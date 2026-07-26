Crimen y Justicia

Revelaron que el padre de la nena que murió en un accidente en Neuquén continúa en shock y solo pregunta por su hija

El conductor de la camioneta que despistó en la Ruta Nacional 237 permanece internado en Bariloche. Cómo continuará la investigación del siniestro vial

Guardar
Google icon
Automóvil rojo volcado en un arroyo. Nieve cubre las orillas y la vegetación. Parte de una estructura de concreto en primer plano
El padre de la menor despertó y aseguraron que su estado general era bueno (Policía de la Provincia de Neuquén)

A un día del accidente ocurrido en la Ruta Nacional 237, en la provincia de Neuquén, que dejó como saldo la muerte de una nena de 9 años y a su padre hospitalizado en Bariloche, se conoció que el hombre logró despertar. A pesar de esto, los profesionales indicaron que continúa en estado de shock, debido a que pregunta de forma reiterada por cómo se encuentra su hija.

Hasta el momento, fuentes sanitarias detallaron que el hombre permanece internado en sala general y que se encuentra consciente y con buen estado general. No obstante, decidieron mantenerlo bajo observación debido a que sufrió un cefalohematoma y una fractura vertebral dorsal D11.

PUBLICIDAD

Además del estado general de su cuerpo, los médicos remarcaron que el paciente presenta lagunas de memoria y no recuerda cómo ocurrió el siniestro. Entre los datos destacados por el equipo médico, sobresale una constante: “Durante su permanencia en el nosocomio, únicamente consulta en forma reiterada por el estado de su hija”.

Por otro lado, informaron que el examen forense sobre el cuerpo de la menor se llevará a cabo este domingo en la morgue judicial de la capital de Neuquén. Así, las autoridades podrán determinar las causas detrás de su muerte.

PUBLICIDAD

Un agente de policía, un vehículo policial blanco y azul, y un vehículo de bomberos rojo con luces encendidas en un camino con nieve
La Policía de Neuquén certificó la muerte de la menor luego de que se presentaran en la zona del accidente (Policía de la Provincia de Neuquén)

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el accidente se produjo el jueves 24 de julio, pasadas las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 1560 en el sector de Arroyo Chacabuco o Limay Chico. En ese momento, la camioneta Renault Duster, donde viajaban padre e hija, se despistó y cayó al arroyo.

El impacto provocó la muerte inmediata de la menor, mientras que su padre fue asistido por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladado al hospital. Según la información obtenida por LM Neuquén, la Policía de Neuquén y los equipos de emergencia acudieron al lugar pese a las dificultades impuestas por las condiciones climáticas adversas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos, fueron notificados de que el hombre ya había sido trasladado al centro médico y que el cuerpo de la nena se encontraba sin vida. Asimismo, indicaron que los testigos del siniestro intentaron asistirla sin resultados positivos.

De acuerdo con la investigación policial, el accidente se produjo en una jornada marcada por la calzada mojada y la presencia de aguanieve. Las autoridades subrayaron que, aunque la visibilidad era buena en el tramo donde ocurrió el accidente, la llovizna y la nieve sobre la banquina complicaron el trayecto.

Un vehículo volcado y parcialmente nevado en un río. Las orillas, arbustos, árboles sin hojas y montañas están cubiertos de nieve
Así quedó la camioneta en donde viajaban las víctimas (Policía de Neuquén)

Según relató el comisario inspector Miguel Ángel Poblete, quien ocupa el cargo de coordinador operativo en la zona, el vehículo descendía desde Bariloche hacia Collón Curá y terminó en el arroyo por el lateral derecho del puente. Bajo este argumento, los investigadores descartarían, en principio, la hipótesis de que la camioneta hubiera sufrido un vuelco antes de terminar en el cuerpo de agua.

“Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 metros del vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que, en estado de shock o inconsciencia, el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”, describió. Asimismo, el oficial confirmó que ambos pasajeros contaban con domicilio en Neuquén.

No obstante, remarcó que todavía no se establecieron las causas exactas del despiste ni la mecánica de cómo sucedió el accidente. A pesar de esto, el tránsito sobre la Ruta Nacional 237 no fue interrumpido y la circulación permaneció habilitada mientras se realizaban las tareas de rescate e investigación.

Recomendaciones para conducir de forma segura en rutas mojadas o con nieve

La llegada de las bajas temperaturas exige adoptar medidas específicas para circular con seguridad en rutas mojadas o con nieve. Según la Agencia Nacional de Vialidad, ante estos escenarios, los riesgos de siniestros viales aumentan y la prevención se vuelve fundamental para quienes transitan por zonas afectadas por el invierno.

Antes de iniciar cualquier viaje, los especialistas en seguridad vial insisten en la importancia de verificar el estado general del vehículo y consultar el estado de rutas a través de fuentes oficiales. Entre los consejos más relevantes se encuentra demorar la salida si las condiciones meteorológicas son adversas y considerar la posible presencia de hielo en la calzada.

