organismo meteorológico señaló que el sur de la cordillera de San Juan y el oeste de Río Negro y Chubut también estarán bajo alerta amarilla por nevadas.

De la misma manera, informaron que la zona de alta montaña de Neuquén sufrirá las adversidades de una alerta naranja por nevadas y amarillas respecto a las lluvias y vientos que se experimentarán en el sector. Más al centro de la provincia, solo regirán las advertencias por lluvias y vientos.

En el caso del oeste de Río Negro, la alerta amarilla también implicará la llegada de fuertes lluvias. Por este motivo, el SMN recomendó a los habitantes y visitantes de las zonas bajo alerta tomar precauciones y, en lo posible, evitar salir al exterior. Además, entre las principales sugerencias incluyeron:

  1. Utilizar vehículos adecuados y preparados para circular sobre hielo y nieve y llevar siempre una pala.
  2. Revisar techos, canaletas y desagües para garantizar que soporten la acumulación de nieve.
  3. Ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.
  4. Disponer de suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días, privilegiando productos fáciles de preparar ante posibles cortes de energía.
  5. Preparar un kit de emergencia con linternas, pilas, velas, fósforos, mantas térmicas, botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios.

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