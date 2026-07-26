El Salvador: Rescatan a cuatro personas y reportan una fallecida tras ser arrastradas por corriente en playa Costa del Sol

Paramédicos brindaron atención primaria en la playa antes del traslado de los sobrevivientes a un hospital cercano. (Cortesía: Fuerza Armada)

En una rápida intervención, la Fuerza Armada informó este sábado que Guardavidas de la Marina Nacional, en colaboración con diversas instituciones de socorro, lograron rescatar a 4 personas que fueron arrastradas por una fuerte corriente marina en la playa Costa del Sol, ubicada en el departamento de La Paz. Por su parte, una persona del sexo femenino falleció en el lugar, mientras que las otras víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial, según Fuerza Armada.

El operativo de rescate, coordinado por la Marina Nacional, contó con el apoyo de entidades locales de socorro que acudieron al llamado tras recibir la alerta sobre el incidente en la zona costera. El personal especializado desplegó recursos y equipos para intentar salvar a los afectados por la corriente marina, una de las principales amenazas en esta franja del litoral salvadoreño.

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De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió la evacuación inmediata de los cuatro sobrevivientes, quienes presentaban distintos niveles de afectación por inmersión y agotamiento físico. Paramédicos brindaron atención médica primaria en el lugar antes de su traslado a un hospital cercano. Las autoridades reportaron que la víctima fallecida, identificada como de sexo femenino, no logró ser reanimada a pesar de los esfuerzos realizados en la playa.

Una mujer murió en la playa de Costa del Sol y otras cuatro personas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. (Cortesía: Fuerza Armada)

La playa Costa del Sol se caracteriza por su alta afluencia de turistas y locales, lo que incrementa el riesgo de incidentes relacionados con corrientes marinas y oleaje fuerte. La Marina Nacional mantiene presencia activa en este sector mediante patrullajes y puestos de vigilancia, con el objetivo de responder rápidamente ante emergencias como la registrada en esta ocasión

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Recomendaciones clave para evitar accidentes en el mar

Durante la temporada alta, las playas reciben una gran cantidad de visitantes, lo que aumenta la importancia de tomar medidas de seguridad al ingresar al mar. Los guardavidas destacan que la principal recomendación es respetar las zonas habilitadas para el baño y prestar atención a las banderas de señalización. La bandera roja indica prohibición absoluta de ingreso al agua, mientras que la amarilla señala precaución.

El desconocimiento de las corrientes marinas representa uno de los mayores riesgos. Los especialistas explican que las corrientes de retorno pueden arrastrar a los bañistas mar adentro en pocos segundos. Ante esta situación, se aconseja no intentar nadar contra la corriente, sino dejarse llevar y buscar salir lateralmente hasta alcanzar una zona segura.

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Las autoridades mantienen patrullajes, puestos de vigilancia y alerta ante nuevas emergencias marítimas.(Cortesía: Protección Civil)

La supervisión permanente de menores es clave, ya que los niños pueden perderse de vista en segundos y carecen de la fuerza necesaria para enfrentar el oleaje. Se recomienda, además, no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol ni después de haber comido en exceso.

El uso de elementos inflables como colchonetas o flotadores puede generar una falsa sensación de seguridad y aumentar el riesgo de accidentes, sobre todo en jornadas con viento o corrientes fuertes. Los guardavidas sugieren limitar su uso y no alejarse de la costa.

Ante cualquier emergencia, se debe avisar de inmediato a los socorristas y evitar actuar por cuenta propia. La prevención y la responsabilidad personal resultan fundamentales para reducir el número de incidentes y disfrutar del mar con seguridad.

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