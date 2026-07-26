El Salvador

El Salvador: Rescatan a cuatro personas y reportan una fallecida tras ser arrastradas por corriente en playa Costa del Sol

Una mujer falleció en el lugar y otras cuatro fueron evacuadas a un hospital, informó la Marina Nacional tras el despliegue conjunto de guardavidas y socorristas locales, luego de recibirse una alerta

Guardar
Google icon
Paramédicos brindaron atención primaria en la playa antes del traslado de los sobrevivientes a un hospital cercano. (Cortesía: Fuerza Armada)
Paramédicos brindaron atención primaria en la playa antes del traslado de los sobrevivientes a un hospital cercano. (Cortesía: Fuerza Armada)

En una rápida intervención, la Fuerza Armada informó este sábado que Guardavidas de la Marina Nacional, en colaboración con diversas instituciones de socorro, lograron rescatar a 4 personas que fueron arrastradas por una fuerte corriente marina en la playa Costa del Sol, ubicada en el departamento de La Paz. Por su parte, una persona del sexo femenino falleció en el lugar, mientras que las otras víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial, según Fuerza Armada.

El operativo de rescate, coordinado por la Marina Nacional, contó con el apoyo de entidades locales de socorro que acudieron al llamado tras recibir la alerta sobre el incidente en la zona costera. El personal especializado desplegó recursos y equipos para intentar salvar a los afectados por la corriente marina, una de las principales amenazas en esta franja del litoral salvadoreño.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió la evacuación inmediata de los cuatro sobrevivientes, quienes presentaban distintos niveles de afectación por inmersión y agotamiento físico. Paramédicos brindaron atención médica primaria en el lugar antes de su traslado a un hospital cercano. Las autoridades reportaron que la víctima fallecida, identificada como de sexo femenino, no logró ser reanimada a pesar de los esfuerzos realizados en la playa.

Una mujer murió en la playa de Costa del Sol y otras cuatro personas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. (Cortesía: Fuerza Armada)
Una mujer murió en la playa de Costa del Sol y otras cuatro personas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. (Cortesía: Fuerza Armada)

La playa Costa del Sol se caracteriza por su alta afluencia de turistas y locales, lo que incrementa el riesgo de incidentes relacionados con corrientes marinas y oleaje fuerte. La Marina Nacional mantiene presencia activa en este sector mediante patrullajes y puestos de vigilancia, con el objetivo de responder rápidamente ante emergencias como la registrada en esta ocasión

PUBLICIDAD

Recomendaciones clave para evitar accidentes en el mar

Durante la temporada alta, las playas reciben una gran cantidad de visitantes, lo que aumenta la importancia de tomar medidas de seguridad al ingresar al mar. Los guardavidas destacan que la principal recomendación es respetar las zonas habilitadas para el baño y prestar atención a las banderas de señalización. La bandera roja indica prohibición absoluta de ingreso al agua, mientras que la amarilla señala precaución.

El desconocimiento de las corrientes marinas representa uno de los mayores riesgos. Los especialistas explican que las corrientes de retorno pueden arrastrar a los bañistas mar adentro en pocos segundos. Ante esta situación, se aconseja no intentar nadar contra la corriente, sino dejarse llevar y buscar salir lateralmente hasta alcanzar una zona segura.

Las autoridades mantienen patrullajes, puestos de vigilancia y alerta ante nuevas emergencias marítimas.(Cortesía: Protección Civil)
Las autoridades mantienen patrullajes, puestos de vigilancia y alerta ante nuevas emergencias marítimas.(Cortesía: Protección Civil)

La supervisión permanente de menores es clave, ya que los niños pueden perderse de vista en segundos y carecen de la fuerza necesaria para enfrentar el oleaje. Se recomienda, además, no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol ni después de haber comido en exceso.

El uso de elementos inflables como colchonetas o flotadores puede generar una falsa sensación de seguridad y aumentar el riesgo de accidentes, sobre todo en jornadas con viento o corrientes fuertes. Los guardavidas sugieren limitar su uso y no alejarse de la costa.

Ante cualquier emergencia, se debe avisar de inmediato a los socorristas y evitar actuar por cuenta propia. La prevención y la responsabilidad personal resultan fundamentales para reducir el número de incidentes y disfrutar del mar con seguridad.

Temas Relacionados

Armada NacionalCosta del SolSalvamento MarítimoAhogamientoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La lección que dejó el río La Villa: Panamá cambia las reglas para el manejo de residuos porcinos

La regulación establece requisitos para el manejo de aguas residuales, inspecciones periódicas y un periodo de adecuación de hasta doce meses para los productores.

La lección que dejó el río La Villa: Panamá cambia las reglas para el manejo de residuos porcinos

Estos son los tres platillos que no pueden faltar en la mesa de los costarricenses para celebrar la Anexión del Partido de Nicoya

Cada 25 de julio, miles de familias aprovechan la fecha para reunirse alrededor de recetas tradicionales que mantienen vivo el legado culinario de Guanacaste y su influencia en la gastronomía nacional.

Estos son los tres platillos que no pueden faltar en la mesa de los costarricenses para celebrar la Anexión del Partido de Nicoya

Misiones, canchas de polvo y mitos: El Salvador conquista el mundo de los videojuegos

Las grandes franquicias han utilizado escenarios nacionales, a la vez que estudios independientes impulsan proyectos basados en mitos, fútbol popular y temas políticos, redefiniendo el entretenimiento digital

Misiones, canchas de polvo y mitos: El Salvador conquista el mundo de los videojuegos

Operativos recientes en Guatemala: expulsión y captura de salvadoreños vinculados a pandillas

Fuerzas de seguridad guatemaltecas localizaron a dos personas vinculadas a estructuras criminales internacionales, quienes fueron entregadas a El Salvador para enfrentar cargos pendientes

Operativos recientes en Guatemala: expulsión y captura de salvadoreños vinculados a pandillas

El Salvador celebra sus primeras medallas en Santo Domingo 2026

Cosechas en tiro con arco, bádminton y judo permitieron a la representación salvadoreña ingresar al medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Salvador celebra sus primeras medallas en Santo Domingo 2026

TECNO

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Prime Video sigue los pasos de Netflix y añade videojuegos a su menú

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

Apple estaría desarrollando una MacBook Neo con más memoria RAM

Qué significa el símbolo H+ en el celular y qué puedes hacer con esta conexión a internet

ENTRETENIMIENTO

Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

El cantante Chris Brown se declara culpable por un violento altercado en un nightclub de Londres

Christopher Nolan revela los secretos de “La Odisea”: la culpa de Odiseo, el final de Penélope y los ecos de “Oppenheimer”

La amistad restaurada de Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson tras años de distancia: “Seremos hermanas para siempre”

“Cualquiera puede escribir una canción, pero eso no te hace compositor”: la frase con la que Paul Stanley explicó el éxito de KISS

MUNDO

La Policía de Alemania dijo que el sospechoso del atropello múltiple en Berlín tendría vínculos “con redes islamistas”

La Policía de Alemania dijo que el sospechoso del atropello múltiple en Berlín tendría vínculos “con redes islamistas”

EEUU afirmó que el bloqueo naval impuesto a Irán sigue vigente y que el Ejército está “en estado de máxima alerta”

Putin descartó congelar la guerra en Ucrania ante el pedido de Kazajistán: “Es imposible”

Un vehículo embistió a una multitud durante la fiesta del Día del Orgullo LGBT en Berlín: al menos un muerto y 17 heridos

Zelensky informó que el Ejército ruso sufrió casi 225.000 bajas en menos de siete meses