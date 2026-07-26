Neymar marcó un doblete para el Santos y realizó un polémico festejo contra los hinchas por su presencia en torneos de póker

Neymar protagonizó una actuación estelar en su regreso al Santos tras su participación en el Mundial 2026 con Brasil. El astro del Peixe marcó dos goles en el empate 2-2 ante Chapecoense por el Brasileirao y celebró el primero como si repartiera cartas, un gesto que reavivó la polémica por su presencia en un torneo de póker en São Paulo durante la semana.

El atacante de 34 años abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo: concretó una pared perfecta con el argentino Álvaro Barreal dentro del área para definir con precisión. Lo más llamativo llegó en el festejo del futbolista. Neymar imitó el reparto de cartas y, según informó el portal brasileño O Globo, también se lo vio decir “chupa” en dirección a las tribunas del Estadio Urbano Caldeira. El gesto remitió a las críticas que recibió por participar en un torneo de póker poco después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026.

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La controversia se había activado cuando circularon imágenes del delantero en un torneo de póker en Brasil mientras la delegación de Santos viajaba a Caracas para enfrentar a Universidad Central por la Copa Sudamericana. Su ausencia en ese partido estaba prevista: el técnico Cuca había decidido no convocarlo para darle más tiempo de preparación física tras su paso por la selección brasileña. Sin embargo, recibió críticas por su postura.

*El segundo gol de Neymar para el 2-2 del Santos

Lejos de bajar el tono, el atacante respondió en redes sociales con ironía. Publicó la frase “La vida es una broma” y escribió en portugués: “No te tomes la vida tan en serio”, junto a una foto suya sonriente en el evento.

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Después, el propio Neymar amplió su descargo con un mensaje directo: “Estaba aquí preparándome para la segunda sesión de entrenamiento y recordé que, en mi día libre, mucha gente hablaba de que jugaba al póker. Trabajé por la mañana, no fui a la partida, volví a entrenar. Estaba en mi día libre. Siguen hablando, de todas formas. Me estoy preparando para entrenar. ¿Puedo entrenar o van a seguir criticándome también? Métanse en sus propios asuntos”.

Sin él en la cancha, Santos goleó 4-1 a Universidad Central con tantos de Bontempo, Menino, Thaciano y Rony. Ese resultado dejó al equipo bien posicionado para la revancha del martes 28 de julio a las 21:30.

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Su regreso al equipo después del final de la campaña de Brasil en el Mundial 2026 tuvo impacto inmediato en el marcador, ya que convirtió los dos goles contra Chapecoense. El primero de sus dos tantos llegó a los 35 minutos, tras una jugada construida con Álvaro Barreal dentro del área que terminó con una definición al segundo palo.

La presentación de Neymar en un torneo de póker que generó controversia

Ese gol fue el que derivó en el festejo asociado al póker. Luego, ya en el tramo final, Chapecoense dio vuelta el partido y la igualdad llegó cuando Germán Caballero recibió una falta dentro del área. Neymar ejecutó el penal con un remate fuerte al medio del arco y selló el 2-2. Después tomó la pelota y se dirigió al círculo central, aunque antes mantuvo algunos cruces con futbolistas rivales.

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El empate no cambió el clima en Vila Belmiro. El público local despidió al plantel con silbidos porque el equipo de Juan Pablo Vojvoda sigue cerca de la zona de descenso: marcha 14° con 22 unidades y es seguido de cerca por tres equipos (Inter de Porto Alegre, Gremio y Vasco Da Gama) con 21 puntos.

El contexto del delantero tampoco ayudó a desactivar la discusión. Brasil cayó en los octavos de final del Mundial 2026, con participación limitada del atacante, que anotó el descuento ante Noruega y había atravesado antes una lesión muscular que restringió su continuidad en el equipo de Carlo Ancelotti.

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Tras la eliminación, anunció su retiro de la selección brasileña y retomó los entrenamientos con Santos. Los medios brasileños indicaron que el club espera que cumpla su contrato, vigente hasta diciembre de 2026, mientras el jugador no se pronunció sobre su continuidad más allá de esa fecha.