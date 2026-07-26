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Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muerto y 16 heridos

El aviso público de la Policía local y la Fiscalía advirtió a la población contra el “contacto directo” con el sospechoso dado a que podría seguir armado y “ser peligroso”. A su vez, el Gobierno solicitó colaboración de la ciudadanía para localizar a Abdul B., el joven de 21 años identificado como el presunto responsable del hecho

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Las autoridades de Alemania emitieron este domingo una orden de búsqueda y captura para un sospechoso prófugo por el atropello masivo con un vehículo en el festival del Orgullo de Berlín, hecho que dejó una persona muerta y al menos 16 heridas. La Policía local y la Fiscalía solicitaron colaboración de la ciudadanía para localizar a Abdul B. identificado como el presunto responsable.

Según el detalle policial, el hombre es descrito como un joven de 21 años con una contextura física delgada, una altura aproximada de 1,90 metros y con cabello color negro. Al momento del suceso, habría portado una remera negra con capucha y pantalones blancos.

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A su vez, el informe oficial remarca que el incidente ocurrió la noche del sábado, cuando una camioneta blanca ingresó al parque Tiergarten alrededor de las 22:00 (hora local) y atropelló a varias personas antes de estrellarse contra un árbol.

Alemania alegó que Abdul B., de 21 años, hirió a varias personas con un vehículo en movimiento en la zona de Tiergarten alrededor de las 22:00 (hora local) (Créditos: Policía de Berlín)
Alemania alegó que Abdul B., de 21 años, hirió a varias personas con un vehículo en movimiento en la zona de Tiergarten alrededor de las 22:00 (hora local) (Créditos: Policía de Berlín)

El aviso público también advirtió a la población contra el “contacto directo” con el sospechoso, señalando que podría estar armado y ser peligroso.

En las cercanías se celebraba la clausura del festival del Orgullo, Christopher Street Day, tras un desfile que reunió a unos 80 camiones y cientos de miles de personas. Las autoridades añadieron que, además de las víctimas del atropello, varias personas también resultaron apuñaladas y que uno o más ocupantes habrían abandonado el vehículo tras el impacto.

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La policía había indicado previamente que Abdul B. tendría vínculos con círculos islámicos en Berlín. “La policía conoce al sospechoso. Sabemos que pertenece a círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, declaró el portavoz Florian Nath, quien agregó que “los investigadores no tenían información sobre sus motivos específicos”.

La policía informó que una mujer falleció a causa del atropello. Los bomberos de Berlín precisaron que tres personas permanecen en estado crítico, ocho sufrieron heridas graves y cinco presentan lesiones leves.

Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín

El evento del Orgullo en la Puerta de Brandeburgo, considerado una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa, fue cancelado a las 22:15 y se interrumpió la actuación de una banda sobre el escenario. Se instó a los asistentes a regresar a sus hogares y evitar el área del parque.

Líderes políticos de Alemania condenaron el ataque

Los principales referentes políticos de Alemania repudiaron este domingo el atropello masivo. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el hecho como un “acto atroz” a través de un portavoz en declaraciones al diario Tagesspiegel. Merz afirmó que mantiene “estrecho contacto con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt”, y que los servicios de seguridad le informan de la evolución del caso. El ministro del Interior ofreció el respaldo de las autoridades federales al Gobierno local de Berlín tras el suceso, según confirmó un portavoz del Ejecutivo, citado por la agencia alemana DPA.

El canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Christian Mang/Archivo)
El canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Christian Mang/Archivo)

El alcalde de Berlín, Kai Wegener, describió lo ocurrido como “un ataque brutal a nuestra sociedad libre y cosmopolita”. En sus redes sociales, Wegener expresó: “Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos”. Además, agradeció a las autoridades por “hacer todo lo que estaba en su poder”.

El candidato a la presidencia del partido democristiano CDU, Stefan Evers, agradeció directamente a la Policía berlinesa por su intervención y aseguró que “llegarán las consecuencias” para quienes “han golpeado a nuestra ciudad directamente en el corazón”. Hasta el momento, ningún dirigente principal del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se ha pronunciado sobre el incidente.

(Con información de Associated Press y Europa Press)

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