De la misma manera, indicaron que es clave contar con neumáticos adecuados, como cubiertas con clavos o cadenas, en vehículos livianos y de carga. El uso de anticongelante en el radiador y en el sistema limpiaparabrisas se recomienda para evitar inconvenientes mecánicos graves.

Un automóvil Subaru gris con cadenas de nieve en las ruedas avanza por una carretera nevada, bajo una nevada, con árboles cubiertos de nieve.
Un automóvil Subaru con cadenas en las ruedas circula por una carretera cubierta de nieve, bajo una nevada ligera y con árboles cubiertos de blanco a los lados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el trayecto, el respeto de las normas de tránsito y el uso del cinturón de seguridad en todas las plazas del vehículo son obligatorios. Asimismo, los menores de edad deberán viajar con sistemas de retención infantil apropiados para su peso y edad.

En caso de nevadas intensas, se sugiere circular sobre las huellas dejadas por otros vehículos y mantener una mayor distancia de seguridad para facilitar el frenado. Las maniobras deben realizarse con suavidad, evitando aceleraciones bruscas y giros repentinos.

“Circular con luces bajas encendidas y utilizar faros antiniebla si las condiciones lo requieren” es una de las recomendaciones principales en rutas con baja visibilidad. Además, se aconseja no detener el vehículo en pendientes, curvas, puentes o zonas con escasa visibilidad.

Durante todo el trayecto, se debe evitar el consumo de alcohol antes y durante la conducción, así como las distracciones, en especial el uso del celular, que solo debe realizarse con el vehículo detenido. Incluso, destacaron que “el respeto de los límites de velocidad y la atención permanente a las condiciones del camino marcan la diferencia en la prevención de accidentes”.

En cuanto a las motos, se desaconseja su uso en condiciones de nieve o calzada resbaladiza. Si no existe alternativa, se recomienda utilizar casco homologado, ropa térmica y elementos reflectantes. Además, la velocidad debe ser muy baja y las maniobras, suaves, priorizando zonas despejadas y evitando sectores con sombra por el riesgo de formación de hielo.

Temas Relacionados

NeuquénLimay ChicoRuta 237AguanieveBarilochePolicía de la Provincia de NeuquénEstado de saludMuerteNenaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No quiero ser una menos”: una argentina pide ayuda para volver de Marruecos tras sufrir violencia de género y un accidente

María Aguilar Halak es bailarina, tiene 35 años y había llegado al país africano con un contrato de trabajo. Sin embargo, quedó desamparada por sus empleadores cuando sufrió una lesión laboral y su vida se transformó en un calvario

“No quiero ser una menos”: una argentina pide ayuda para volver de Marruecos tras sufrir violencia de género y un accidente

Un hombre abusó sexualmente a sus dos hijas y las amenazó para que mantuvieran silencio

La causa avanzó luego de que las víctimas relataran los hechos ante profesionales de la salud en Mar Chiquita. El hombre habría cometido los ataques en la vivienda familiar y utilizó amenazas para evitar ser denunciado

Un hombre abusó sexualmente a sus dos hijas y las amenazó para que mantuvieran silencio

Se reanuda el juicio por Loan: qué dejaron las primeras audiencias y lo que viene

Diecinueve testigos pasaron por el tribunal antes del receso por la feria judicial. En medio de escenas de tensión con la familia del niño, los acusados optaron por no hablar. Quiénes declararán este martes

Se reanuda el juicio por Loan: qué dejaron las primeras audiencias y lo que viene

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

A una semana del crimen, la tía de la víctima y el agresor, Beatriz Palacios, habló sobre el impacto que dejó el asesinato en la familia y volvió a pedir justicia. En lo que va del año, la provincia registra seis femicidios

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

Quién es la ex policía de la Bonaerense detenida por reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

Griselda Inés Ortiz fue capturada por la Federal en Tigre en una causa a cargo del juez Luis Armella. El delito: trata de personas. La trama de pasajes de avión y su pareja ex PFA que huyó a Brasil

Quién es la ex policía de la Bonaerense detenida por reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

DEPORTES

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

“Quería reivindicar a Messi por lo que hizo en el Mundial”, la serie fotográfica de Víctor Bugge que reinterpreta al ídolo

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

Neymar marcó un doblete para el Santos y realizó un polémico festejo contra los hinchas por su presencia en torneos de póker

TELESHOW

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte de Ernestina Pais y contó cómo era el vínculo entre ellas

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido largo en paillettes borgoña con detalles en plata

Rocío Igarzábal recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte: “Merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muerto y 16 heridos

Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muerto y 16 heridos

Estados Unidos condenó las ejecuciones en Irán e instó al régimen a liberar a los presos políticos

Manuel Vilas: "Sin ocio no hay amor, el capitalismo salvaje nos conduce al celibato"

El Salvador: Rescatan a cuatro personas y reportan una fallecida tras ser arrastradas por corriente en playa Costa del Sol

Honduras registra 17 muertes por tosferina y 215 casos sospechosos en lo que va de 2026