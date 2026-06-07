El problema con el asfalto levantado que causó choques, abandonos y una bandera roja en el GP de Mónaco de la Fórmula 1

Las calles de Montecarlo vivieron un episodio inédito durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, cuando el asfalto defectuoso de la curva 19 provocó dos accidentes y forzó la interrupción total de la carrera a solo diez vueltas del final. La degradación repentina en el reasfaltado recién colocado desencadenó el caos en uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo internacional.

El primer incidente ocurrió en la vuelta 60, cuando Lance Stroll perdió el control de su monoplaza Aston Martin y terminó impactando de frente contra las barreras de contención a la entrada de la recta principal. A pesar de los esfuerzos del piloto canadiense, el estado de la superficie impidió una frenada efectiva en ese sector clave del trazado, lo que dejó su vehículo fuera de competencia y motivó la activación inmediata del coche de seguridad.

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La reanudación de la carrera tras la retirada del auto accidentado no tardó en derivar en una situación aún más dramática. Charles Leclerc, ídolo local y piloto de Ferrari, se estrelló en la misma curva durante la vuelta 65. El monegasco, que buscaba defender un lugar en el podio frente a su público, perdió el control de su monoplaza al intentar acelerar sobre el asfalto comprometido. “¡Ni siquiera voy a asumir la culpa! ¡Estos putos frenos!”, exclamó Leclerc por la radio del equipo justo después del impacto, según las declaraciones recogidas por Motorsport.

Aunque el propio Leclerc señaló en primera instancia a los frenos como la causa de su abandono, la atención de los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se centró en el estado del asfalto. La entidad rectora decidió mostrar la bandera roja y suspender la carrera para permitir una inspección y reparación urgente en la curva 19, donde la superficie comenzó a levantarse y a desprenderse en fragmentos peligrosos para los monoplazas.

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El experto y ex piloto Martin Brundle, parte del equipo de Sky Sports F1, analizó el incidente en directo: “¡Ay, ay, ay, Charles! Leclerc está enfadado consigo mismo. Eso pone a Hadjar en el podio. Es casi una copia al carbón de lo de Stroll. Algo está pasando en ese trozo de asfalto. No puede culparse demasiado por esa”.

El accidente de Leclerc no solo significó su retiro de la competencia, sino que lo convirtió en el sexto piloto en abandonar o quedar fuera del Gran Premio, junto a Max Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris y el propio Stroll (posteriormente se iba a sumar a la lista Carlos Sainz). La suspensión de la carrera llevó a que todos los vehículos se alinearan en el carril rápido del pitlane, mientras los operarios de pista intentaban reparar la zona afectada bajo supervisión de la FIA.

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En ese momento, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli lideraba la prueba de manera contundente al volante de su Mercedes. Detrás de él, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton ocupaba la segunda posición, mientras que el francés Isack Hadjar (Red Bull) ascendía al podio provisional tras el abandono de Leclerc.

La dirección de carrera evaluó la posibilidad de terminar la competencia con 68 vueltas cumplidas en vez de las 78 reglamentarias, pero finalmente optó por reanudar la actividad tras una reparación de emergencia. El reasfaltado defectuoso, que generó una masiva falta de agarre en la variante Anthony Noghès, se transformó en el principal foco de atención en un desenlace que terminó con la victoria a Antonelli, quien sumó su quinta conquista consecutiva en la temporada de Fórmula 1. Lo escoltaron Hamilton y Hadjar, en una edición del Gran Premio de Mónaco marcada por la polémica técnica y la frustración de los favoritos locales.

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