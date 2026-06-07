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La tajante frase de Flavio Briatore por las sanciones a Alpine que perjudicaron a Gasly y a Colapinto en el GP de Mónaco de F1

El asesor ejecutivo del equipo francés cuestionó las decisiones de los comisarios deportivos que le impidieron el podio al piloto francés y también complicó al argentino

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Flavio Briatore criticó las penalizaciones que recibieron Pierre Gasly y Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)
Flavio Briatore criticó las penalizaciones que recibieron Pierre Gasly y Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

Fue un domingo lleno de polémica. El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 provocó una feroz reacción de Alpine por las sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly por exceso de velocidad en su tránsito por los boxes. Aunque el francés fue el más perjudicado, ya que cruzó la meta en el tercer puesto, pero fue reclasificado séptimo. Luego de la carrera, el asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore, dijo lo suyo.

La penalidad aplicada por los comisarios fue de cinco segundos y alcanzó a George Russell, Lewis Hamilton, Lance Stroll y los dos pilotos de Alpine. Pero Gasly recibió una doble penalización por exceder en 0,1 km/h y otra por 0,4 km/h, algo que desconsoló al competidor galo.

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Minutos después de la carrera, Briatore cuestionó la decisión de los comisarios deportivos sobre sus dos pilotos y confirmó que la escudería francesa presentó un Derecho a Revisión ante la Federación Internacional del Automovilismo (FIA). El objetivo del equipo es revertir la penalización y permitir que Gasly, de 30 años, recupere el resultado que había logrado en carrera.

“Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”, aseguró Briatore.

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El directivo también vinculó el episodio con un problema más amplio dentro de la carrera de Mónaco. “Estas penalizaciones afectaron al menos a cuatro equipos, lo que justifica una revisión. Por ello, hemos solicitado el Derecho de Revisión a la FIA. Mantenemos la quinta posición en el Campeonato de Constructores y estamos decididos a mantener la buena racha del equipo en Barcelona y en las próximas carreras, con mejoras en el rendimiento y otras actualizaciones del coche”.

Cabe aclarar que en el comunicado de Alpine si bien Briatore no menciona expresamente a Colapinto, al mencionar “la revisión a la FIA” por las sanciones, se entiende que el pedido a la entidad rectora es que también revea lo cinco segundos que recibió el argentino. Si le ese tiempo podría avanzar otro lugar ya que dejaría atrás a Nico Hülkenberg (Audi).

Esa medida impactó sobre varios protagonistas de la parrilla y modificó el desenlace de una competencia que, en la punta, tuvo un dominador claro. Mientras que Kimi Antonelli se quedó con la victoria para Mercedes, la discusión posterior se concentró en la posibilidad de que la FIA revise una decisión que afectó a Gasly y también a Colapinto, quien terminó 15º en pista, pero luego se favoreció por la sanción a Sergio “Checo” Pérez por ubicarse mal en el cajón a la largada tras la neutralización porque se salió parte del asfalto en la última curva. El mexicano cruzó la meta en la décima colocación lo que hubiese significado el primer punto de Cadillac en la F1.

Fue la quinta victoria consecutiva para Antonelli, que se afirmó en la punta del Campeonato Mundial de Conductores y le sacó 68 puntos del ventaja a su compañero de equipo, George Russell que este domingo finalizó décimo cuarto. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull).

La acción continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló, donde Alpine buscará revancha, aunque esperará novedades en la semana sobre su pedido de revisión por las sanciones a Pierre Gasly y Franco Colapinto en Mónaco.

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