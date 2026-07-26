Honduras registra 17 muertes por tosferina y 215 casos sospechosos en lo que va de 2026

Honduras registra 17 muertes por tosferina en lo que va de 2026, según datos de la Secretaría de Salud. Los dos últimos fallecimientos confirmados corresponden a bebés de apenas un mes de edad. (Foto: Cortesía)

Las muertes relacionadas con tosferina en Honduras aumentaron a 17 en lo que va de 2026, luego de que las autoridades sanitarias confirmaran mediante pruebas de laboratorio dos nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad altamente contagiosa.

La información fue confirmada por la doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que los dos últimos casos corresponden a niños de apenas un mes de edad.

De acuerdo con la funcionaria, las madres de ambos menores no recibieron la vacuna contra la tosferina durante el último trimestre del embarazo, una situación que habría dejado a los recién nacidos con una menor protección frente a la enfermedad.

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García también informó que durante este año se contabilizan 215 casos sospechosos de tosferina, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y que refleja un incremento respecto a los registros del año anterior.

La situación representa un importante desafío para el sistema de salud, especialmente por el impacto que la enfermedad puede tener en los bebés y niños pequeños, quienes pueden desarrollar complicaciones graves debido a que su sistema respiratorio todavía se encuentra en desarrollo.

Las autoridades señalaron que las madres de los menores fallecidos no recibieron la vacuna durante el último trimestre del embarazo (Foto: Imagen Generada con IA)

La jefa del PAI recordó que durante todo el año 2025 se registraron siete muertes relacionadas con la tosferina y alrededor de 150 casos sospechosos.

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La comparación de las cifras evidencia un aumento de los fallecimientos y de los casos sospechosos en el país, por lo que las autoridades han insistido en la importancia de fortalecer la vacunación y completar los esquemas de inmunización.

La tosferina, también conocida como pertusis, es una infección de las vías respiratorias que se caracteriza por ser altamente contagiosa. La enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado común, pero con el paso de los días la condición puede empeorar y provocar episodios intensos de tos.

En algunos pacientes, la tos puede ser tan fuerte que dificulta la respiración y puede estar acompañada de un sonido agudo al momento de inhalar, conocido popularmente como un “chillido”.

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La jefa del PAI, Odalys García, confirmó que existen 215 casos sospechosos de tosferina en el país. (Foto: Cortesía)

Antes del desarrollo de las vacunas, la tosferina era considerada principalmente una enfermedad propia de la infancia. Sin embargo, en la actualidad continúa afectando principalmente a niños que no han completado su esquema de vacunación y a personas que no cuentan con una protección adecuada.

Uno de los principales riesgos se presenta en los recién nacidos y bebés pequeños, debido a que pueden desarrollar cuadros más severos y presentar dificultades respiratorias.

Los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con los de un resfriado común. Entre las manifestaciones iniciales se encuentran el moqueo, la congestión nasal, los ojos enrojecidos y llorosos, la fiebre y la tos.

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Sin embargo, después de aproximadamente dos semanas, la enfermedad puede evolucionar y los síntomas pueden intensificarse. La acumulación de mucosidad espesa en las vías respiratorias puede provocar episodios de tos persistente e incontrolable.

Durante todo 2025 se registraron siete muertes y 150 casos sospechosos relacionados con esta enfermedad. (Foto: Cortesía)

Las autoridades sanitarias recomiendan a los padres y encargados de menores prestar especial atención ante la aparición de síntomas respiratorios que empeoren progresivamente y buscar atención médica de manera oportuna.

La vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir la tosferina y reducir el riesgo de complicaciones graves y fallecimientos asociados a la enfermedad.

En ese sentido, Odalys García recordó a la población hondureña que las vacunas necesarias para prevenir la tosferina están disponibles en los centros de vacunación del país.

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La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que revisen los esquemas de vacunación de sus hijos y acudan a los establecimientos de salud correspondientes para completar las dosis que hagan falta.