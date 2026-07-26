El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Inter Miami venció 1-0 a Montréal por la Major League Soccer (MLS) en un duelo que estuvo marcado por un tenso momento. El delantero argentino Germán Berterame tuvo que salir en ambulancia tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. El episodio obligó a detener el partido durante varios minutos y dejó en suspenso su evolución hasta que el entrenador Guillermo Hoyos informó después que el atacante “ya está recuperándose”.

El golpe ocurrió a los 69 minutos, en una disputa aérea dentro del área de Montréal. Berterame chocó con el defensor boliviano Efraín Morales, quien lo cargó por la espalda y le provocó un brutal impacto en la nuca. El delantero argentino cayó sobre el césped de forma impactante, donde quedó tendido e inmóvil mientras compañeros y rivales pedían atención médica de inmediato.

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Brayan Vera fue uno de los primeros en reclamar la entrada de las asistencias al advertir el estado del delantero argentino nacionalizado mexicano. Después de varios minutos de atención sobre el campo, el atacante fue inmovilizado en una camilla y trasladado al hospital en una ambulancia que ingresó hasta el césped.

El gesto que tuvo Lucho Suárez luego de convertir su gol para brindarle apoyo a Germán Berterame (@LuisSuarez9)

Al final del encuentro, el director técnico Guillermo Hoyos llevó calma sobre el estado del futbolista. En conferencia de prensa, el entrenador señaló que Berterame “está consciente, su familia está en conocimiento y están tranquilos”.

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El técnico también aseguró que el atacante “ya está recuperándose”. Se espera una evaluación oficial para determinar cuándo podrá volver a la actividad. “Ha sido un momento muy duro lo que pasó con Germán. En el salto hay un codazo por el que cobran penal. Cae como si fuese un peso muerto, es como que ya estaba inconsciente. Gracias a Dios está bien. Todos ayudaron muchísimo. Es un deporte que amamos, pero ante una situación de vida, lo más importante es la salud”, agregó el director técnico argentino.

*El resumen del triunfo 1-0 del Inter Miami

La acción terminó además con un penal a favor del Inter Miami, sancionado por el árbitro Alexis da Silva tras el choque entre Morales y Berterame. Unos 10 minutos después de la interrupción, Luis Suárez ejecutó la pena máxima y marcó el 0-1 definitivo con un remate suave por el centro del arco.

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Luego de realizar su tradicional festejo con los tres dedos y un beso en los tatuajes con los nombres de sus hijos, el Pistolero uruguayo tuvo un notable gesto con el argentino: levantó una camiseta de Berterame y la mostró a todo el estadio. “Estamos con vos, Berte”, escribió posteriormente en redes.

Ese fue el único gol de un partido con pocas ocasiones de peligro y sin la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo De Paul, quienes continúan con sus días de descanso tras la participación en el Mundial con la selección argentina. El astro albiceleste aprovechó sus vacaciones para visitar Rosario y pasar tiempo con su familia.

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Otro de los hechos destacados de la noche fue el estreno de Casemiro, incorporado como jugador libre tras su salida de Manchester United. El histórico mediocampista con pasado en el Real Madrid fue habilitado el mismo día del partido y fue titular en Las Garzas.

Gracias al triunfo por 1-0 contra el Montréal, Inter Miami se posicionó de gran manera en la Conferencia Este de la MLS: alcanzó las 37 unidades y se ubica segundo en la tabla, únicamente superado por el Nashville SC (39). Esto también es importante para la carrera por la MLS Supporters’ Shield, trofeo que se le entrega al equipo que más puntos sumó en las dos zonas. Los siguientes clubes en el acumulado son Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC, ambos de la Oeste, con 33.

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